Mohawk Industries publiceert resultaten 1e kwartaal

CALHOUN, Georgia, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) heeft vandaag de nettowinst van $ 73 miljoen over het vierde kwartaal van 2025 aangekondigd, met een winst per aandeel (Engels: 'EPS', 'earnings per share') van $ 1,15; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 96 miljoen en de aangepaste EPS $ 1,52. De netto-omzet voor het eerste kwartaal van 2025 bedroeg $ 2,5 miljard, wat zoals gerapporteerd een daling van 5,7% inhoudt en op basis van constante dagen en wisselkoersen ten opzichte van vorig jaar een daling van 0,7% is. Voor het eerste kwartaal van 2024 rapporteerde het Bedrijf een netto-omzet van $ 2,7 miljard, een nettowinst van $ 105 miljoen en een winst per aandeel van $ 1,64; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 119 miljoen en de aangepaste EPS $ 1,86.

In zijn commentaar op het eerste kwartaal van het Bedrijf zei Jeff Lorberbaum, Chairman en CEO: “In het eerste kwartaal bleef onze omzet op een constant niveau, ondanks twee minder verzenddagen en negatieve wisselkoerseffecten ten opzichte van vorig jaar. De impact van gemiste verkopen en extra kosten door het nieuwe bestelsysteem van Flooring North America viel binnen de verwachtingen en de service is weer op het niveau van vroeger. Onze winstcijfers zijn vooral goed dankzij een hogere productiviteit, herstructureringen en een lager belastingtarief, die de druk op de prijzen en hogere inkoopkosten een beetje hebben opgevangen. Tijdens het kwartaal hebben we 225.000 aandelen gekocht voor ongeveer $ 26 miljoen.

In al onze markten zijn de omstandigheden in het eerste kwartaal een voor een verslechterd, waarbij woningrenovatie nog steeds de slechtst presterende sector is. Het vertrouwen van de consument is gedaald omdat mensen zich steeds meer zorgen maken over hun toekomst. Vorige maand zijn er wereldwijde invoerheffingen aangekondigd, wat voor onzekerheid bij bedrijven en consumenten heeft gezorgd. Als reactie op de tegenheffingen heeft de VS heffingen van 145% ingevoerd voor China, dat een groot deel van de in de VS verkochte LVT levert. Mohawk heeft aanzienlijke binnenlandse productiefaciliteiten voor het maken van keramische tegels, tapijt, laminaat, vinylplaten, LVT en kwartswerkbladen, wat goed uitkomt nu de heffingen stijgen. Om onze klanten meer keuze te geven, vullen we onze in de VS gemaakte keramische tegels en LVT aan met producten uit andere landen. De meeste keramische tegels en een deel van de LVT die we importeren, worden in onze eigen fabrieken in Mexico gemaakt en vallen niet onder de invoerrechten van de USMCA-overeenkomst. We hebben ter voorbereiding op de invoering van de heffingen onze voorraden aangevuld. Bij de huidige heffingen van 10% schatten we dat Mohawk jaarlijks ongeveer $ 50 miljoen kwijt is, wat we denken op te vangen door de prijzen te verhogen en de toeleveringsketen waar nodig aan te passen. Naast de directe impact van de verandering in het wereldwijde handelsbeleid, zullen de heffingen waarschijnlijk invloed hebben op de consument, de nieuwbouw en de bedrijfsuitgaven in zowel de VS als daarbuiten, hoewel de omvang daarvan op dit moment nog niet te voorspellen is.

De netto-omzet in het Segment Global Ceramic daalde zoals gerapporteerd met 4,9%, wat een stijging van 1,2% op basis van constante dagen en wisselkoersen ten opzichte van vorig jaar is. De operationele marge van het Segment was 4,2% zoals gerapporteerd, of 4,8% op basis van aanpassingen vanwege hogere inkoopkosten en lagere verkoopvolumes, gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere productiviteit.

De netto-omzet in het Segment Flooring Rest of the World (FROW) daalde met 8,8% zoals gerapporteerd, of 2,9% op basis van constante dagen en wisselkoersen ten opzichte van vorig jaar. De gerapporteerde operationele marge van het Segment bedroeg 8,8% zoals gereapporteerd, of 9,1% op aangepaste basis vanwege de prijsconcurrentie in de sector en een lagere omzet.

De netto-omzet in het segment Flooring North America (FNA) daalde met 4,2% ten opzichte van vorig jaar, of met 1,1% op basis van constante dagen. De operationele marge van het segment was 1,1% zoals gerapporteerd, of 3,0% op aangepaste basis vanwege de impact van de omschakeling van het ordersysteem en hogere inkoopkosten, gedeeltelijk gecompenseerd door een hogere productiviteit en kostenbesparende maatregelen.

