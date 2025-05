CORRECCIÓN: Maestra de inglés en Pensilvania nombrada Maestra Nacional del Año 2025

CORRECCIÓN -- Pearson es patrocinador de nivel platino del Programa Nacional del Maestro del Año. Una versión anterior de este comunicado de prensa la clasificaba en un nivel incorrecto.

WASHINGTON, May 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Consejo de Directores de Escuelas Estatales (CCSSO, por sus siglas en inglés) anunció hoy a Ashlie Crosson, una profesora de inglés en Pensilvania, como Maestra Nacional del Año 2025.

Ashlie Crosson trabaja en Mifflin County High School como maestra de lenguaje y composición de nivel avanzado (Advanced Placement), Inglés 10 e Historias de Supervivencia, una asignatura optativa que aborda las crisis humanitarias globales desde una perspectiva juvenil. También es asesora del programa de periodismo, que publica el periódico escolar y la revista del distrito.

Como estudiante universitaria de primera generación, Crosson descubrió que los maestros y consejeros fueron fundamentales para su éxito. Crosson dice que su apoyo la inspiró a convertirse en educadora, para así poder dar a otra generación lo que a ella se le habían brindado. Crosson ha ampliado las oportunidades para sus colegas y estudiantes, tales como el lanzamiento de MC Goes Global, un programa de viajes internacionales para optimizar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

Crosson se esfuerza por crear experiencias de aprendizaje que resuenen con sus alumnos, fomenten la empatía y desarrollen el pensamiento crítico. Al asesorar el programa de periodismo, Crosson ha influido positivamente en la cultura de su escuela y distrito y ha potenciado las oportunidades académicas y profesionales de sus estudiantes. Muchos de los integrantes del programa han tenido éxito más allá de la escuela secundaria y ahora son editores de medios universitarios, pasantes en estaciones de televisión y redactores de periódicos regionales.

Como Maestra Nacional del Año 2025, Crosson pasará un año representando a los educadores y ejerciendo como embajadora de la profesión docente. Planea pasar su año de servicio enfatizando la importancia de la autenticidad de un maestro. Crosson cree firmemente que, si enseñas con ambición y autenticidad, los estudiantes cultivarán las habilidades necesarias para ser la próxima generación de emprendedores y solucionadores de problemas.

"Me esfuerzo por crear un plan de estudios que facilite la comunicación, capacite a los alumnos para resolver problemas y amplíe su visión del mundo", dijo Crosson. "Mi objetivo es cultivar un aula donde todos los estudiantes se sientan empoderados para tener éxito y convertirse en personas informadas y compasivas que estén preparadas para navegar por las complejidades de nuestra sociedad global".

El Programa Nacional de Maestros del Año de CCSSO, cuyo patrocinador principal es Google for Education, identifica a maestros excepcionales en todo el país, reconoce su trabajo efectivo en el aula, los involucra en un año de aprendizaje profesional y amplifica sus voces.

"Cada año, el Programa Nacional de Maestros del Año reconoce a los maestros que inspiran y crean un impacto eterno en los alumnos en el aula. Al usar su voz, Ashlie promueve la importancia de los maestros de nuestra nación y cómo su papel fundamental puede dar forma al resultado del futuro de nuestros hijos", dijo la directora ejecutiva de CCSSO, Carissa Moffat Miller. "Felicito a Ashlie por este reconocimiento y aprecio su importante trabajo para alentar e inspirar a los estudiantes".

"Pensilvania se enorgullece de ser el hogar de la Maestra Nacional del Año, Ashlie Crosson, y la aplaude por su compromiso con sus estudiantes, la escuela y la comunidad", dijo la Dra. Carrie Rowe, Secretaria Interina de Educación de Pensilvania. "El Programa Nacional de Maestros del Año celebra lo mejor de lo mejor en educación, y el honor otorgado a la Sra. Crosson demuestra que aquí en el Commonwealth atraemos, preparamos y retenemos maestros de alta calidad que tienen un impacto real y duradero en millones de estudiantes todos los días".

Cada año, los estados, territorios extraestatales de EE. UU., el Distrito de Columbia y la Actividad de Educación del Departamento de Defensa seleccionan educadores sobresalientes para servir como Maestros Estatales del Año. De ese grupo, el Maestro Nacional del Año es elegido por un Comité de Selección independiente, compuesto por representantes de organizaciones nacionales de educación K-12.

"Ashlie es una líder auténtica y autorreflexiva que utiliza sus experiencias para ayudar a elevar a sus alumnos a carreras y vidas exitosas después de la escuela secundaria", dijo el Comité Nacional de Selección de Maestros del Año. "También es una representante fuerte y apasionada de los educadores, y usa su voz para ayudar a las personas a comprender el peso de la profesión docente y la gravedad de lo que hacen los maestros".

Las finalistas para la Maestra Nacional del Año 2025 son Mikaela Saelua (Samoa Americana), Janet Damon (Colorado) y Jazzmyne Townsend (Distrito de Colombia). Puede leer más sobre los finalistas aquí .

Para más información acerca de Ashlie Crosson, incluyendo su biografía y fotos, visite https://ntoy.ccsso.org .



El Programa Nacional de Maestros del Año está orgullosamente patrocinado por: Patrocinador principal: Google for Education

Plátino: Cambium Assessments, Pearson

Oro: American Institutes for Research, Cognia, Curriculum Associates, Data Recognition Corporation, ETS, HMH/NWEA, Maxwell Leadership, MetaMetrics, Smarter Balanced, Voya y WestEd.

Patrocinadores: College Football Playoff Foundation, Maxwell/Hanrahan Foundation, Smithsonian, Space Camp y TEDEd.

El Consejo de Directores de Escuelas Estatales (CCSSO) es una organización no partidista, nacional y sin fines de lucro, integrada por funcionarios públicos que dirigen los departamentos de educación primaria y secundaria de los estados, el Distrito de Columbia, la Actividad de Educación del Departamento de Defensa, la Oficina de Educación Indígena y cinco jurisdicciones extraestatales de EE. UU. CCSSO ofrece liderazgo, defensa y asistencia técnica sobre los principales problemas educativos. El Consejo busca el consenso de los miembros sobre los principales temas educativos y expresa sus puntos de vista a las organizaciones cívicas y profesionales, agencias federales, el Congreso y el público.

Contacto: Janice Carpio-Hernandez Janice.hernandez@ccsso.org

