eXpリアルティ (eXp Realty)、共同スポンサープログラムを正式に開始 協業とエージェント成長の新時代を切り拓く

eXpリアルティが、より強力な支援、迅速なオンボーディング、持続可能な成長を実現するためのモデルを構築し、エージェントの誘致と育成の在り方を再定義

ワシントン州ベリンガム発, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 「地球上で最もエージェント中心の不動産取引業者」 (the most agent-centric real estate brokerage on the planet™) であり、eXpワールド・ホールディングス (eXp World Holdings, Inc.) (NASDAQ: EXPI) の主要子会社であるeXpリアルティ®は本日、革新的な共同スポンサープログラムを正式に開始した。これにより、同社のグローバルなエージェントネットワーク全体で、かつてないレベルの協業と成長の機会が解放される。

本年4月にモントリオールで開催されたeXpのグローバルイベント「eXpconモントリオール (eXpcon Montréal)」において初めて発表されたこの共同スポンサープログラムは、エージェント間の関係性が、いかに生産性・誘致力・定着率の向上に寄与するかを再定義するものである。 この取り組みにより、新たにeXpに加わるエージェントおよび商業アドバイザーは、プライマリースポンサー (Primary Sponsor) だけでなく、共同スポンサー (Co-Sponsor) も指名することができる。共同スポンサーは、成功を加速させるための補完的なスキルを持つ追加のリーダーである。

eXpリアルティのCEOであるレオ・パレハ (Leo Pareja) は以下のように述べている。「これは、私たちの業界において『本物の影響力』と『実際の支援』がどのように機能しているかを正当に評価するための制度です。 今後は、エージェントやアドバイザーが2種類の異なる強みを活用できるようになります。 たとえば、一方のスポンサーはマーケティングのプロであり、もう一方はオペレーションやチーム開発に優れているかもしれません。 このような協業は、単にインスピレーションを与えるだけではなく、時間を圧縮し、成果を何倍にも高め、私たちのコミュニティ全体を向上させます。 重要なのはツールそのものではなく、自分の近くに誰がいるか、そしてその人たちとどれだけ早く学び、成長できるかという点なのです」。

共同スポンサープログラムの主な特徴:

デュアルスポンサーによる支援 :エージェントは、プライマリースポンサーと共同スポンサーの両方を指名することが可能となり、異なる強みを持つ複数のリーダーからより多くの支援を受けられるようになる。

:エージェントは、プライマリースポンサーと共同スポンサーの両方を指名することが可能となり、異なる強みを持つ複数のリーダーからより多くの支援を受けられるようになる。 インセンティブ付きの協業 :共同スポンサーは、レベル1の収益分配および50%のファストスタートボーナスを受け取ることができ、新規エージェントの成功を実質的に支援する者に対して報酬が与えられる。

:共同スポンサーは、レベル1の収益分配および50%のファストスタートボーナスを受け取ることができ、新規エージェントの成功を実質的に支援する者に対して報酬が与えられる。 中核構造に変更なし :プライマリースポンサーは、レベル2〜7の収益分配、株式報酬制度、既存の特典へのアクセスを引き続き完全に保持する。

:プライマリースポンサーは、レベル2〜7の収益分配、株式報酬制度、既存の特典へのアクセスを引き続き完全に保持する。 オンボーディングと定着の強化 :同プログラムは、タッチポイント、専門性、サポートを増加させることで、エージェントのオンボーディングを強化する。

:同プログラムは、タッチポイント、専門性、サポートを増加させることで、エージェントのオンボーディングを強化する。 スケーラビリティを重視した設計 :支援の輪を広げることにより、共同スポンサープログラムは、組織および地域全体にわたる持続可能な成長を促進する。

:支援の輪を広げることにより、共同スポンサープログラムは、組織および地域全体にわたる持続可能な成長を促進する。 サポートツールキットを完備:エージェントは、トレーニング、テンプレート、各種リソースを含む共同スポンサー向けツールキットに、exptoolkit.com/co-sponsor から即時アクセスできる。

共有されたリーダーシップを制度化し、インセンティブを整合させることにより、共同スポンサープログラムは、イノベーション、コミュニティ、そしてエージェント中心の成長というeXpの理念をさらに強化するものとなっている。

「これは、実際のエージェントの働き方に根ざしたイノベーションです」と、同氏は述べた。 「重要なのは、声を聞き、目的を持って応え、エージェントやアドバイザーが成功するための新たな道を創出することです」。

詳しくは、https://exptoolkit.com/co-sponsorを参照されたい。

eXpワールド・ホールディングスについて

eXpワールド・ホールディングス (NASDAQ: EXPI) (「同社」) は、eXpリアルティ (eXp Realty®) およびサクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) の持株会社である。 eXpリアルティは、世界最大の独立系不動産ブローカーであり、世界26か所の拠点にわたり約83,000人のエージェントを擁している。 クラウドベースのエージェント中心型ブローカーであるeXpリアルティは、不動産エージェントに業界トップクラスのコミッション分配、収益分配、株式保有の機会、そしてグローバルネットワークを提供し、エージェントが成功するビジネスを構築できるよう支援している。 eXpワールド・ホールディングスの詳細については、以下を参照されたい:expworldholdings.com

サクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) は、サクセス (SUCCESS®) 誌を中心とし、1897年以来、個人およびプロフェッショナルの成長を支える信頼ある存在である。 eXpエコシステムの一部として、エージェントがスキルを向上させ、ビジネスを成長させ、長期的な成功を達成するための貴重なリソースを提供している。 サクセスの詳細については、success.comを閲覧されたい。

セーフハーバー規定に関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意義の範囲内で、将来の見通しに関する記述が含まれている。 これらの記述は、同社およびその経営陣の現在の予想を反映したものであるが、実際の結果に重大な影響を及ぼす可能性のある既知および未知のリスクや不確実性を伴う。 これらの記述には、エージェント向けインセンティブプログラムの予想される利点、それがエージェントの成長を加速させ、協業を強化し、エージェント組織をグローバルに拡大させる可能性などが含まれるが、それらに限定されるものではない。 実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きくかつ不利に異なる可能性のある重要な要因には、不動産市場の変動、エージェントの定着率や採用状況の変化、eXpリアルティのモデルへのチームおよびエージェントの統合の成否、他の不動産仲介業者との競争、ならびに米国証券取引委員会 (SEC) に同社が随時提出する書類に詳述されるその他のリスクが含まれる。これには、直近に提出されたForm 10-Q (四半期報告書) およびForm 10-K (年次報告書) に記載された内容が含まれるが、それらに限定されるものではない。 法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新する義務を負わない。

