Felix Bravo Nomeado Diretor Administrativo Internacional na eXp Realty

BELLINGHAM, Wash., May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A eXp Realty®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” e a principal subsidiária da eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunciou hoje a promoção de Felix Bravo a Diretor Executivo Internacional — um passo fundamental para acelerar a missão da empresa de criar a corretora global mais capacitadora do mundo.

Bravo realizou alguns dos lançamentos internacionais de maior sucesso da história da empresa, incluindo no Peru e na Turquia — cada um marcado pela liderança local confiável, forte ativação de agentes e sistemas escaláveis criados a partir do zero. O Egito é o próximo, com vários mercados em desenvolvimento com a eXp progredindo em direção à sua meta para 2030: 50 países e 50.000 agentes em todo o mundo.

Nesse papel importante, Bravo liderará o crescimento internacional e a inovação baseada em círculos — para a criação de uma infraestrutura focada no agente em todos os países e a capacitação de líderes regionais para lançar, dimensionar e sustentar o sucesso do agente em nível local.

“Felix está desenvolvendo o manual para escala global — com base na confiança, nos sistemas e no sucesso do agente”, disse Glenn Sanford, Fundador da eXp Realty e CEO da eXp World Holdings. “Além dos lançamentos nos países — ele está capacitando a liderança e criando infraestrutura que ajuda os agentes a prosperar em qualquer lugar. Isso irá permitir que ele duplique o que já está funcionando.”

O mandato de Bravo inclui o lançamento com precisão operacional em novos países, e o reforço dos países existentes por meio da autonomia local e o impulso do alinhamento global entre a capacitação de agentes, a infraestrutura tecnológica e as operações baseadas em IA.

“Estou muito feliz em dar continuidade a esse crescimento”, disse Bravo. “Vi o que o modelo da eXp pode fazer quando é liderado localmente e conectado globalmente”, disse Bravo. “Este próximo capítulo é sobre a ampliação desse poder — criação de sistemas duráveis, de líderes que prosperam e de comunidades de agentes que se fortalecem em conjunto.”

Com Bravo no comando, a eXp Realty entra na sua fase mais ousada da expansão internacional — incansavelmente focada nos resultados dos agentes, na escala tecnológica e no crescimento durável em todos os mercados.

Sobre a eXp World Holdings, Inc.

A eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) é a holding da eXp Realty® e da SUCCESS® Enterprises. A eXp Realty é a maior corretora imobiliária independente do mundo, com quase 83.000 agentes em 26 locais internacionais. Uma corretora baseada em nuvem e centrada no agente, a eXp Realty fornece aos agentes imobiliários divisão de comissão líder do setor, participação nos lucros, oportunidades de participação acionária e uma rede global que capacita os agentes a criar negócios prósperos. Para obter mais informações sobre a eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com.

A SUCCESS® Enterprises, ancorada pela revista SUCCESS®, é um nome confiável em desenvolvimento pessoal e profissional desde 1897. Como parte do ecossistema eXp, ela oferece aos agentes acesso a recursos valiosos para que eles possam aprimorar suas habilidades, expandir seus negócios e alcançar o sucesso a longo prazo. Para mais informações sobre a SUCCESS, visite success.com.

Este comunicado para a imprensa contém “declarações de previsão” de acordo com os termos do Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Essas declarações refletem as expectativas atuais da Empresa e da sua administração, mas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos que podem afetar substancialmente os resultados reais. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre a estratégia de expansão internacional da Empresa, incluindo lançamentos antecipados em novos mercados, crescimento esperado de agentes em regiões globais, eficácia da liderança local, e modelos operacionais e capacidade de escalar de forma sustentável em vários países. Fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam material e adversamente diferentes dos expressos nas declarações de previsão incluem, flutuações no mercado imobiliário, mudanças no recrutamento ou retenção de agentes, o sucesso da integração das equipes e agentes no modelo da eXp Realty, concorrência com outras corretoras e outros riscos detalhados ocasionalmente nos registros da Comissão de Valores Mobiliários da Empresa, incluindo, mas não se limitando aos Relatórios Trimestrais protocolados mais recentemente no Formulário 10-Q e no Relatório Anual no Formulário 10-K. A empresa não toma por obrigação atualizar essas declarações quando não exigidas por lei.

Contato de Relações com a Mídia:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Contato de Relações com Investidores:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

