Felix Bravo ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการในระดับนานาชาติที่ eXp Realty

เบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ eXp Realty® บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่คำนึงถึงตัวแทนเป็นสำคัญมากที่สุดในโลก™ และเป็นบริษัทหลักในเครือ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ได้ประกาศการเลื่อนตำแหน่งให้ Felix Bravo เป็นกรรมการผู้จัดการในระดับนานาชาติ โดยถือเป็นก้าวสำคัญในการเร่งภารกิจของบริษัทที่จะส่งเสริมการเป็นโบรกเกอร์ระดับโลกที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก

Bravo ได้ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวระดับนานาชาติมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท รวมถึงเปรูและตุรกี ซึ่งตลาดแต่ละแห่งโดดเด่นด้วยความเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือในพื้นที่ การสร้างตัวแทนที่แข็งแกร่งมาให้บริการ และระบบแบบปรับขนาดได้ที่สร้างขึ้นมาจากรากฐาน อียิปต์คือตลาดถัดไป โดยมีตลาดหลายแห่งที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาในขณะที่ eXp มุ่งหน้าสู่เป้าหมายปี 2030 นั่นคือ 50 ประเทศและตัวแทน 50,000 รายทั่วโลก

Bravo ในบทบาทที่ยกระดับนี้ จะเป็นผู้นำการเติบโตในระดับนานาชาติและนวัตกรรมบนพื้นฐานวัฏจักรการทำงาน โดยสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสำคัญกับตัวแทนเป็นอันดับแรกในทุกประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้นำในระดับภูมิภาคสามารถเปิดตัว ปรับขนาด และคงความสำเร็จของตัวแทนในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

“Felix กำลังสร้างแผนการสำหรับระดับโลก โดยยึดหลักความไว้วางใจ ระบบ และความสำเร็จของตัวแทน” Glenn Sanford ผู้ก่อตั้ง eXp Realty และซีอีโอของ eXp World Holdings กล่าว “เขาไม่ได้แค่เปิดตัวในประเทศต่าง ๆ เท่านั้น แต่เขายังส่งเสริมความเป็นผู้นำและสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ตัวแทนประสบความสำเร็จได้ทุกที่ ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้เขาเพิ่มความทุ่มเทไปยังสิ่งที่ทำอยู่แล้ว"

การสั่งการของ Bravo รวมไปถึงการเปิดตัวในประเทศใหม่ ๆ ด้วยความแม่นยำในการปฏิบัติงาน การเสริมความแข็งแกร่งในประเทศที่ดำเนินงานอยู่แล้วผ่านการมีอิสระในการทำงานในพื้นที่ และการขับเคลื่อนการทำงานที่สอดคล้องกันในระดับโลกผ่านการสร้างศักยภาพให้กับตัวแทน โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI

“ผมตื่นเต้นที่จะได้สร้างผลงานต่อไป” Bravo กล่าว “ผมได้เห็นแล้วว่าโมเดลของ eXp สามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อให้คนให้พื้นที่เป็นผู้นำและเมื่อเชื่อมต่อไปทั่วโลก” Bravo กล่าว “ขั้นต่อไปนี้เป็นเรื่องของการขยายพลังนั้น โดยสร้างระบบที่ใช้งานได้ยาวนาน ผู้นำที่สร้างความเจริญรุ่งเรือง และชุมชนตัวแทนที่เติบโตอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นไปด้วยกัน”

eXp Realty ภายใต้การนำของ Bravo ก้าวเข้าสู่ช่วงที่โดดเด่นที่สุดสำหรับการขยายตัวในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องไปที่ผลลัพธ์ของตัวแทน การขยายตัวที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกตลาด

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายตัวในระดับนานาชาติของ eXp Realty โปรดไปที่ https://exprealty.international

เกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) เป็นบริษัทโฮลดิ้งของ eXp Realty® และ SUCCESS® Enterprises eXp Realty เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนเกือบ 83,000 รายในสถานที่ตั้งในต่างประเทศรวม 26 แห่ง eXp Realty ในฐานะบริษัทนายหน้าที่เน้นตัวแทนเป็นหลักซึ่งทำงานผ่านระบบคลาวด์ เสนอการแบ่งคอมมิชชันให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในอัตราชั้นนำของอุตสาหกรรม การแบ่งรายได้ โอกาสการเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น และเครือข่ายระดับโลกที่มอบอำนาจให้ตัวแทนในการสร้างธุรกิจที่เติบโตก้าวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc. โปรดไปที่ expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises ซึ่งก่อตั้งโดยนิตยสาร SUCCESS® เป็นชื่อที่เชื่อถือได้ในด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพมาตั้งแต่ปี 1897 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ eXp ecosystem ซึ่งเสนอการเข้าถึงทรัพยากรที่มีค่าให้แก่ตัวแทน เพื่อยกระดับทักษะ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตน และบรรลุความสำเร็จระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUCCESS กรุณาเยี่ยมชม success.com

ข้อยกเว้นความรับผิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทและฝ่ายบริหาร แต่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและยังไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อความเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความเกี่ยวกับกลยุทธ์การขยายตัวในระดับนานาชาติของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวตลาดใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การเติบโตของตัวแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ประสิทธิผลจากความเป็นผู้นำในท้องถิ่นและโมเดลการดำเนินงาน ตลอดจนความสามารถในการปรับขนาดในประเทศต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและเป็นไปในทางลบจากที่ได้แสดงไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในการรักษาหรือการสรรหาตัวแทน การบูรณาการทีมงานและตัวแทนที่สำคัญเข้ากับรูปแบบธุรกิจของ eXp Realty การแข่งขันจากบริษัทนายหน้ารายอื่น ๆ และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้เป็นครั้งคราวในการยื่นข้อมูลของบริษัทต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำไตรมาสตามแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานประจำปีตามแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นครั้งล่าสุด เราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

ติดต่อฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51eedd72-93f5-45ef-bf2a-7b13fe7fcbdb

