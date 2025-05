ZA Miner bringt mit „Trump Coin“ digitale Währung mit politischem Bezug für alle Krypto-Fans auf den Markt

ZA Miner bringt mit „Trump Coin“ eine politisch inspirierte digitale Währung auf den Markt, die auf Ethereum basiert. Sie verbindet Sammlerwert mit echter, blockchainbasierter Funktionalität.

Bild von ZA FUNDINGS LTD

MIDDLESEX, Vereinigtes Königreich, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZA Miner, eine globale Plattform für digitale Vermögenswerte, verkündet die Einführung von „Trump Coin“, einer neuen Kryptowährung, die vom kulturellen und politischen Wirken des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten inspiriert ist. Entwickelt als politisch inspirierter Token, verbindet Trump Coin Sammlerwert mit der Funktionalität eines Blockchain-basierten Vermögenswerts.

Trump Coin ist jetzt auf der Krypto-Börse von ZA Miner verfügbar. Der Coin wurde entwickelt, um sowohl Nutzer dezentraler Finanzdienstleistungen (DeFi) als auch Personen anzusprechen, die sich für Token mit kultureller Relevanz interessieren. Der Token basiert auf der Ethereum-Blockchain und bietet sichere, transparente und schnelle Transaktionen. Die Auflage ist begrenzt und das Branding unverwechselbar. Das macht Trump Coin nicht nur zu einem Utility-Token, sondern auch zu einem Sammlerstück.

„Unsere Nutzerinnen und Nutzer interessieren sich immer mehr für digitale Vermögenswerte, die kulturell oder thematisch bedeutsam sind“, erklärte ein Sprecher von ZA Miner. „Trump Coin ist unsere Antwort auf diesen Trend – ein einzigartiges Angebot, das ein globales Publikum mit Interesse an politisch inspirierten Token ansprechen soll.“

ZA Miner baut sein Angebot im Bereich der digitalen Währungen weiter aus und bringt neue Token auf den Markt, die das aktuelle Trendgeschehen und die Nutzerinteressen widerspiegeln. Die Einführung von Trump Coin steht ganz im Zeichen der jüngsten Initiativen des Unternehmens. Die Firma will mittels Innovation und Zugänglichkeit die Lücke zwischen traditioneller und dezentraler Finanzwirtschaft schließen.

Nutzerinnen und Nutzer der ZA Miner-Plattform können Trump Coin über ihre bestehenden Wallets handeln, senden oder empfangen. Außerdem will ZA Miner in den nächsten Plattform-Updates eine begrenzte Anzahl von NFTs herausgeben, die mit dem Besitz von Trump Coin verbunden sind. So will das Unternehmen den Wert für Early Adopters und Sammler weiter erhöhen.

Die Veröffentlichung hat in der Krypto-Community für große Aufmerksamkeit gesorgt. Es gab Tausende frühzeitige Wallet-Aktivierungen und positive Resonanz in den sozialen Medien. Im Rahmen seiner langfristigen Strategie möchte ZA Miner weiterhin einzigartige digitale Vermögenswerte anbieten, die sowohl finanzielle als auch kulturelle Relevanz haben.

Um mehr über Trump Coin zu erfahren oder mit dem Handel zu beginnen, besuchen Sie bitte www.zaminer.com.

Haftungsausschluss: Trump Coin steht in keiner Verbindung zu Donald J. Trump, der Trump Organization oder damit verbundenen Unternehmen und wird von diesen weder unterstützt noch empfohlen.

Medienkontakt:

SHEIKH, Anisah Fatema

ZA FUNDINGS LTD

info@zaminer.com

https://www.zaminer.com/

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/261f9ec3-433f-4e7d-97e7-b86a74eacf5f

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.