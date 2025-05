eXpリアルティ (eXp Realty)、フェリックス・ブラボ (Felix Bravo) をインターナショナル担当マネージングディレクターに任命

グローバルにおけるエージェント中心の成長の次なる章を牽引

ワシントン州ベリンガム発, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「地球上で最もエージェント中心の不動産取引業者」 (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™)であり、eXpワールド・ホールディングス (eXp World Holdings, Inc.) (NASDAQ: EXPI) の主要子会社であるeXp Realty®は、本日、フェリックス・ブラボがインターナショナル担当マネージングディレクターに昇任したことを発表した。これは、世界で最も強力なグローバルブローカー事業の構築という同社の使命を加速させる重要なステップである。

フェリックス・ブラボは、同社の歴史の中でも最も成功した国際展開の一部を主導しており、ペルーおよびトルコでの立ち上げはその代表例である。いずれも、信頼される現地リーダーシップ、積極的なエージェントの参加、そしてゼロから構築されたスケーラブルなシステムを特徴としている。 次なる展開国はエジプトであり、複数の市場が開発中である。eXpは、2030年までに50か国・全世界で50,000人のエージェントという目標に向けて着実に歩みを進めている。

今回の昇任により、ブラボは国際的な成長戦略および「サークル・ベースのイノベーション」の指揮を執り、各国においてエージェント中心のインフラを構築するとともに、地域リーダーが現地レベルでエージェントの立ち上げ、拡大、持続的成功を実現できるよう支援する。

eXpワールド・ホールディングスCEOのグレン・サンフォード (Glenn Sanford) は以下のように述べている。「フェリックスは、信頼、システム、そしてエージェントの成功を基盤としたグローバル規模拡大のプレイブックを構築しています」。 「彼は単に新たな国での事業展開をしているのではなく、リーダーシップを支援し、どこにいてもエージェントが成功できるインフラを構築しています。 今回の昇任により、すでに成功している取り組みをさらに強化することが可能になります」。

ブラボの使命は、新たな国での事業展開を高い運用精度で実行することに加え、既存の展開国における地域の自律性を強化し、エージェント支援、技術インフラ、AIを活用した業務運営の各分野においてグローバルな整合性を推進することにある。

フェリックス・ブラボは以下のように述べている。「この仕事を続けられることを大変嬉しく思います」。 「現地主導でありながらグローバルにつながっているとき、eXpのモデルがどれほどの力を発揮できるかを見てきました」。 「次の章では、この力を拡大させていくことが重要です。持続可能なシステム、成長し続けるリーダー、そして共に強くなっていくエージェントのコミュニティを構築していきます」。

ブラボの指揮のもと、eXpリアルティは、国際展開における最も大胆なフェーズへと突入する。すべての市場において、エージェントの成果、テクノロジーを活用した拡大、そして持続可能な成長に徹底的に焦点を当てている。

eXpリアルティの国際展開の詳細については、以下を参照されたい:https://exprealty.international

eXpワールド・ホールディングスについて

eXpワールド・ホールディングス (NASDAQ: EXPI) は、eXpリアルティ (eXp Realty®) およびサクセス・エンタープライズ (SUCCESS Enterprises®) の持株会社である。 eXpリアルティは、世界最大の独立系不動産ブローカーであり、世界26か所の拠点にわたり約83,000人のエージェントを擁している。 クラウドベースのエージェント中心型ブローカーであるeXpリアルティは、不動産エージェントに業界トップクラスのコミッション分配、収益分配、株式保有の機会、そしてグローバルネットワークを提供し、エージェントが成功するビジネスを構築できるよう支援している。 eXpワールド・ホールディングスの詳細については、以下を参照されたい:expworldholdings.com

サクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) は、サクセス (SUCCESS®) 誌を中心とし、1897年以来、個人およびプロフェッショナルの成長を支える信頼ある存在である。 eXpエコシステムの一部として、エージェントがスキルを向上させ、ビジネスを成長させ、長期的な成功を達成するための貴重なリソースを提供している。 サクセスの詳細については、success.comを閲覧されたい。

セーフハーバー規定に関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意義の範囲内で、将来の見通しに関する記述が含まれている。 これらの記述は、同社およびその経営陣の現在の予想を反映したものであるが、実際の結果に重大な影響を及ぼす可能性のある既知および未知のリスクや不確実性を伴う。 これらの記述には、予定されている新市場での立ち上げ、世界各地域におけるエージェント数の成長予測、現地リーダーシップおよび業務運営モデルの有効性、複数の国にわたる持続的に拡大する能力などを含む同社の国際展開戦略に関する記述を含むが、それらに限定されない。 実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きくかつ不利に異なる可能性のある重要な要因には、不動産市場の変動、エージェントの定着率や採用状況の変化、eXpリアルティのモデルへのチームおよびエージェントの統合の成否、他の不動産仲介業者との競争、ならびに米国証券取引委員会 (SEC) に同社が随時提出する書類に詳述されるその他のリスクが含まれる。これには、直近に提出されたForm 10-Q (四半期報告書) およびForm 10-K (年次報告書) に記載された内容が含まれるが、それらに限定されるものではない。 法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新する義務を負わない。

