Bombardier annonce l’élection de son conseil d’administration

MONTRÉAL, 01 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier annonce que tous les candidats figurant dans sa circulaire de sollicitation de procurations du 7 mars 2025 ont été élus membres du conseil d’administration de Bombardier Inc. à son assemblée générale des actionnaires tenue plus tôt aujourd’hui. Les résultats détaillés des votes pour l’élection des administrateurs sont les suivants.

Élection des administrateurs

Après un vote, chacun des 13 candidats suivants proposés par la direction a été élu administrateur de Bombardier :

Candidats Votes en faveur % en faveur Votes contre % contre Pierre Beaudoin 150 250 679 97,93% 3 174 441 2,07% Joanne Bissonnette 151 569 467 98,79% 1 855 653 1,21% Charles Bombardier 150 999 067 98,42% 2 426 053 1,58% Rose Damen 152 881 603 99,65% 543 518 0,35% Bettina Fetzer 153 323 736 99,93% 101 385 0,07% Diane Fontaine 151 601 101 98,81% 1 824 019 1,19% Diane Giard 149 539 685 97,47% 3 885 435 2,53% Anthony R. Graham 152 880 075 99,64% 545 036 0,36% Éric Martel 152 659 680 99,50% 765 441 0,50% Douglas R. Oberhelman 139 602 675 90,99% 13 822 445 9,01% Melinda Rogers-Hixon 150 341 831 97,99% 3 083 289 2,01% J. Allen Smith 153 312 323 99,93% 112 756 0,07% Antony N. Tyler 150 355 236 98,00% 3 069 874 2,00%

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur d’entre les meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

