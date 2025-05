Roquette présente une nouvelle organisation à la suite de l’acquisition

d’IFF Pharma Solutions

L’entreprise se structure avec deux Business Groups repensés et renforcés, et nomme leurs nouveaux dirigeants

Lille, le 5 mai 2025 – Roquette, un leader mondial des ingrédients d'origine végétale et des excipients pharmaceutiques destinés aux secteurs de la santé et de la nutrition, présente aujourd'hui sa nouvelle organisation après l’annonce le 1er mai de la finalisation de l'acquisition d'IFF Pharma Solutions. Cette nouvelle organisation vise à renforcer l’agilité de Roquette et sa capacité à répondre aux besoins de ses clients, tout en ancrant l’entreprise dans une dynamique de croissance à long-terme et durable.

Avec désormais plus de 11 000 collaborateurs, 40 sites de production et un réseau renforcé de centres de R&D et d'innovation à travers le monde, l’entreprise accroît significativement sa présence mondiale et la diversification de son portefeuille. Cette évolution permet d’équilibrer l’offre de Roquette entre ses activités dans les domaines de la santé et la nutrition, renforçant ainsi sa volonté de l’entreprise à fournir des solutions innovantes dans le monde entier.

Cette nouvelle organisation s’articule autour de deux Business Groups, dotés de leurs propres équipes et ressources, afin de mieux répondre aux besoins de leurs clients et aux attentes de leurs marchés respectifs. Isabelle Bouvier est nommée Directrice Générale du Health & Pharma Solutions Business Group et Pascal Leroy Directeur Général du Nutrition & Bioindustry Business Group. Béatrice Totel succède à Isabelle Bouvier au poste de Directrice Financière de Roquette.

Pierre Courduroux, Directeur Général de Roquette, a déclaré : « En nous appuyant sur notre modèle robuste et intégré, nous renforçons l’organisation de Roquette en créant deux Business Groups équilibrés et complémentaires. Chacun disposera de ses propres ressources, capacités et équipes, afin de mieux servir nos clients, tout en poursuivant nos activités sous la bannière Roquette. Je félicite Isabelle, Pascal et Béatrice pour leur nomination et suis très confiant en leur capacité à diriger avec succès l'entreprise dans la durée. »

Health & Pharma Business Group

Acteur clé dans le domaine des excipients pharmaceutiques, le Business Group Health & Pharma Solutions de Roquette contribue à relever les défis complexes liés à l'administration des médicaments et aux soins aux patients. La mise en place d'une équipe dédiée permettra à l'entreprise d’être plus agile dans le développement de ses produits et pour servir ses clients. Ce nouveau Business Group est bien placé pour accélérer sa croissance grâce à l'innovation et à une qualité de service unique, renforçant ainsi la position de leader de Roquette dans les secteurs pharmaceutique et de la santé.

Isabelle Bouvier, qui dispose d’une expérience significative au sein d’entreprises internationales, est nommée à la tête du Business Group Health & Pharma Solutions. Isabelle a rejoint Roquette en 2021 en tant que Directrice Financière. Elle était également en charge du digital, des fusions-acquisitions et de la stratégie. A ce titre, elle a piloté les processus d'acquisition de Qualicaps en 2023 et d'IFF Pharma Solutions. Elle a également préparé l’intégration d’IFF Pharma Solutions depuis la signature de l’accord en mars 2024, en vue de l’acquisition de l’actif.