Door de invoering van de heffingen vorige maand is er meer onzekerheid over de wereldwijde economische vooruitzichten en wordt er een zwakkere economie verwacht door hogere inflatie, minder vertrouwen van consumenten en minder investeringen door bedrijven. Op dit moment zijn de exacte hoogtes van de invoerheffingen en het effect ervan op de consumentenbestedingen en de huizenmarkt nog niet duidelijk. We gaan de nodige stappen zetten om de impact van de heffingen goed op te vangen. We zijn bezig met het optimaliseren van onze verkoop en het nog verder verlagen van onze operationele kosten door middel van onze herstructureringsinitiatieven, wat dit jaar ongeveer $ 100 miljoen zou moeten opleveren. De service van FNA is weer op het oude niveau, terwijl we nog steeds bezig zijn om het nieuwe ordersysteem van het Segment nog beter en efficiënter te maken. We denken dat de druk op de prijzen in alle regio's door zal gaan, vanwege de lage vraag en concurrende markten. Global Ceramic en FNA zijn bezig met het verbeteren van hun aanbod met meer focus op de commerciële markt, de verkoop van premium collecties en de prestaties van recent geïntroduceerde producten. In FROW is de vraag van Europese consumenten naar grote luxe aankopen zoals vloeren laag en zijn er productverschuivingen, hoewel de dalende rente de vraag zou kunnen stimuleren. Met deze dingen in gedachten, denken we dat onze aangepaste EPS voor het tweede kwartaal, zonder rekening te houden met herstructureringskosten of andere eenmalige kosten, tussen de $ 2,52 en $ 2,62 zal liggen.

We blijven optimistisch over de vooruitzichten op lange termijn voor de sector vloerbedekking, gezien de huidige fase van de woningmarktcyclus. Om onze resultaten te verbeteren, blijven we onze kostenstructuren verbeteren, onze activiteiten en productcomplexiteit vereenvoudigen en investeren we in nieuwe productfuncties. Toen het dieptepunt van de grote recessie voorbij was, kwam onze sector weer helemaal op gang en groeide in de jaren daarna met meer dan tien procent. Hoewel we niet precies weten wanneer het gaat gebeuren, denken we dat onze resultaten flink zullen verbeteren als de volumes in de sector weer op het oude niveau zitten. Net als in eerdere economische cycli zullen we operationeel sterker uit deze periode komen en klaar zijn om onze klanten superieure producten en diensten te bieden.”

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de toonaangevende wereldwijde fabrikant van vloerbedekkingen die producten creëert om woon- en werkruimtes over de hele wereld te verfraaien. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk leveren competitieve voordelen op bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels en vloeren in laminaat, hout, steen of vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken behoren tot de meest erkende in deze branche en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex. In de afgelopen twintig jaar heeft Mohawk het bedrijf omgevormd van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van vloerbedekking, met vestigingen in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika, Oceanië en Azië.

Bepaalde in de voorgaande paragrafen opgenomen uitspraken over toekomstige prestaties, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en soortgelijke onderwerpen en die de woorden 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gelooft', 'anticipeert', 'verwacht', 'schat' of soortgelijke termen bevatten, zijn 'toekomstgerichte uitspraken' ('forward-looking statements') zoals bedoeld in Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Ten aanzien van deze uitspraken doet Mohawk een beroep op de zogenaamde 'veilige haven' voor toekomstgerichte uitspraken, genoemd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte uitspraken redelijk zijn op het moment dat ze worden gedaan; voorzichtigheid is echter geboden om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte uitspraken, omdat deze alleen relevant zijn op de datum waarop ze worden gedaan. Behoudens wettelijk verplicht, heeft het Bedrijf geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, noch op grond van nieuwe informatie, noch op grond van toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Belangrijke factoren waardoor toekomstige resultaten kunnen afwijken van ervaringen uit het verleden en van onze huidige verwachtingen of prognoses, zijn onder andere: veranderende economische of industriële omstandigheden; de impact van importheffingen; concurrentie; inflatie en deflatie van vrachtkosten, grondstofprijzen en andere inkoopkosten; inflatie en deflatie van consumentenmarkten; valutaschommelingen; energiekosten en -voorzieningen; de timing en het niveau van kapitaaluitgaven; de timing en implementatie van prijsverhogingen van de producten van het Bedrijf; bijzondere waardeverminderingen; de identificatie en eventuele voltooiing van overnames onder gunstige voorwaarden; de integratie van overnames; internationale activiteiten; de introductie van nieuwe producten; de stroomlijning van activiteiten; belasting en fiscale hervormingen; product- en andere claims; rechtszaken; geopolitieke conflicten; veranderingen in de regelgeving en politiek in de rechtsgebieden waarin het Bedrijf actief is; en andere mogelijke risicofactoren zoals beschreven in de rapporten die Mohawk heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ('SEC') en in openbare aankondigingen van Mohawk.

