«مشيرب قلب الدوحة» تَستعد لإطلاق تجارب استثنائية ذات مستوى عالمي ضمن مجال الترفيه العائلي

الدوحة، قطر, May 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- تواصل «مشيرب قلب الدوحة» ابتكار رؤى جديدة للترفيه العائلي، وذلك عبر إعلانها عن إطلاق شراكة جديدة مع شركة «غراوند كونترول إنترتيمنت - Ground Control Entertainment»، التي ستوفّر مجموعة متنوّعة وحصريّة من التجارب الترفيهية الفريدة ذات المستوى العالمي، لأول مرة في دولة قطر. وتشمل هذه الشراكة، إطلاق ثلاتة تجارب مبتكرة، بترخيص من أبرز العلامات التجارية في العالم، وهي: (غراوند كنترول - Ground Control) و (هاسبرو – Hasbro)، حيث ستكون في «مشيرب غاليريا»، بما يعزز من حضور قلب العاصمة النابض، كوجهة رائدة للتواصل الاجتماعي والتفاعل والترفيه.

وتعليقاً على هذه الخطوة المتميزة في عالم الترفيه على مستوى المنطقة، صرّح المهندس/ علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لـ «مشيرب العقارية» بقوله: "يوفّر الافتتاح الحصري لكل من (غراوند كنترول - Ground Control) و (NERF Action Xperience) و (PLAY-DOH Fun Factory) مساحة عائلية جديدة من التجارب الترفيهية لزوار مشيرب قلب الدوحة، حيث ستجمع بين أنشطة التسوّق والمطاعم والترفيه في بيئة ثقافية متنوعة ، تتميز بسهولة الوصول إليها، عبر وسائط متعددة ومستدامة. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهودنا لتطوير تجارب رائدة للسياحة والاستجمام، ونتطلّع لما ستضيفه من أثرٍ إيجابي على تفاعل المجتمع، بمختلف فئاته، في مدينتنا المبتكرة."

ومن جانبه، عبر السيد/ محمد عطية، الرئيس التنفيذي لشركة «غراوند كونترول إنترتيمنت - Ground Control Entertainment» عن سعادته بهذه الشراكة، بقوله: "مع ازدياد الإقبال على تجارب الترفيه التفاعلي بالمنطقة، يسعدنا تقديم هذه المساحات المبتكرة في مشيرب قلب الدوحة، التي ستعزز مكانة المدينة، كوجهة رائدةٍ للترفيه والتواصل الاجتماعي محلياً وإقليمياً."

وفي هذا السياق، تُعدّ هذه المحطة الترفيهية الجديدة، المُقرّر افتتاحها في أواخر عام 2025، نقطة تحولٍ في مشهد الترفيه العائلي، حيث ستقدّم للزوّار تجارب متكاملة، مفعمة بالإبداع والمرح والتشويق، بما يناسب جميع الفئات العمرية، ويعزز مكانة المدينة كوجهةٍ عالميةٍ في قطاع التسلية والترفيه.

| غراوند كنترول - Ground Control: حيث يلتقي الماضي بالحاضر في تجربة لعب مسلية ومبتكرة

يشغلُ مركز (غراوند كنترول - Ground Control) الترفيهي الجديد مساحة تقدّر بـ (2300) متر مربع في «مشيرب غاليريا»، كفضاء ترفيهي تفاعلي، يدمج بين الألعاب الكلاسيكية وأحدث التقنيات التفاعلية. حيث يضم المركز، صالة بولينغ متطورة بعشر مسارات، مزوّدة بتقنيات رقمية، إلى جانب ألعاب الأركيد المبتكرة، وألعاب محاكاة لسباقات عالية السرعة، وألعاب الطاولة الحديثة والبيلياردو المتطوّر. كما سيجد الزوّار أنواعاً مختلفة من الألعاب الكلاسيكية، مثل الهوكي الهوائي وكرة قدم الطاولة، إلى جانب تجارب جديدة وممتعة مثل (jet pong) و (digital darting). كما يوفر المركز، منطقة مخصّصة للحفلات، مما يجعله وجهةً مثالية للاحتفالات العائلية أو اللقاءات الاجتماعية أو فعاليات الشركات لتعزيز روح الفريق عند موظفيها.

