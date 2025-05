Volatus annonce la clôture d'un placement VIE entièrement souscrit de 3 000 000 $

Ne pas distribuer aux agences de presse des États-Unis ni diffuser aux États-Unis.

TORONTO, 01 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV :FLT) (OTCQX :TAKOF) (Francfort : ABB) (« Volatus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé son placement privé de dispense de financement d'émetteur coté (LIFE) de grande taille et entièrement souscrit (le « placement LIFE »). La Société a émis 25 000 000 d'unités de la Société (les « Unités ») au prix de 0,12 $ l'Unité pour un produit brut de 3 000 000 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire avec droit de vote dans le capital de la Société (« action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'actions ordinaires de la Société (chaque bon de souscription entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action ordinaire (chacune, une « action sous bon de souscription ») à un prix d'exercice de 0,20 $ par action sous bon de souscription pour une période de 36 mois suivant la date d'émission.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement LIFE pour les dépenses en immobilisations, les stocks et les besoins généraux de l'entreprise et du fonds de roulement.

Dans le cadre du placement LIFE, la Société a payé un total d'environ 280 000 $ à titre de conseils et d'honoraires juridiques. Le placement LIFE est assujetti à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX (« TSXV »).

Les parts émises dans le cadre du placement LIFE ont été offertes aux acheteurs en vertu de la dispense de financement des émetteurs inscrits (LIFE) en vertu de la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et, par conséquent, les titres émis à ces acheteurs ne sont pas assujettis à une période de détention en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Il existe un document d'offre lié au placement LIFE qui peut être consulté sous le profil de la Société à www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à www.volatusaerospace.com.

De plus, la Société annonce qu'elle a accordé un total de 1 500 000 unités d'actions restreintes (« UAR ») à certains consultants de la Société en vertu du régime d'unités d'actions restreintes de la Société (le « Régime d'unités d'actions restreintes »). Conformément au régime d'USR, chaque UAR représente le droit de recevoir une action ordinaire avec droit de vote de la Société ou la valeur de rachat équivalente de celle-ci, à la discrétion de la Société.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis, et il n'y aura pas de vente des titres dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États américains, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription ou dispense applicable des exigences d'inscription de la Loi de 1933. telles que modifiées, et les lois sur les valeurs mobilières des États applicables.

À propos de Volatus Aerospace Inc.

Volatus est un chef de file dans les solutions aériennes mondiales innovantes pour le renseignement et le fret. Avec plus de 100 ans de connaissances institutionnelles combinées dans le domaine de l'aviation, Volatus fournit des solutions complètes utilisant des systèmes d'aéronefs pilotés et télépilotés pour un large éventail d'industries, notamment le pétrole et le gaz, les services publics d'énergie, les soins de santé, la sécurité publique et les infrastructures. La Société s'engage à améliorer l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité grâce à des technologies aériennes de pointe. Pour plus d'informations, visitez www.volatusaerospace.com.

Énoncés prospectifs

Certains renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent contenir des énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes importants connus et inconnus. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, l'approbation finale du placement LIFE par TSXV; l'exercice des bons de souscription; l'utilisation du produit du placement LIFE; et les activités, la stratégie, les produits, la vision d'entreprise, les plans et les objectifs de la Société ou impliquant celle-ci. Ces informations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur l'information dont elle dispose actuellement. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « prédit », « a l'intention de », « cible », « vise », « anticipe » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et expressions ou peuvent être identifiés par des énoncés à l'effet que certaines actions « peuvent », « pourraient », « devraient », « serait », « pourrait » ou « sera » prise, se produira ou sera réalisée. Un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement des résultats ou du rendement futurs exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, dont certains sont indépendants de la volonté de la Société, y compris, mais sans s'y limiter, l'incidence de la conjoncture économique générale, de la conjoncture de l'industrie et de la dépendance à l'égard des approbations réglementaires, y compris, mais sans s'y limiter, l'approbation de la TSXV. Certaines hypothèses importantes concernant ces énoncés prospectifs peuvent être abordées dans le présent communiqué de presse et dans le rapport de gestion annuel et trimestriel de la Société déposé à www.sedarplus.ca. Les lecteurs sont avertis que les hypothèses utilisées dans la préparation de ces informations, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables au moment de la préparation, peuvent s'avérer imprécises et, à ce titre, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Abhinav Singhvi,

Directeur financier de Volatus

abhinav.singhvi@volatusaerospace.com

+1 833-865-2887

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