Conference call op vrijdag 2 mei 2025 om 11.00 uur Eastern Time

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended (In millions, except per share data) March 29, 2025 March 30, 2024 Net sales $ 2,525.8 2,679.4 Cost of sales 1,942.5 2,029.9 Gross profit 583.3 649.5 Selling, general and administrative expenses 487.3 502.9 Operating income 96.0 146.6 Interest expense 6.4 14.9 Other (income) and expense, net (0.5 ) (1.1 ) Earnings before income taxes 90.1 132.8 Income tax expense 17.5 27.8 Net earnings including noncontrolling interests 72.6 105.0 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 72.6 105.0 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.16 1.65 Weighted-average common shares outstanding - basic 62.6 63.7 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.15 1.64 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.9 64.0

Other Financial Information Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Net cash provided by operating activities $ 3.7 183.7 Less: Capital expenditures 89.1 86.8 Free cash flow $ (85.4 ) 96.9 Depreciation and amortization $ 150.4 154.2

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 702.5 658.5 Receivables, net 2,129.7 2,007.2 Inventories 2,610.4 2,527.7 Prepaid expenses and other current assets 535.3 528.3 Total current assets 5,977.9 5,721.7 Property, plant and equipment, net 4,647.2 4,885.1 Right of use operating lease assets 384.9 413.6 Goodwill 1,140.4 1,140.2 Intangible assets, net 809.6 853.8 Deferred income taxes and other non-current assets 448.5 517.1 Total assets $ 13,408.5 13,531.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 688.0 931.5 Accounts payable and accrued expenses 2,174.5 2,079.3 Current operating lease liabilities 109.9 109.3 Total current liabilities 2,972.4 3,120.1 Long-term debt, less current portion 1,698.1 1,694.5 Non-current operating lease liabilities 292.2 321.8 Deferred income taxes and other long-term liabilities 583.9 747.3 Total liabilities 5,546.6 5,883.7 Total stockholders' equity 7,861.9 7,647.8 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,408.5 13,531.5

Segment Information As of or for the Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Net sales: Global Ceramic $ 993.8 1,044.8 Flooring NA 862.4 900.2 Flooring ROW 669.6 734.4 Consolidated net sales $ 2,525.8 2,679.4 Operating income (loss): Global Ceramic $ 41.8 48.8 Flooring NA 9.3 45.0 Flooring ROW 58.7 70.9 Corporate and intersegment eliminations (13.8 ) (18.1 ) Consolidated operating income $ 96.0 146.6 Assets: Global Ceramic $ 4,890.7 4,978.1 Flooring NA 4,053.0 3,939.9 Flooring ROW 3,783.5 3,894.6 Corporate and intersegment eliminations 681.3 718.9 Consolidated assets $ 13,408.5 13,531.5

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended (In millions, except per share data) March 29, 2025 March 30, 2024 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 72.6 105.0 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 7.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8 Adjustments of indemnification asset — 2.4 Income taxes - adjustments of uncertain tax position — (2.4 ) Income tax effect of adjusting items (3.4 ) (2.9 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 95.6 118.8 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.52 1.86 Weighted-average common shares outstanding - diluted 62.9 64.0

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) March 29, 2025 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 688.0 Long-term debt, less current portion 1,698.1 Total debt 2,386.1 Less: Cash and cash equivalents 702.5 Net debt $ 1,683.6

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) June 29,

2024 September 28,

2024 December 31,

2024 March 29,

2025 March 29,

2025 Net earnings including noncontrolling interests $ 157.5 162.0 93.2 72.6 485.3 Interest expense 12.6 11.2 9.8 6.4 40.0 Income tax expense 42.3 39.8 18.3 17.5 117.9 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests (0.1 ) — — — (0.1 ) Depreciation and amortization(1) 171.5 156.2 156.4 150.4 634.5 EBITDA 383.8 369.2 277.7 246.9 1,277.6 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 20.9 15.1 20.3 20.8 77.1 Software implementation cost write-off — 7.8 5.1 (0.4 ) 12.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — 8.2 — 8.2 Legal settlements, reserves and fees 1.3 0.7 (0.9 ) 0.6 1.7 Adjustments of indemnification asset (0.2 ) (0.4 ) — — (0.6 ) Adjusted EBITDA $ 405.8 392.4 310.4 267.9 1,376.5 Net debt to adjusted EBITDA 1.2

