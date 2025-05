アクシ (Axi)、アクシセレクト (Axi Select) で100万ドル (約1億4,190万円) の資金を獲得したトレーダー2名をオーストラリア・シドニーにて祝福

シドニー発, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手オンラインFXおよびCFDブローカーであるアクシは数か月前、資金配分プログラムであるアクシセレクトにおいて初めてプロMステージに到達したトレーダー2名が、それぞれ100万ドル (約1億4,190万円) の資金を獲得したと発表した。

この大きな節目と彼らの快挙を記念し、トレーダー当人であるフランシスコ・ケサダ・ゴディネス (Francisco Quesada Godines) とダニエル・グティエレス・ビニャス (Daniel Gutiérrez Viñas) がオーストラリア・シドニーにあるアクシ本社を訪れた。2人は正式にAxiプロ殿堂入りを果たし、100万ドル (約1億4,190万円) の小切手、祝賀トロフィー、達成証明書が贈呈された。 この訪問ではまた、一連のインタビューが行われ、両人は、アクシセレクトでのこれまでの取引、プログラムのトップマイルストーンに到達するまでの戦略、プログラムが提供するユニークな機会について振り返った。

アクシのCEOであるラジェシュ・ヨハンナン (Rajesh Yohannan) は、プログラムの成功についてついて喜びとともに次のように述べている。「アクシセレクトの価値は、資金面だけではありません。 EDGEスコア、ダッシュボードやリーダーボード、限定トレーディングルーム、膨大な教育リソースなど、市場におけるトレーダーの強みを高めることを目的としたさまざまなサポート機能が両氏の成功を支えました。」

アクシセレクト初の100万ドル (約1億4,190万円) 資金獲得トレーダー2名の驚くべきニュースに続き、22歳のカイヤン・フレータス (Kayan Freitas) もプロMトレーダーの仲間入りを果たし、最高額の資金を獲得した。 自身の成功を振り返り、彼は「これは大きな責任です」と述べたが、同時に自分のスキルに自信があり、挑戦を続ける準備ができていると語った。

2023年にリリースされたアクシセレクトは、トレーダーに最高100万米ドル (約1億4,190万円) の資本資金にアクセスし、利益の最大90%を獲得する機会を提供する。 さらに、アクシセレクトのトレーダーには、メンバーシップ費用無料*、ライブ口座での取引、制限のない取引条件、限定トレーディングルームなど、さまざまなメリットが用意されてる。

詳しくは、次の動画を閲覧されたい:https://youtu.be/25ZOZBFUB3Y?si=QQuj4uDnxG-BJ8_g

アクシセレクトプログラムは、アクシトレーダーリミテッド (AxiTrader Limited) の顧客のみが利用できる。 CFDは投資損失の高いリスクを伴う。 当社は利用者との取引において、すべてのポジションの主要な取引相手となる。 このコンテンツは、オーストラリア、ニュージーランド、欧州連合および英国の居住者は利用できない。 詳細については、当社の利用規約を参照されたい。 * 標準取引手数料および最低入金額が適用される。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFD取引会社のアクシは、世界100か国以上に数千人の顧客を抱えている。 アクシは、外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、mediaenquiries@axi.comまで問い合わされたい。

この発表に関する写真はこちらで入手可能:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af0cd73a-fe85-42d6-891a-4348cc3016d4

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a6eebca-9de1-4c28-86c6-97a19edd13cd

