شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN: لماذا يجب إعادة مخطوطات تشو الحريرية إلى الصين؟

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN مقالاً عن استعادة مخطوطات تشو الحريرية، والتي تمثل كنزًا ثقافيًا صينيًا يمتد عمره لأكثر من 2000 عام، والمحفوظ حاليًا في الولايات المتحدة. يتتبّع هذا المقال رحلة القطعة الأثرية منذ اكتشافها عام 1942 في مقبرة قديمة حتى تهريبها إلى أمريكا عام 1946 على يد جامع التحف John Hadley Cox، ويُقدّم أدلة دامغة من علماء صينيين وأميركيين تثبت ملكية الصين الشرعية لها.



يعود تاريخ مخطوطات تشو الحريرية إلى حوالي عام 300 قبل الميلاد /المجموعة الإعلامية الصينية الحكومية CMG

بكين،, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

في شتاء عام 1942، استهدف عدد من غزاة القبور في مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان في وسط الصين مقبرة قديمة تعود لحقبة الممالك المتحاربة (475-221 قبل الميلاد)، فاقتحموا موقع الدفن هذا في ولاية تشو وسرقوا مجموعة من القطع الأثرية، بما في ذلك الأواني المطلية، والسيوف البرونزية، والمخطوطات الحريرية.

عند بيع اللصوص غنيمتهم إلى تاجر الآثار Tang Jianquan، منحوه دون أدنى مبالاة حاوية من الخيزران تحتوي على قطعة حريرية أطلقوا عليها اسم "منديل" كهدية مجانية. ليتم التعرف على هذا "المنديل" لاحقًا على أنه مخطوطات تشو الحريرية الشهيرة من ضاحية زيدانكو، وهو النص الحريري الوحيد المعروف من حقبة الممالك المتحاربة في الصين. يشير مصطلح ضاحية زيدانكو، الذي يُعني حرفيًا "مخزن الرصاص"، إلى موقع التنقيب، وهو مستودع للذخيرة في ضواحي المدينة.

يعود تاريخ مخطوطات تشو الحريرية إلى حوالي عام 2300 عام، أي أنها أقدم من مخطوطات البحر الميت بأكثر من قرن، وهي تُسجِّل علم الكونيات والطقوس الصينية المبتكرة، كما أن نصوصها المعقدة ورسومها التوضيحية وحرفيتها الرائعة تجعلها قطعة أثرية لا مثيل لها.

مأساة ثقافية

في ذلك الوقت، لم يكن Tang يدرك أهمية المخطوطة الحريرية، إذ اشترى التاجر المحلي Cai Jixiang المخطوطة إلى جانب بعض القطع الأثرية الأخرى، وكان يُقدّر قيمتها بشدة، وحملها معه حتى وهو يلوذ بالفرار من فوضى الحرب.

في عام 1946، أحضر Cai المخطوطة إلى شنغهاي، آملًا في التقاط صور بالأشعة تحت الحمراء لتوضيح النص الباهت، وهناك، تحدّث معه جامع التحف الأمريكي John Hadley Cox، الذي كان يعمل بجدٍ في تجميع التحف الصينية في شنغهاي، وبحجة مساعدته في التصوير الفوتوغرافي، حصل Cox على المخطوطة وقام بتهريبها إلى الولايات المتحدة.

بعد أن أحس بأنه تعرض للخداع، لم يسع Cai إلا أن يوقع عقدًا شكليًا مع Cox، حيث قدَّر قيمة المخطوطات بـ 10 آلاف دولار أمريكي، على أن يتم دفع 1000 دولار أمريكي مقدماً، مع وعد بدفع الباقي إذا لم يتم إرجاعها من أمريكا، وهكذا بدأت رحلة نفي المخطوطة التي استمرت قرابة 80 عامًا.

إجماع بين العلماء الصينيين والأمريكيين

أمضى البروفيسور Li Ling من جامعة بكين Peking University أكثر من أربعة عقود في تتبُّع الرحلة الفوضوية لهذه القطعة الأثرية، وقد نجح بحثه الشامل في إعادة بناء سلسلة كاملة من الأدلة، ما يثبت بالدليل القاطع أن المخطوطات الموجودة حاليًا في المتحف الوطني للفنون الآسيوية التابع لمؤسسة سميثسونيان هي في الواقع مخطوطة تشو الحريرية المأخوذة من ضاحية زيدانكو.

كشفت رسائل إضافية بين Cai وCox عن الخداع الكامن وراء تضييع هذه المخطوطة، وفي المراسلات، توسل Cai إلى Cox أن يأتي إلى شنغهاي وطالبه بسداد المبلغ المتبقي وهو 9000 دولار أمريكي مقابل المخطوطات، لكن دون جدوى.

في المؤتمر الدولي لحماية الممتلكات الثقافية المنتزعة من المواقع الاستعمارية واستعادتها الذي عقد في حزيران/ يونيو 2024 في تشينغداو، سلّمَ البروفيسور Donald Harper من جامعة شيكاغو قطعة حاسمة من الأدلة: وهو الغطاء الأصلي للصندوق الذي استخدمه كوكس لتخزين المخطوطة في عام 1946، ويحمل الغطاء ملصقات أصلية وسجلات لإيصالات تتوافق مع الجدول الزمني الذي وضعه لي لتخزين المخطوطات بين عاميّ 1946 و1969.

في هذا السياق، قال Harper: "يجب أن يكون من الواضح لأمناء المتاحف والسلطات الثقافية والحكومات أن مخطوطة زيدانكو الحريرية تنتمي إلى الصين، ويجب إعادتها إلى الصين".

تؤكد مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز New York Times عام 2018 بعنوان "كيف وصلت مخطوطة صينية خُطَت قبل 2300 عام إلى واشنطن" صحة هذا الاستنتاج.

عودة مؤجلة إلى الوطن

في عام 1966، اشترى الطبيب الأمريكي وجامع التحف الفنية Arthur M. Sackler جزءًا من المخطوطات، وحاول في الواقع إعادتها إلى الصين في مناسبات متعددة، وفي عام 1976، خطّطَ لتسليمها إلى الباحث الصيني Guo Moruo، لكن اجتماعهما لم يتم بسبب مرض Guo، وفي ثمانينيات القرن العشرين، كان يأمل في التبرع بها لمتحف ساكلر الجديد في جامعة بكين، لكنه توفي قبل افتتاح المتحف.

بعد وفاة الدكتور Sackler في عام 1987، وُضعت المخطوطة في معرض ساكلر في واشنطن العاصمة، والذي يُعدّ الآن جزءًا من المتحف الوطني للفن الآسيوي، ويذكر موقع المتحف الإلكتروني أن القطعة الأثرية هي "هدية مجهولة المصدر" وأن "البحث عن مصدرها جارٍ"، كما يشير المقال إلى كتاب Li Ling، معترفًا بشرعية أبحاثه.

من العقد الذي وقعه Cai إلى مراسلاته مع Cox، ومن توثيق Li لرحلة المخطوطة في أمريكا إلى رغبات Sackler التي لم تتحقق ــ كل الأدلة تؤكد أن مخطوطة تشو الحريرية تنتمي بحق إلى الصين، ويجب إعادتها إلى وطنها دون تأخير.

بعد مرور ما يقرب من ثمانية عقود في المنفى، لا بد أن يعود هذا الكنز القومي إلى وطنه أخيرًا.

