蓝帽子互动娱乐科技2024年度财务业绩报告：总资产激增53%

中国厦门, May 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 蓝帽子互动娱乐科技("蓝帽子"或"公司")(纳斯达克股票代码:BHAT)今日发布了截至2024年12月31日的经审计年度财务报告。在管理层的战略指引下,公司积极把握黄金产业机遇,于2024年8月以约6649万美元完成1吨实物黄金的战略采购,并与黄金行业龙头企业建立深度合作关系。尽管因业务战略转型导致2024年总收入从2023年的7369万美元下降74.59%至1872万美元,但公司总资产实现53%的显著增长,其中流动资产增幅更高达78%。此次资产增长,特别是通过黄金储备的积累,为公司转型新商业模式奠定了坚实的资源基础。同时,通过持续业务优化与成本管控,公司净亏损从2023年的2172万美元收窄56%至952万美元,运营质量显著提升。

在盈利能力方面,公司毛利率从2023年的1.6%提升至8.3%,实现利润质量的重大突破。虽然我们战略性持有的1吨黄金储备截至年末尚未产生收益,但此项投资将为未来实施黄金交易战略时的收入增长提供支撑。现金流状况亦明显改善,经营活动净现金流出量从977万美元锐减91%至88万美元,运营效率提升显著。尽管业务扩张导致负债有所增加,公司仍保持稳健的股东权益基础,为未来发展提供充足财务灵活性。

展望2025年,公司将持续深耕黄金产业,重点推进三大战略方向:其一,战略性管理并适时扩增实物黄金储备以优化资产基础,同时密切监测市场行情与价格波动;其二,深度整合上下游供应链资源,构建完整产业生态;其三,加速开发推广数字化黄金交易平台,打造透明高效的新型黄金交易范式。我们相信,通过持续商业模式创新与科技赋能,将为股东创造更大的长期价值,推动公司迈向高质量发展新阶段。

关于蓝帽子

蓝帽子曾是中国AR互动娱乐游戏、玩具及教育产品的通信服务提供商及研发运营商。凭借多年技术积累与独特专利技术,公司正将业务拓展至大宗商品交易领域,致力于成为全球领先的智能商品交易商。更多信息请访问公司投资者关系网站 http://ir.bluehatgroup.com ,公司定期通过官网发布重要信息。

联系方式:

蓝帽子互动娱乐科技

电话:+86(592)228-0010

邮箱: ir@bluehatgroup.net

