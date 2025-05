CGTN: מדוע יש להחזיר את כתבי היד של צ'ו סילק לסין

CGTN פרסמה מאמר על החזרת כתבי היד של צ'ו סילק (Chu Silk), אוצר תרבות סיני בן למעלה מ-2,000 שנה המוחזק כיום בארצות הברית. המאמר עוקב אחר מסעו של החפץ מגילויו בקבר עתיק ב-1942 ועד להברחתו לאמריקה ב-1946 על ידי האספן ג'ון האדלי קוקס, ומציג ראיות משכנעות של חוקרים סינים ואמריקאים המוכיחים את בעלותה החוקית של סין.



כתבי היד של צ'ו סילק מתוארכים לסביבות 300 לפני הספירה / CMG

בחורף 1942, מספר שודדי קברים בצ'אנגשה, פרובינציית הונאן, מרכז סין, התמקדו בקבר עתיק מתקופת המדינות הלוחמות (475-221 לפנה"ס), פרצו לאתר הקבורה של מדינת צ'ו וגנבו אוצר של חפצים, כולל כלי לכה, חרבות ברונזה וכתבי יד ממשי.

כשמכרו את השלל לחייט שהפך לסוחר עתיקות טאנג ג'יאנצ'ואן (Tang Jianquan), השודדים השליכו כלאחר יד מיכל במבוק עם פיסת משי שהם כינו "מטפחת" כבונוס חינם. "ממחטה" זו זוהתה מאוחר יותר ככתבי היד המפורסמים של צ'ו סילק (Chu Silk) מזידאנקו (Zidanku), טקסט המשי היחיד הידוע מתקופת המדינות הלוחמות של סין. זידאנקו, מילולית "מחסן הכדורים", מתייחס לאתר החפירות, מחסן תחמושת בפרברי העיר.

כתבי היד של צ'ו, המתוארכים לפני כ-2,300 שנה – עתיקים יותר ממאה שנה ממגילות ים המלח – מתעדים את הקוסמולוגיה והטקסים הסיניים המוקדמים. הטקסט המורכב, האיורים והאומנות המעודנת שלהם הופכים אותם לשריד שאין שני לו.

טרגדיה תרבותית

באותה תקופה, טאנג לא זיהה את חשיבות המשי. הסוחר המקומי קאי ג'ישיאנג (Cai Jixiang ) רכש את כתבי היד יחד עם חפצים אחרים. קאי העריך אותם מאוד, ונשא אותם גם כשהוא נמלט מהכאוס של המלחמה.

ב-1946 הביא קאי את כתבי היד לשנחאי, בתקווה לצלם תצלומי אינפרא אדום כדי להבהיר את הטקסט הדהוי. שם, האספן האמריקאי ג'ון האדלי קוקס, שרכש באופן פעיל חפצים סיניים בשנחאי, פנה לקאי. באמתלה של סיוע בצילום, קוקס השיג והבריח את כתבי היד לארצות הברית.

כשחש שרימו אותו, קאי יכול היה רק לחתום על חוזה חסר אונים עם קוקס, שהעריך את כתבי היד ב-10,000 דולר, כאשר 1,000 דולר שולמו מראש והשאר הובטח אם לא יוחזרו מאמריקה. כך החלה הגלות בת כמעט 80 השנים של כתבי היד.

קונצנזוס בין מלומדים סינים ואמריקאים

פרופסור לי לינג (Li Ling ) מאוניברסיטת פקין עסק למעלה מארבעה עשורים בהתחקות אחר המסע הסוער של החפץ הזה. המחקר הממצה שלו שחזר שרשרת שלמה של ראיות, המוכיחות כי כתבי היד המאוחסנים כיום במוזיאון הלאומי לאמנות אסייתית של הסמית'סוניאן הם למעשה כתבי היד של צ'ו סילק מזידאנקו.

מכתבים נוספים בין קאי לקוקס חשפו עוד יותר את ההונאה מאחורי הסרת כתבי היד. בהתכתבות, קאי הפציר בקוקס לבוא לשנחאי ודרש את התשלום הנותר של 9,000 דולר עבור כתבי היד, אך ללא הועיל.

בכנס הבינלאומי להגנה והחזרה של חפצי תרבות שהוצאו מהקשרים קולוניאליים שנערך ביוני 2024 בצ'ינגדאו, פרופסור דונלד הרפר (Donald Harper ) מאוניברסיטת UChicago מסר ראיה מכרעת: המכסה המקורי של הקופסה ששימשה את קוקס לאחסון כתב היד ב-1946. המכסה נושא תוויות מקוריות ורישומי קבלות התואמים את ציר הזמן של לי לאחסון כתבי היד בין 1946 ל-1969.

הרפר מצהיר, "צריך להיות ברור לאוצרי המוזיאונים, לרשויות התרבות ולממשלות שכתבי היד של סילק מזידנקו שייכים לסין, ויש להחזירם לסין".

מאמר בניו יורק טיימס משנת 2018, "כיצד כתב יד סיני שנכתב לפני 2,300 שנה הגיע לוושינגטון", מאשש מסקנה זו.

השיבה הביתה נדחית

ב-1966 רכש הרופא ואספן האמנות האמריקאי ארתור אם. סאקלר (Arthur M. Sackler ) חלק מכתבי היד ולמעשה ניסה להחזיר אותם לסין בהזדמנויות רבות. ב-1976 הוא תכנן למסור אותו למלומד הסיני גואו מורואו (Guo Moruo), אך פגישתם מעולם לא התקיימה בשל מחלתו של גואו. בשנות ה-80 הוא קיווה לתרום אותו למוזיאון סאקלר החדש באוניברסיטת פקין, אך נפטר לפני פתיחת המוזיאון.

לאחר מותו של ד"ר סאקלר ב-1987, כתב היד הוצב בגלריה סאקלר בוושינגטון הבירה, כיום חלק מהמוזיאון הלאומי לאמנות אסיה. אתר המוזיאון מפרט את החפץ כ"מתנה אנונימית" עם "חקר מוצא בעיצומו". הוא גם מתייחס לספרו של לי לינג, ומכיר בלגיטימיות של המחקר שלו.

מהחוזה של קאי ועד להתכתבותו עם קוקס, מהתיעוד של לי על מסע כתבי היד באמריקה ועד למשאלותיו הבלתי ממומשות של סאקלר – כל הראיות מאשרות שכתבי היד של צ'ו שייכים לסין ויש להחזירם ללא דיחוי.

אחרי כמעט שמונה עשורים בגלות, האוצר הלאומי הזה חייב סוף סוף לחזור הביתה.

https://news.cgtn.com/news/2025-04-29/Why-the-Chu-Silk-Manuscripts-should-be-returned-to-China-1CYkLmp3luM/p.html

