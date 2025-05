D'un océan à l'autre pour la guérison en appui à Percée DT1(MC) Canada

Matt Varey, un membre du conseil d’administration de Percée DT1, traverse le Canada à vélo pour appuyer la recherche sur le diabète de type 1

TORONTO, 01 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À compter du 3 mai, Matt Varey, vice-président du conseil d'administration de Breakthrough T1D International, membre du conseil d'administration de Percée DT1 Canada et bénévole dévoué de l’organisation depuis plus de 20 ans, se lancera dans un ambitieux périple à vélo de deux mois et de plus de 7 500 km à travers le Canada.

En parcourant le pays D’un océan à l’autre pour la guérison en appui à Percée DT1, Matt espère que sa passion et sa détermination inspireront les Canadiennes et les Canadiens à donner généreusement pour améliorer le quotidien des personnes vivant avec le diabète de type 1 (DT1), tout en œuvrant vers des thérapies de guérison.

Matt entamera son périple à Victoria, en Colombie-Britannique, le 3 mai, avec des arrêts prévus à Vancouver, Kelowna (C.-B.), Calgary (Alb.), Regina (Sask.), Winnipeg (Man.), Hamilton et Toronto (Ont.), Montréal (Qc), Charlottetown (Î.-P.-É.) et se terminera à Halifax (N.-É.). Il sera accompagné de son épouse Andrea et rejoindra en cours de route des ambassadeurs de Percée DT1, des supporters et des représentants gouvernementaux lors d’arrêts organisés partout au pays.

« Après avoir pris ma retraite l’été dernier, j’ai pensé à quelque chose que ma mère m’a toujours enseigné : « Ne t’arrête jamais de bouger et ne laisse jamais entrer le vieil homme en toi ». Je crois que les collectes de fonds qui réussissent sont celles qui sont exigeantes, inspirantes et qui font rêver en grand. C’est ce qui m’a inspiré pour créer cet événement », affirme Matt.

« Traverser le Canada en 58 jours et parcourir plus de 7 500 km d'un océan à l'autre pour une cause, c'est faire quelque chose de différent et, honnêtement, c'est quelque chose qui me fait peur, ce qui est une bonne chose. J’aime aussi énormément le Canada, et cela fait partie de mon périple également. »

Le DT1 est une maladie auto-immune déclenchée par l’arrêt du pancréas à produire de l’insuline, une hormone qui permet d’obtenir de l’énergie des aliments. Cette maladie est le résultat de l’attaque du système immunitaire qui détruit les cellules productrices d’insuline, les cellules bêta, dans le pancréas. Les personnes atteintes du DT1 doivent constamment surveiller leur taux de glycémie et prendre de l'insuline externe, soit par pompe, soit par de multiples injections quotidiennes, soit par stylo, pour rester en vie. Et même avec la gestion la plus vigilante, il existe des risques de complications potentiellement mortelles. Il n’y a pas de moyen de le prévenir et, à l’heure actuelle, pas de moyen de le guérir.

« « Matt est un leader engagé et un défenseur de longue date au sein de Percée DT1 depuis plus de 20 ans. « Lorsqu’il nous a présenté cette idée qui allie son amour du cyclisme à sa passion pour avoir un impact concret, nous lui avons promis de le soutenir autant qu’il nous a soutenus », affirme Jessica Diniz, présidente et cheffe de la direction de Percée DT1 Canada..

« Le DT1 est une maladie implacable, mais jamais la recherche de thérapies de guérison n’a été aussi prometteuse. Le parcours de Matt contribuera à faire avancer la recherche essentielle, mais aussi nos efforts de défense d’intérêts et nos initiatives communautaires, qui visent à améliorer la vie des quelque 300 000 Canadien·nes vivant avec le DT1 », poursuit-elle.

Percée DT1 Canada est fière de se tenir aux côtés de Matt Varey, qui entreprend cette campagne de financement ambitieuse et exigeante afin de recueillir des fonds pour la recherche sur le DT1 la plus prometteuse — celle qui améliore la vie aujourd’hui tout en visant des thérapies de guérison pour demain — et de sensibiliser la population à cette maladie implacable partout au pays.

À propos de Percée DT1 Canada

En tant que principale organisation mondiale de recherche et de défense d’intérêts pour le diabète de type 1 (DT1), Percée DT1 contribue à améliorer le quotidien des personnes atteintes de la maladie tout en favorisant la recherche de thérapies de guérison.



Depuis la découverte de l'insuline, le Canada est resté à la pointe de la recherche sur le DT1. Percée DT1 s'engage à investir dans les recherches les plus prometteuses, à plaider pour le progrès en travaillant avec les gouvernements pour aborder les questions qui ont un impact sur la communauté du DT1, et à soutenir les personnes faisant face à cette maladie.

​

À propos du diabète de type 1 (DT1)

Le DT1 est une maladie auto-immune où le pancréas produit peu ou pas d'insuline. Cela entraîne une dépendance à l'insulinothérapie et un risque de complications à court et à long terme, y compris l’hyperglycémie et l’hypoglycémie, des dommages aux reins, aux yeux, aux nerfs et au cœur, et même la mort. Au niveau mondial, elle touche près de 9 millions de personnes, et un nombre estimé de 300 000 personnes au Canada. Beaucoup pensent que le DT1 n'est diagnostiqué que pendant l'enfance et l’adolescence, mais les diagnostics à l'âge adulte sont fréquents et représentent plus de 70 % de tous les diagnostics de DT1 à l’échelle nationale.

En outre, le Canada affiche l’un des taux les plus élevés au monde en matière de diagnostic, et la cause est inconnue. L’apparition du diabète de type 1 n’est pas causé par l’alimentation ni par un style de vie. Bien que ses causes ne soient pas encore entièrement comprises, les chercheurs pensent que des facteurs génétiques et des déclencheurs environnementaux sont impliqués. Il n'existe actuellement aucune thérapie de guérison pour le DT1.

Pour de plus amples renseignements au sujet de Percée DT1 Canada ou pour organiser des entrevues, veuillez communiquer avec :

Ruth Kapelus

Gestionnaire nationale du contenu et des relations avec les médias

Percée DT1 Canada

Tél. : 647 789-2322

C. rkapelus@breakthroughT1D.ca

