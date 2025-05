Le CN annonce l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 02 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé que les candidats aux postes d’administrateurs proposés dans la Circulaire de sollicitation de procurations du 10 mars 2025 (la Circulaire) ont été élus administrateurs du CN. Les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs, qui a eu lieu lors de l’assemblée annuelle des actionnaires du CN (l’assemblée) qui s’est tenue en ligne le 2 mai 2025, figurent ci-dessous.

Élection des administrateurs

Lors d’un vote au scrutin secret, les 11 candidats ci-dessous proposés par la direction ont été élus administrateurs du CN :

Candidats Votes pour

(nombre) Votes

pour (%) Votes contre

(nombre) Votes

contre (%) Shauneen Bruder 467 031 198 99,01% 4 673 975 0,99% Jo-ann dePass Olsovsky 465 145 961 98,61% 6 559 711 1,39% David Freeman 469 972 193 99,63% 1 733 487 0,37% Denise Gray 468 307 761 99,28% 3 397 913 0,72% Justin M. Howell 467 731 599 99,16% 3 974 077 0,84% Susan C. Jones 470 733 139 99,79% 972 034 0,21% Robert Knight 469 832 913 99,60% 1 872 766 0,40% Michel Letellier 467 737 469 99,16% 3 968 206 0,84% Margaret A. McKenzie 465 368 010 98,66% 6 337 661 1,34% Al Monaco 469 900 500 99,62% 1 805 177 0,38% Tracy Robinson 470 824 140 99,81% 881 535 0,19%



Shauneen Bruder a été réélue présidente du Conseil à l’unanimité par les administrateurs. Mme Bruder est administratrice de sociétés et vice-présidente directrice, Exploitation à la retraite de la Banque Royale du Canada.

Les notices biographiques de tous les administrateurs et administratrices se trouvent dans la Circulaire, disponible à l’adresse suivante : https://www.cn.ca/fr/investisseurs/depots-reglementaires/.

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l’assemblée seront déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources: Médias Investisseurs Ashley Michnowski Stacy Alderson Directrice principale Vice-présidente adjointe Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 596-4329

514 399-0052

media@cn.ca investor.relations@cn.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.