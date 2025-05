Equinor selger Peregrino-feltet for 3,5 milliarder USD

Equinor Brasil Energia Ltda., et datterselskap av Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE: EQNR), har inngått avtaler(1) om salg av sin egenopererte eierandel på 60 prosent i Peregrino-feltet i Brasil med det brasilianske selskapet Prio Tigris Ltda. (PRIO3.SA).

PRIO, Brasils største uavhengige olje- og gasselskap, betaler 3,35 milliarder USD og 150 millioner USD i maksimal rente til Equinor i transaksjonen. Den endelige betalingen vil reflektere dato for gjennomføringen av transaksjonen og eventuelle fradrag for verdier generert av eiendelen, etter den økonomiske effektive datoen, som er 1. januar 2024.

Equinor er ansvarlig for driften av feltet frem til transaksjonen sluttføres, da vil PRIO overta fullt operatørskap.

- Med denne transaksjonen realiserer vi verdier fra et felt som har vært i vår brasilianske portefølje i lang tid. Brasil forblir et kjerneområde for Equinor, med fokus på oppstart av Bacalhau-feltet og fremdrift på gassprosjektet Raia. Med disse to egenopererte prosjektene og vårt partnerskap i Roncador blir egenproduksjonen vår i Brasil nesten 200.000 fat per dag innen 2030, sier Philippe Mathieu, konserndirektør for Leting og produksjon internasjonalt i Equinor.

- Denne avtalen er en del av vår pågående innsats for å optimalisere vår internasjonale portefølje gjennom salg og oppkjøp. Equinor fortsetter å se muligheter for vekst og for å forlenge levetiden til vår internasjonale olje- og gassportefølje, også i Brasil, sier Philippe Mathieu.

Equinor har vært operatør for Peregrino-feltet siden 2009, og nesten 300 millioner fat olje er produsert på feltet siden da. Peregrino er et tungoljefelt og består av et flytende produksjons- og lagerskip (FPSO), støttet av tre bunnfaste plattformer. Feltet ligger i Campos-bassenget, øst for Rio de Janeiro. I første kvartal 2025 var Equinors andel av produksjonen fra Peregrino omtrent 55.000 fat per dag.

I fjor kjøpte PRIO Sinochems eierandel i Peregrino-feltet på 40 prosent.

- PRIO har vært en verdsatt samarbeidspartner siden selskapet gikk inn i Peregrino-lisensen i fjor, og vi ser fram til et smidig operatørskifte, sier Veronica Coelho, direktør og landsjef for Equinor Brazil.

- Vi er stolte av arbeidet lagt ned på Peregrino-feltet de siste 20 årene. Dette feltet har spilt en nøkkelrolle i Equinors historie i Brasil. Vi tar med oss viktig kunnskap fra Peregrino når vi fortsetter vår utvikling i Brasil med full kraft. Vi forbereder produksjonsstart på Bacalhau, i tillegg til oppstart av det hybride fornybarprosjektet Serra da Babilonia utført av vårt datterselskap Rio Energy, og vi arbeider videre med gassprosjektet Raia, sier Veronica Coelho.

Sluttføring av transaksjonen forutsetter juridiske godkjenninger og godkjenninger fra relevante myndigheter. Betalingen vil skje i to omganger, en ved signering og en nærmere gjennomføring. Sluttføringen vil være underlagt vanlige justeringer.

- - -

1: Avtalen er delt inn i to deler, der den ene gjelder salget av 40% andel og operatørskap av Peregrino, og den andre gjelder salget av Equinors gjenværende 20%. For den opererte 40%-andelen vil Equinor motta et vederlag på 2233 millioner USD, med et tillegg på 166 millioner USD avhengig av fullføring av salget av den andre delen av de gjenværende 20%. Verdien av de gjenværende 20% er 951 millioner USD. Den siste komponenten i avtalen er en maksimal rente på 150 millioner USD, som gjør at avtalen når en samlet verdi på 3,5 milliarder USD.

- - -

Kontaktpersoner

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør investor relations

+47 918 01 791

Presse

Ola Morten Aanestad, pressetalsperson

+47 480 80 212

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.