(1)Includes accelerated depreciation of $20.5 for Q2 2024, $4.4 for Q3 2024, $5.3 for Q4 2024 and $5.4 for Q1 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,525.8 Adjustment for constant shipping days 77.9 Adjustment for constant exchange rates 56.9 Adjusted net sales $ 2,660.6

Three Months Ended March 29, 2025 Global Ceramic Net sales $ 993.8 Adjustment for constant shipping days 27.7 Adjustment for constant exchange rates 35.5 Adjusted net sales $ 1,057.0 Flooring NA Net sales $ 862.4 Adjustment for constant shipping days 27.8 Adjusted net sales $ 890.2 Flooring ROW Net sales $ 669.6 Adjustment for constant shipping days 22.3 Adjustment for constant exchange rates 21.4 Adjusted net sales $ 713.3

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Gross Profit $ 583.3 649.5 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.2 5.5 Adjusted gross profit $ 608.5 655.0 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.1 % 24.4 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Selling, general and administrative expenses $ 487.3 502.9 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (1.0 ) (2.4 ) Software implementation cost write-off 0.4 — Legal settlements, reserves and fees (0.6 ) (8.8 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 486.1 491.7 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 19.2 % 18.4 %

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Mohawk Consolidated Operating income $ 96.0 146.6 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 7.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8 Adjusted operating income $ 122.4 163.3 Adjusted operating income as a percent of net sales 4.8 % 6.1 % Global Ceramic Operating income $ 41.8 48.8 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6.8 3.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Adjusted segment operating income $ 48.2 52.7 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 4.8 % 5.0 % Flooring NA Operating income $ 9.3 45.0 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 16.2 0.9 Legal settlements, reserves and fees — 1.9 Adjusted segment operating income $ 25.5 47.8 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 3.0 % 5.3 % Flooring ROW Operating income $ 58.7 70.9 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 2.3 3.1 Adjusted segment operating income $ 61.0 74.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 9.1 % 10.1 % Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (13.8 ) (18.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.9 — Legal settlements, reserves and fees 0.6 6.9 Adjusted segment operating (loss) $ (12.3 ) (11.2 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Earnings before income taxes $ 90.1 132.8 Net earnings attributable to noncontrolling interests — — Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 26.2 7.9 Software implementation cost write-off (0.4 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8 Adjustments of indemnification asset — 2.4 Adjusted earnings before income taxes $ 116.5 151.9

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) March 29, 2025 March 30, 2024 Income tax expense $ 17.5 27.8 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position — 2.4 Income tax effect of adjusting items 3.4 2.9 Adjusted income tax expense $ 20.9 33.1 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.9 % 21.8 %



Het Bedrijf vult zijn geconsolideerde samengevatte financiële overzichten, conform de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met niet-GAAP gerelateerde financiële prestatie-indicatoren. Zoals vereist op grond van de regels van de Securities and Exchange Commission, zijn de bovenstaande tabellen afgestemd op de niet-GAAP financiële maatstaven van het Bedrijf conform de meest direct vergelijkbare US GAAP-maatstaf. Elk van de hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaven moeten worden beschouwd als aanvulling op een vergelijkbare US GAAP-maatstaf en is mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven die door andere ondernemingen worden gerapporteerd. Het Bedrijf meent dat deze niet-GAAP-maatstaven, wanneer ze zijn afgestemd op de overeenkomstige US GAAP-maatstaf, zijn beleggers als volgt helpen: niet-GAAP-omzetcijfers die helpen om groeitrends vast te stellen en omzet te vergelijken met vorige en toekomstige perioden evenals niet-GAAP-winstgevendheidscijfers die helpen de winsttrends van het Bedrijf op lange termijn te doorgronden en de winst te vergelijken met vorige en toekomstige perioden.

Het Bedrijf sluit bepaalde niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren uit, gezien deze sterk kunnen fluctueren tussen verschillende verslagperiodes en de onderliggende bedrijfstrends kunnen overschaduwen. De niet door GAAP gedefinieerde indicatoren zijn onder meer gebaseerd op wisselkoerstransacties en valutaomrekening, het aantal verzenddagen binnen een bepaalde periode en het effect van overnames.

Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van het Bedrijf. De volgende elementen zijn niet opgenomen in de niet-GAAP-indicatoren voor winstgevendheid: herstructurerings-, overname-, aan integratie gerelateerde en andere kosten, juridische schikkingen, reserves en commissies, bijzondere waardeverminderingen van goodwill en immateriële vaste activa met een onbeperkte levensduur, de boekhoudkundige verwerking van overnames, inclusief de verhoging van voorraden op basis van de boekhoudkundige verwerking van overnames, aanpassingen van vrijwaringsactiva, correcties van onzekere belastingposities en fiscale herstructureringen binnen Europa.

Contact: James Brunk, Chief Financial Officer - (706) 624-2239

