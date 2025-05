Movellus 推出业内首款片上电源传输网络分析仪

Aeonic Insight PDN IQ 为业界带来前所未有的晶体管级 PDN 可视性和分析功能,涵盖从特性分析到现场监控的整个产品周期

圣克拉拉,加利福尼亚州, May 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movellus 今天宣布推出业内首款用于电源传输网络 (PDN) 表征与监控的片上传感器。电源完整性对任何片上系统 (SoC) 的性能和效率都至关重要。然而,业界对片上 PDN 性能的了解非常有限,这可能会导致电压设置过高(从而影响功耗和性能)、未能达到性能目标和更高的不良率 (DPPM)。随着行业向更大的 SoC、堆叠芯片和芯粒发展,这个问题会变得更加突出,使得对 PDN 的可视化监控对整体系统性能和能效变得更加重要。PDN IQ 通过在整个芯片生命周期中实现 PDN 可视化,帮助先进半导体在功耗、性能和运行时间方面实现提升。这个生命周期包括从台架表征、量产测试到实际使用中的监测。

“要确保高端 SoC 的功能和性能,就需要稳健的 PDN 操作。如今,业界依靠各种‘黑箱’技术来评估此类关键网络,但随着芯片越来越大、封装技术更先进,以及工作负载中功耗波动剧烈,这些方法逐渐失效了。” d-Matrix 首席开发官 Ranganathan “Suds” Sudhakar 表示,“在芯片的任何位置都能直接看到 PDN 的效能,这是优化大型 SoC 功耗与性能特性的强有力机制,将为整个行业带来颠覆性变化。”

“人工智能加速器对更大带宽的无限需求,推动在单一设备中越来越多地进行处理器和内存芯粒集成。随着各种不同的半导体芯片和先进封装技术 (如 Deca 的 M 系列扇出封装) 组合集成在一起,优化电源传输从根源上成为了挑战,” Deca Technologies 首席执行官 Tim Olson 表示,“Movellus 推出的新技术令人振奋,这一全新原位电源传输网络遥测技术为客户提供了突破性的力量,可以用其优化电压频率点,从而最大限度地提高性能,同时改善系统质量和可靠性。”

Aeonic Insight PDN IQ 提供高速的晶体管级电压遥测,结合先进的触发和追踪功能以及高级统计分析功能,可在整个芯片生命周期中实现价值。其中一些用例包括:

在特性分析过程中完善电压频率曲线

在测试平台和实际应用中,观察芯片上 PDN 在高负载工作下的性能

提高筛选精度,降低生产中的不良率

通过持续监控 PDN 行为和标记异常,改善机队正常运行时间

“SoC 的复杂性呈指数级增长,尤其是在数据中心和人工智能领域。设计团队需要彻底审查设计中的每一个细节,以优化功耗和性能,这其中包括电源传输网络。” SHD Group 首席分析师 Rich Wawrzyniak 表示,“Movellus 正在利用其新的片上 PDN 分析仪 IP,为客户提供优化 SoC 功耗所需的可视性和遥测功能。”

Aeonic Insight™ PDN IQ 还可与第三方分析平台集成,提供更大的灵活性。芯片设计团队可以将来自跟踪缓冲区和该 IP 提供的其他寄存器的遥测数据输入分析堆栈,从而深入了解 PDN 行为,进一步改进设计和部署策略。

Movellus 通过功能丰富的 IP 不断推动高性能芯片的发展。Aeonic™ 数字 IP 平台已被多家客户集成到各种工艺节点中,应用范围包括以性能为中心的云数据中心计算和人工智能产品,以及超低功耗边缘人工智能设备。这一最新的里程碑实现了电源传输网络先进的片上可观测性,确保尖端 SoC、人工智能加速器和处理器实现最高能效。了解有关这一最新里程碑的更多信息,请访问 movellus.com/aeonic-insight-pdn-iq。

关于 Movellus

Movellus 提供集成到一系列应用中的关键技术,从边缘 AI 设备到以性能为中心的云数据中心计算和网络产品。公司总部位于加利福尼亚州圣克拉拉,在密歇根州和多伦多设有研发中心。敬请访问:www.movellus.com

Movellus、Movellus 徽标、Aeonic、Aeonic Generate、Aeonic Power、Elevating Silicon、Aeonic Insight 和 Intelligent Clock Networks 是 Movellus 的商标。“Movellus”一词指 Movellus Circuits Inc 和/或其子公司。其他商标均为其各自所有者的财产。