Isabelle Bouvier a déclaré : « Ces dernières années, nous avons renforcé le positionnement de Roquette en tant que partenaire de référence des grandes entreprises pharmaceutiques, fort de son bilan, de l'acquisition récente de Qualicaps et de l'acquisition majeure d'IFF Pharma Solutions. Je suis très heureuse de piloter la fusion de ces trois entités pour former un Business Group unifié. Cette intégration viendra consolider nos activités dans les secteurs pharmaceutique et de la santé, en combinant un portefeuille de solutions d'administration orale de médicaments inégalé, une expertise technologique unique, une présence véritablement mondiale et une capacité singulière à servir nos clients dans le monde entier. A leurs côtés, nos équipes sont pleinement engagées pour concevoir et offrir les meilleures solutions pour améliorer la vie de millions de patients à travers le monde. »

Nutrition & Bioindustry Business Group

Depuis ses débuts, Roquette excelle dans le développement d'ingrédients polyvalents et durables issus de matières premières végétales. À la suite de l’acquisition d’IFF Pharma Solutions, certaines de ses activités et gammes de produits ont été intégrées au sein du Nutrition & Bioindustry Business Group de Roquette, renforçant ainsi son expertise dans les domaines de l’alimentation et de certaines applications industrielles. Grâce à ce portefeuille élargi, le Business Group Nutrition & Bioindustry est idéalement positionné pour poursuivre sa croissance sur les marchés en pleine évolution de l'alimentation, de la nutrition, de la nutrition animale et des bio-industries.

Roquette a le plaisir d'annoncer la nomination de Pascal Leroy à la tête du Nutrition & Bioindustry Business Group. Pascal a rejoint Roquette il y a plus de douze ans et a occupé plusieurs postes de direction au sein de l'entreprise, supervisant notamment les activités commerciales, les achats, la qualité et les chaînes d'approvisionnement.

Pascal Leroy a ajouté : « Ce sont nos activités dans les domaines de la nutrition et de la bio-industrie qui ont permis à l'entreprise d’arriver là où elle se trouve aujourd’hui. En intégrant ces activités au sein de notre Business Group, je me réjouis de pouvoir construire sur nos solides capacités opérationnelles et de fournir des solutions innovantes qui répondent aux besoins en constante évolution de nos marchés. Notre ambition est de devenir le premier fournisseur d'ingrédients d'origine végétale qui contribuent à une alimentation plus saine et savoureuse, ainsi qu’à des modes de vie plus durables. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour atteindre cet objectif. »

Direction financière

A la suite de la nomination d’Isabelle Bouvier, Béatrice Totel devient Directrice Financière de Roquette.

Depuis son arrivée en 2021 en tant que Directrice du Contrôle de Gestion, Béatrice a joué un rôle essentiel dans l’élaboration de la stratégie et le pilotage des activités du contrôle de gestion de Roquette. Forte d’une solide expérience à des postes financiers clés au sein de groupes industriels internationaux, elle dispose d’une excellente compréhension des enjeux de l’industrie et d’une expérience reconnue en matière de leadership. Son expertise permettra une transition fluide et la continuité des activités au sein de l’organisation.

À propos de Roquette

Roquette est l’un des principaux fournisseurs d'ingrédients d'origine végétale, d’excipients et de solutions pharmaceutiques destinés à améliorer la qualité et la commodité de produits essentiels pour les consommateurs et les patients dans le monde entier.

Roquette emploie plus d’11 000 personnes à travers le monde et est présent dans plus de 150 pays, sur plus de 40 sites de production et 20 centres de R&D et d'innovation. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros en 2024.

En valorisant des ressources naturelles telles que le blé, le maïs et la cellulose, Roquette élabore des ingrédients et des solutions hautement performants utilisés dans des aliments quotidiens, des médicaments à usage oral, des produits biopharmaceutiques de pointe et des produits biosourcés.

Roquette est une entreprise familiale animée par une vision de long terme et un engagement constant en faveur de l'innovation. Depuis près d'un siècle, Roquette œuvre pour améliorer la qualité de vie et bâtir un avenir durable en révélant les bienfaits de la nature.

Pour en savoir plus sur Roquette, cliquez ici.

Contacts presse:

Brunswick:

Aurélia de Lapeyrouse

+33 (0) 6 21 06 40 33

adelapeyrouse@brunswickgroup.com

Roquette:

Corporate Communications:

Susannah Duquesne

Susannah.duquesne@roquette.com

