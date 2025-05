Konzentrierte Hochleistungs-Solarprodukte von Boly gehen in die Massenproduktion

MÜNCHEN, May 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boly Inc., ein globales Hightech-Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley, freut sich, auf der vom 7. bis 10. Mai in München stattfindenden Smart E Europe 2025 das revolutionäre Solarenergieprodukt BolySolar® 3D vorstellen zu dürfen.

Durch den Einsatz patentierter 3D-Lichtempfangsstrukturen erzeugt BolySolar® 3D in elf Betriebsstunden bis zu 50 % mehr Strom als herkömmliche PV-Module mit ebenen Oberflächen in nur neun Betriebsstunden – und das bei geringeren Kosten pro Watt. Darüber hinaus erleichtert BolySolar® 3D die Nutzung von Solarenergie zum Heizen und für Warmwasser erheblich. Am Stand von Boly, C5/470C, werden hierfür auch zwei Energy-Duo®-Produkte gezeigt. Die 3D-Strukturen machen Solarprodukte zudem hagelresistent.

Um die Energiestabilität an bewölkten Tagen zu gewährleisten und den Bedarf an Energiespeicherung zu reduzieren, sind längere Arbeitszeiten und eine höhere Effizienz seit langem erwünscht. „BolySolar® 3D hat die Effizienz von Silizium-PV-Zellen übertroffen und die Kosten unterboten. Damit ist es ein großer Schritt näher an die Energiefreiheit der gesamten Menschheit“, so Dr. Xiaoping Hu, CEO von Boly Inc. Eine Präsentation zu den konzentrierte Solarprodukten von Boly ist am 9. Mai von 12:40 bis 12:50 Uhr in Session 8 der Konferenz geplant.

Über Boly Inc.

Bolymedia Holdings Co. Ltd. wurde 2002 mit drei Tochterunternehmen in Kalifornien, Shenzhen und Hongkong gegründet und verfügt über mehr als 100 Patente in weiten Bereichen der Bildgebung und Clean Tech. Die unmittelbare Mission des Unternehmens besteht darin, stabile, saubere Energie für alle Menschen weltweit erschwinglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter http://bolymedia.com.

Kontakt: Boly http://en.bolymedia.com Ricky Cheng ricky_cheng@bolymedia.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.