פליקס בראבו מונה למנהל הדירקטוריון הבינלאומי ב-eXp Realty

מניעים את הפרק הבא של צמיחה גלובלית ממוקדת סוכנים

בלינגהאם, וושינגטון, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

®eXp Realty, סוכנות הנדל"ן הכי ממוקדת סוכנים בעולם (“the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” ) וחברת הבת המרכזית של eXp World Holdings, Inc (נאסד"ק: EXPI) הודיעה על קידומו של פליקס בראבו (Felix Bravo) לתפקיד מנהל הדירקטוריון הבינלאומי - צעד מפתח להאצת המשימה של החברה לבנות את סוכנות התיווך הגלובלית המעצימה ביותר בעולם.

בראבו היה אחראי לכמה מההשקות הבינלאומיות המוצלחות ביותר בתולדות החברה, כולל בפרו ובטורקיה - כשכולן מאופיינות במנהיגות מקומית אמינה, תפעול סוכנים חזק ומערכות ניתנות להרחבה שנבנו מהיסוד. מצרים היא הבאה בתור, עם מספר שווקים בפיתוח ככל ש-eXp מתקדמת לעבר יעד 2030: 50 מדינות ו-50,000 סוכנים ברחבי העולם.

בתפקיד בכיר זה, בראבו יוביל צמיחה בינלאומית וחדשנות מבוססת מעגלים - תוך בניית תשתית המתמקדת קודם כל בסוכנים בכל מדינה, והעצמת מובילים אזוריים שישיקו, ירחיבו וישמרו על הצלחת הסוכנים ברמה המקומית.

"פליקס בונה את ספר התפעול בקנה מידה עולמי, והוא מושרש באמון, מערכות והצלחת סוכנים", אמר גלן סנפורד (Glenn Sanford), מייסד eXp Realty ומנכ"ל eXp World Holdings. "הוא לא רק משיק מדינות - הוא מעצים מנהיגות ויוצר תשתית שעוזרת לסוכנים לשגשג בכל מקום. המהלך הזה מאפשר לו להגביר את המאמצים של מה שכבר עובד".

המנדט של בראבו כולל השקת מדינות חדשות בדיוק תפעולי, חיזוק מדינות קיימות באמצעות אוטונומיה מקומית, והנעת יישור קו גלובלי בין העצמת סוכנים, תשתית טכנולוגית ותפעול המונע בידי בינה מלאכותית.

"אני נרגש להמשיך לבנות", אמר בראבו. "ראיתי מה המודל של eXp יכול לעשות כשהוא מובל מקומית ומחובר גלובלית", אמר בראבו. "הפרק הבא עוסק בהרחבת הכוח הזה - יצירת מערכות שמחזיקות מעמד, מנהיגים שמשגשגים וקהילות של סוכנים שמתחזקות יחד".

עם בראבו בראש, eXp Realty נכנסת לשלב הנועז ביותר שלה בהתרחבות בינלאומית - מתמקדת ללא הרף בתוצאות סוכנים, קנה מידה מונע טכנולוגיה וצמיחה מתמשכת בכל שוק.

למידע נוסף על ההתרחבות הבינלאומית של eXp Realty, בקרו בכתובת: https://exprealty.international.

אודות eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (נאסד"ק: EXPI) ("החברה") היא חברת האחזקות של eXp Realty®, ו- SUCCESS® Enterprises. eXp Realty היא חברת הנדל"ן העצמאית הגדולה ביותר בעולם עם כמעט 83,000 סוכנים ב-26 מיקומים בינלאומיים. בתיווך מבוסס ענן וממוקד סוכנים, eXp Realty מספקת לסוכני נדל"ן פיצולי עמלות מובילים בתעשייה, חלוקת הכנסות, הזדמנויות בעלות על הון ורשת גלובלית המאפשרת לסוכנים לבנות עסקים משגשגים. למידע נוסף על eXp World Holdings, Inc, בקרו בכתובת expworldholdings.com.

SUCCESS® Enterprises, המעוגנת על ידי מגזין SUCCESS® , היא שם מהימן בפיתוח אישי ומקצועי מאז 1897. כחלק מהמערכת האקולוגית של eXp, היא מציעה לסוכנים גישה למשאבים יקרי ערך כדי לשפר את כישוריהם, להגדיל את העסקים שלהם ולהשיג הצלחה ארוכת טווח. למידע נוסף על SUCCESS, בקרו בכתובת success.com.

הצהרת נמל מבטחים

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת 1995. הצהרות אלה משקפות את הציפיות הנוכחיות של החברה והנהלתה, אך כרוכות בסיכונים ואי ודאויות ידועים ולא ידועים שעלולים להשפיע על התוצאות בפועל באופן מהותי. הצהרות אלה כוללות, בין היתר, את היתרונות הצפויים של תוכניות התמריצים לסוכנים, את הפוטנציאל שלהן להאיץ את צמיחת הסוכנים, לשפר את שיתוף הפעולה ולהרחיב את ארגוני הסוכנים ברחבי העולם. גורמים חשובים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי ושלילי מאלה שבאו לידי ביטוי בהצהרות צופות פני עתיד כוללים תנודות בשוק הנדל"ן, שינויים בשימור או גיוס סוכנים, שילוב מוצלח של צוותים וסוכנים במודל של eXp Realty, תחרות מצד ברוקרים אחרים וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדיווחי החברה לרשות ניירות ערך. כולל, בין היתר, הדו"חות הרבעוניים האחרונים שהוגשו בטופס 10-Q ודו"ח שנתי בטופס 10-K. איננו מתחייבים לעדכן הצהרות אלה למעט כנדרש על פי חוק.

מידע נוסף - מדיה:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

מידע נוסף - משקיעים:

Denise Garcia

investors@expworldholdings.com

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51eedd72-93f5-45ef-bf2a-7b13fe7fcbdb

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.