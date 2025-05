Theratechnologies présente à la conférence ACTHIV 2025 de nouvelles données soulignant l’importance de prendre en charge l’excès de graisse viscérale abdominale chez les personnes vivant avec le VIH

L’analyse réalisée dans le cadre de l’étude VAMOS met en évidence le lien entre l’excès de graisse viscérale abdominale et la diminution de la qualité musculaire

Selon ce qu’on rapporte dans la série de cas, l’association de la tésamoréline à un agoniste des récepteurs du GLP-1 fonctionne.

MONTRÉAL, 02 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique au stade commercial, a annoncé aujourd’hui deux présentations d’affiches à la 19e édition de l’American Conference for the Treatment of HIV (ACTHIV 2025), qui aura lieu du 1er au 3 mai à Chicago en Illinois. Les deux présentations portent tout particulièrement sur les problèmes liés à l’excès de graisse viscérale abdominale, une affection concomitante courante chez les personnes vivant avec le VIH.

Une affiche présente une nouvelle analyse des données de l’étude VAMOS (Visceral Adiposity Measurement and Observations Study), dans laquelle l’excès de graisse viscérale abdominale a été associé à une diminution de la qualité musculaire chez les personnes vieillissantes vivant avec le VIH. L’étude VAMOS est la première dont le but est de mieux comprendre l’incidence de l’excès de graisse viscérale abdominale sur les maladies cardiovasculaires, la stéatose hépatique, l’insulinorésistance et d’autres paramètres métaboliques chez les personnes vivant avec le VIH. La deuxième présentation porte sur une série de cas, la première en son genre, révélant que l’association de la tésamoréline à un agoniste des récepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1) s’est avérée très efficace pour réduire à la fois l’excès de graisse viscérale abdominale et l’obésité dans le monde réel.

« C’est avec fierté que nous poursuivons notre exploration des aspects complexes liés à l’excès de graisse viscérale abdominale chez les personnes vivant avec le VIH », a déclaré Christian Marsolais, Ph. D., vice-président principal et chef de la direction médicale de Theratechnologies. « Puisque les personnes vivant avec le VIH vivent plus longtemps, les résultats d’analyses comme les données que nous présentons à la conférence ACTHIV sont essentiels pour répondre aux besoins changeants de cette population en matière de santé. Nos recherches contribuent à la compréhension grandissante du fait que la composition corporelle, et surtout l’excès de graisse viscérale abdominale, est un facteur clé du déclin fonctionnel lié au vieillissement dans un contexte de VIH, et nous tenons à étudier cette relation complexe. »

Analyse réalisée dans le cadre de VAMOS

Titre de l’affiche : Reduced Muscle Quality is Highly Prevalent in Aging People with HIV and is Associated with Excess Visceral Abdominal Fat

Premier auteur: Zachary Henry, DO, AIDS Healthcare Foundation, Fort Lauderdale (Floride)

Dans la toute dernière analyse de VAMOS, une étude multicentrique, les chercheurs ont examiné la nature de la relation entre l’excès de graisse viscérale abdominale, comparativement à la graisse sous-cutanée, et la qualité musculaire chez les personnes vivant avec le VIH qui reçoivent des traitements antirétroviraux modernes, et ils ont étudié les facteurs déterminants potentiels de cette relation. Parmi les 170 participants, la prévalence de l’excès de graisse viscérale abdominale était de 58 %. La qualité musculaire s’est avérée inférieure avec l’âge des participants (r = -0,465; p < 0,0001), mais elle n’était pas corrélée de façon significative avec l’indice de masse corporelle (IMC) (r = -0,118; p = 0,124). L’excès de graisse viscérale abdominale a été associé à une diminution de la qualité des muscles squelettiques, comme le montre l’atténuation moyenne inférieure des muscles (r = -0,445; p < 0,0001).

Les chercheurs ont conclu qu’il existait une forte corrélation entre l’augmentation du taux de graisse viscérale – plus que la quantité de graisse sous-cutanée ou l’augmentation de l’IMC) – et la diminution de la qualité des muscles squelettiques, ce qui peut amplifier le déclin fonctionnel lié au vieillissement.

