eXp Realty משיקה באופן רשמי את תוכנית הספונסרים המשותפים, ומובילה עידן חדש של שיתוף פעולה וצמיחת סוכנים

eXp Realty מדמיינת מחדש דרכים למשיכה ופיתוח סוכנים עם מודל שנבנה לתמיכה חזקה יותר, השתלבות מהירה יותר וצמיחה ברת-קיימא

בלינגהאם, וושינגטון, May 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

®eXp Realty, סוכנות הנדל"ן הכי ממוקדת סוכנים בעולם (“the most agent-centric real estate brokerage on the planet™” ) וחברת הבת המרכזית של eXp World Holdings, Inc (נאסד"ק: EXPI) השיקה באופן רשמי את תוכנית הספונסרים המשותפים החדשנית שלה הפותחת הזדמנויות חסרות תקדים לשיתוף פעולה וצמיחה ברחבי רשת הסוכנים הגלובלית שלה.

תוכנית הספונסרים המשותפים, שהוכרזה לראשונה באפריל ב-eXpcon Montréal, האירוע הגלובלי של eXp, מגדירה מחדש כיצד קשרים בין סוכנים יכולים להניע ייצור, משיכה ושימור עובדים. היוזמה מאפשרת לסוכני eXp חדשים ויועצים מסחריים למנות לא רק ספונסר ראשי, אלא גם ספונסר שותף - מנהיג נוסף שמביא כישורים משלימים כדי לסייע בהאצת ההצלחה שלהם.

"מדובר בכבוד לאופן שבו השפעה ותמיכה אמיתיות פועלות בתעשייה שלנו", אמר ליאו פארג'ה (Leo Pareja), מנכ"ל eXp Realty. "כעת, סוכנים ויועצים יכולים לנצל שתי נקודות חוזק שונות. אולי ספונסר אחד הוא איש מקצוע בשיווק, בעוד שהשני מצטיין בתפעול או בפיתוח צוות. מעבר לכך ששיתוף פעולה כזה מעורר השראה, הוא מקצר זמנים, מכפיל תוצאות ומרומם את כל הקהילה שלנו. זה לא רק עניין של הכלים, זה עניין של מי שאתם נמצאים בקרבת מקום אליו וכמה מהר אתם יכולים ללמוד ולצמוח לצידו".

הנקודות עיקריות של תוכנית הספונסרים המשותפים:

*תמיכה בחסות כפולה: סוכנים יכולים כעת למנות גם נותן חסות ראשי וגם נותן חסות שותף, ולספק תמיכה נוספת ממנהיגים מרובים עם חוזקות מגוונות.

*שיתוף פעולה מתומרץ: נותני חסות משותפים מקבלים נתח הכנסות ברמה 1 ובונוס התחלה מהירה של 50%, המתגמל את אלה שממלאים תפקיד משמעותי בתמיכה בהצלחת סוכנים חדשים.

*אין שינוי במבנה הליבה: נותני החסות הראשיים שומרים על גישה מלאה לנתח הכנסות ברמה 2-7, הזדמנויות הון והטבות קיימות.

*קליטה ושימור חזקים יותר: התוכנית משפרת את קליטת הסוכנים על ידי הגדלת נקודות המגע, המומחיות והתמיכה.

*בנויה לקנה מידה גדול: על ידי הרחבת מעגל התמיכה, תוכנית הספונסרים המשותפים מזינה צמיחה ברת קיימא על פני ארגונים ואזורים גיאוגרפיים.

*ערכת כלים לתמיכה מלאה זמינה: סוכנים יכולים לגשת באופן מיידי לערכת כלים של נותן חסות משותף עם הדרכה, תבניות ומשאבים atexptoolkit.com/co-sponsor.

על ידי פורמליזציה של מנהיגות משותפת והתאמת תמריצים, תוכנית נותני החסות השותפים מחזקת את המחויבות של eXp לחדשנות, קהילה וצמיחה של סוכנים תחילה.

"זו חדשנות ששורשיה באופן שבו סוכנים עובדים בפועל", אמר פארג'ה. "מדובר בהקשבה, תגובה עם מטרה ויצירת דרכים נוספות לסוכנים וליועצים שלנו לשגשג".

למידע נוסף, בקרו בכתובת https://exptoolkit.com/co-sponsor.

אודות .eXp World Holdings, Inc

eXp World Holdings, Inc. (נאסד"ק: EXPI) ("החברה") היא חברת האחזקות של eXp Realty®, ו- SUCCESS® Enterprises. eXp Realty היא חברת הנדל"ן העצמאית הגדולה ביותר בעולם עם כמעט 83,000 סוכנים ב-26 מיקומים בינלאומיים. בתיווך מבוסס ענן וממוקד סוכנים, eXp Realty מספקת לסוכני נדל"ן פיצולי עמלות מובילים בתעשייה, חלוקת הכנסות, הזדמנויות בעלות על הון ורשת גלובלית המאפשרת לסוכנים לבנות עסקים משגשגים. למידע נוסף על eXp World Holdings, Inc, בקרו בכתובת expworldholdings.com.

SUCCESS® Enterprises, המעוגנת על ידי מגזין SUCCESS® , היא שם מהימן בפיתוח אישי ומקצועי מאז 1897. כחלק מהמערכת האקולוגית של eXp, היא מציעה לסוכנים גישה למשאבים יקרי ערך כדי לשפר את כישוריהם, להגדיל את העסקים שלהם ולהשיג הצלחה ארוכת טווח. למידע נוסף על SUCCESS, בקרו בכתובת .success.com

הצהרת נמל מבטחים

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת 1995. הצהרות אלה משקפות את הציפיות הנוכחיות של החברה והנהלתה, אך כרוכות בסיכונים ואי ודאויות ידועים ולא ידועים שעלולים להשפיע על התוצאות בפועל באופן מהותי. הצהרות אלה כוללות, בין היתר, את היתרונות הצפויים של תוכניות התמריצים לסוכנים, את הפוטנציאל שלהן להאיץ את צמיחת הסוכנים, לשפר את שיתוף הפעולה ולהרחיב את ארגוני הסוכנים ברחבי העולם. גורמים חשובים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי ושלילי מאלה שבאו לידי ביטוי בהצהרות צופות פני עתיד כוללים תנודות בשוק הנדל"ן, שינויים בשימור או גיוס סוכנים, שילוב מוצלח של צוותים וסוכנים במודל של eXp Realty, תחרות מצד ברוקרים אחרים וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדיווחי החברה לרשות ניירות ערך. כולל, בין היתר, הדו"חות הרבעוניים האחרונים שהוגשו בטופס 10-Q ודוח שנתי בטופס 10-K. איננו מתחייבים לעדכן הצהרות אלה למעט כנדרש על פי חוק.

מידע נוסף - מדיה:

.eXp World Holdings, Inc

mediarelations@expworldholdings.com

מידע נוסף - משקיעים:

Denise Garcia, Managing Partner

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