| PLAY-DOH Fun Factory: عالمُ إبداعٍ بلا حدود

يُعدّ (PLAY-DOH Fun Factory) تجربة مبتكرة متكاملة، تم تصميمها لتحفيز المخيّلة، حيث تبدأ مع جدار ملوّن من تركيبات (PLAY-DOH) وأسطح تفاعلية فريدة تتيح للزوّار تحويل المواد البسيطة إلى أعمال فنية رائعة. فقد صُمّمت زوايا هذا العالم الترفيهي خصيصاً، لإحياء الخيال والإبداع، وتوفير مساحة استثنائية للتعلّم والتسلية واكتساب تجارب جديدة.

| NERF Action Xperience: مغامراتٌ لا تنتهِ

يقدم (NERF Action Xperience) للباحثين عن التحدّي والتشويق، تجربةً مفعمة بالنشاط، في ساحةٍ لألعاب المواجهات المتميزة. حيث تستهدف هذه الوجهة الفريدة فئة الشباب، في بيئة مرحة، مزودة بلوحات رقمية لتسجيل النقاط، مما يضيف طابعاً تنافسياً إلى مغامراتهم. كما توفّر هذه الساحة أجواء مليئة بالحركة والتحدي، تعبر عن شعارها المشهور والمميز: (its NERF or Nothin’!)

وتعليقاً على إطلاق هذه التجربة الفريدة في قلب العاصمة القطرية، قال نائب رئيس إدارة شراكات التجارب العالمية والموسيقى في شركة «هاسبرو – Hasbro» السيد/ مات برو: " نسعى باستمرار في هاسبرو لتطوير تجارب مبتكرة بالتعاون مع شركاء عالميين متميزين، بهدف تعزيز علامتنا التجارية بطرق جديدة كلياً. وعبر تقديم (NERF Action Xperience) و (PLAY-DOH Fun Factory) للمجتمع الحيوي في الدوحة، نتطلع بثقةٍ لأثر هذه التجارب في إطلاق العنان للخيال، وإضفاء المزيد من أجواء المنافسة والمرح بين الزوار، من مختلف الفئات العمرية."

وجديرٌ بالذكر، أن «مشيرب قلب الدوحة» تواصل ترسيخ مكانتها، كوجهة ترفيهية رائدة في دولة قطر، من خلال هذه التجارب الجديدة، التي تجمع بين اللعب والإبداع والمغامرة، وتمنح أفراد المجتمع لحظات سعيدة وملهمة في مكان تفاعلي، مزوّدٍ بأحدث التقنيات المستخدمة في عالم الترفيه والألعاب الممتعة.

الصور المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c3587b6-d10c-48f3-9686-831600177127

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e65503a-fed8-40ad-b53d-992c52fc4d10

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ac93f6f-ae1d-4e51-9047-6aaa704a1731

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2472d5b5-e717-4ffc-9f29-260a8cadc510

للتواصل: msheireb@bljworldwide.com

Msheireb Properties & Ground Control Entertainment Msheireb Downtown Doha Set to Launch Exclusive World-Class Family Entertainment Experiences Msheireb Properties & Ground Control Entertainment Msheireb Downtown Doha Set to Launch Exclusive World-Class Family Entertainment Experiences Msheireb Properties & Ground Control Entertainment Msheireb Downtown Doha Set to Launch Exclusive World-Class Family Entertainment Experiences Msheireb Properties & Ground Control Entertainment Msheireb Downtown Doha Set to Launch Exclusive World-Class Family Entertainment Experiences

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.