Série de cas relatifs au traitement par l’association tésamoréline/agoniste des récepteurs du GLP-1

Titre de l’affiche : High Levels of Treatment Success Seen with Combined Use of Tesamorelin and GLP1-RAs in People with HIV

Premier auteur: Daniel Lee, M.D., Département de médecine, University of California San Diego, San Diego (Californie)

Dans le cadre de la série de cas, les chercheurs ont rendu compte de l’utilisation, en contexte réel, de la tésamoréline pour le traitement de l’excès de graisse viscérale abdominale chez les personnes vivant avec le VIH, en association avec des agonistes des récepteurs du GLP-1, qui sont couramment employés dans la prise en charge du diabète et la gestion de l’obésité dans la population générale. La tésamoréline a été instaurée en premier dans tous les cas pour traiter l’excès de graisse viscérale abdominale chez les sept PVVIH évaluées dans la série de cas, avec une réduction moyenne du tour de taille de 1,3 pouce. Les principales raisons de l’ajout d’un AR GLP-1 comprenaient l’amélioration de l’IMC et la maîtrise du diabète.

Après au moins six mois de traitement d’association, les patients ont observé des réductions moyennes du poids (-13 lb), de l’IMC (-2,2 kg/m2) et du tour de taille (-3,4 po), six des sept patients ayant atteint leurs objectifs en matière de composition métabolique et corporelle. Le traitement d’association est en cours chez la plupart des patients (6/7). Il s’agit du premier rapport connu sur l’utilisation combinée de ces agents chez les personnes vivant avec le VIH, dans lequel on met en évidence leurs modes d’action complémentaires, mais distincts.

« L’association de la tésamoréline à des agonistes des récepteurs du GLP-1 représente une nouvelle étape dans les soins de santé métabolique pour les personnes vivant avec le VIH », a fait remarquer Dr Marsolais. « En distinguant et en ciblant à la fois l’excès de graisse viscérale abdominale et l’obésité généralisée, les stratégies de traitement peuvent être adaptées pour répondre aux besoins particuliers des personnes vivant avec le VIH. »

Les deux affiches se trouveront sur les sites www.theratech.com/fr et www.acthiv.org après la conférence.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : Theratechnologies inc. est une société biopharmaceutique axée sur la commercialisation de traitements novateurs qui ont le potentiel de redéfinir les normes en matière de soins de la santé. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov. Suivez Theratechnologies sur LinkedIn et X.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « prometteur », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’engagement de l’entreprise à examiner la relation entre la composition corporelle et le vieillissement et l’adaptation des stratégies de traitement pour les PVVIH. Les énoncés prospectifs comportent un certain nombre d’hypothèses, de risques et d’incertitudes. Certaines de ces hypothèses comprennent, sans s’y limiter, la durée du traitement et les réponses aux médicaments administrés par les PVVIH. Parmi les risques, notons que les PVVIH peuvent ne pas répondre de façon similaire lorsqu’elles prennent des médicaments et que les résultats peuvent différer de ceux qui ont été observés et signalés par l’intermédiaire de l’étude VAMOS et de la série de cas relatifs au traitement par l’association tésamoréline/agoniste des récepteurs du GLP-1. La Société prie les investisseurs actuels et potentiels de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de sa notice annuelle déposée au titre de formulaire 20-F daté du 26 février 2025, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov dans les documents déposés de Theratechnologies pour les risques associés aux activités de Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Elles ne sont valables qu’à la date du présent communiqué et traduisent les attentes de la Société à cette date.

La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information aux présentes, que ce soit par suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de nouveaux événements ou circonstances ou de toute autre chose, sauf si les lois applicables l’exigent.

Personnes-ressources :

Demandes des médias :

Julie Schneiderman

Directrice principale, Communications et Affaires corporatives

communications@theratech.com

1 514 336-7800

Demandes des investisseurs :

Joanne Choi

Directrice principale, Relations avec les investisseurs

jchoi@theratech.com

1 551 261-0401

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.