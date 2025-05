Felix Bravo devient directeur général international d’eXp Realty

Il prend la tête d’un nouveau chapitre de la croissance mondiale axée sur les agents

BELLINGHAM, Washington, 03 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, « the most agent-centric real estate brokerage on the planet™ » (la société de courtage immobilier la plus centrée sur les agents au monde) et une filiale principale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), ont annoncé aujourd’hui la nomination de Felix Bravo comme directeur général international, une décision stratégique qui accélère la mission d’eXp : devenir le réseau de courtage le plus performant au monde.

M. Bravo a réalisé certains des lancements internationaux les plus réussis de l’histoire de la société, notamment au Pérou et en Turquie, chacun ayant bénéficié d’un leadership local solide, d’une forte implication des agents et de systèmes évolutifs créés de toutes pièces. Alors que plusieurs marchés sont en cours de développement, l’Égypte constitue la prochaine étape. eXp vise 50 pays et 50 000 agents dans le monde d’ici 2030.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Bravo dirigera la croissance internationale et l’innovation circulaire, en créant dans chaque pays une infrastructure centrée sur les agents, tout en donnant aux dirigeants régionaux les moyens de lancer, développer et pérenniser leur succès.

« Felix met en place une stratégie mondiale fondée sur la confiance, les systèmes et la réussite des agents », a déclaré Glenn Sanford, fondateur d’eXp Realty et PDG d’eXp World Holdings. « Il ne se contente pas de lancer des marchés, il développe un leadership fort et bâtit des structures où les agents peuvent prospérer, où qu’ils soient. Cette nomination lui permet de capitaliser sur ce qui a déjà fait ses preuves. »

Sa mission inclut le lancement d’activités dans de nouveaux pays avec une grande rigueur opérationnelle, le renforcement des opérations existantes grâce à une autonomie locale accrue, et l’harmonisation mondiale de la formation, de la technologie et de l’IA.

« Je suis impatient de poursuivre ce développement », a déclaré M. Bravo. Et celui-ci d’ajouter : « J’ai été témoin des accomplissements réalisés grâce au modèle d’eXp lorsqu’il est dirigé localement et connecté à l’échelle mondiale ». « Ce nouveau chapitre vise à exploiter ce potentiel, à créer des systèmes durables et à former des leaders engagés, capables de construire des communautés d’agents solidaires. »

Sous la direction de M. Bravo, eXp Realty entame la phase la plus ambitieuse de son expansion mondiale, en mettant l’accent sur les résultats des agents, l’innovation technologique et une croissance durable.

Pour en savoir plus sur l’expansion internationale d’eXp Realty, consultez le site : https://exprealty.international.

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) est la société holding d’eXp Realty® et de SUCCESS® Enterprises. eXp Realty est la plus grande société de courtage immobilier indépendante au monde, et compte près de 83 000 agents dans 26 pays. Courtier cloud et axé sur les agents, eXp Realty verse des commissions de premier ordre aux agents immobiliers, partage les revenus et propose des opportunités de participation au capital et rassemble ses agents au sein d’un réseau mondial leur permettant de réussir à développer leur activité. Pour en savoir plus sur eXp World Holdings, Inc., consultez le site expworldholdings.com.

Ancrée dans le paysage grâce à la notoriété de son magazine SUCCESS® Enterprises, la marque SUCCESS® se distingue comme une référence en matière de développement personnel et professionnel depuis 1897. Elle fait partie de l’écosystème eXp et offre aux agents un accès à de précieuses ressources pour développer leurs compétences et leur activité, et réussir sur le long terme. Pour obtenir de plus amples informations au sujet de SUCCESS, consultez le site success.com.

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi fédérale américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières) de 1995. Elles sont fondées sur les attentes actuelles de la Société et de sa direction, mais induisent des risques et des incertitudes, connus ou non, qui pourraient exercer une nette influence sur les résultats réels. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant la stratégie d’expansion internationale de la société, y compris les lancements prévus sur de nouveaux marchés, la croissance attendue du nombre d’agents dans les différentes régions du monde, l’efficacité du leadership local et des modèles opérationnels, ainsi que la capacité à se développer de manière durable dans plusieurs pays. Les facteurs clés susceptibles d’entraîner un écart sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent les fluctuations du marché immobilier, les évolutions dans la rétention ou le recrutement des agents, l’intégration réussie des équipes et des agents dans le modèle d’eXp Realty, la concurrence d’autres maisons de courtage et d’autres risques détaillés de temps à autre dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s’y limiter, les rapports trimestriels les plus récemment déposés sous formulaire 10-Q et le rapport annuel sous formulaire 10-K. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

