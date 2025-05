Axi, 호주 시드니에서 Axi Selec가 첫 배출한 두 명의 100만 달러 자금 지원 트레이더 기념

시드니, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 FX 및 CFD 브로커 Axi가 몇 달 전 Axi Select 트레이더 중 최초로 자본금 배분 프로그램의 Pro M 단계에 도달하여 각각 100만 달러의 자금을 확보했다고 발표했다.

주요 이정표를 기록한 이 놀라운 성과를 기념하기 위해 Francisco Quesada Godines와 Daniel Gutiérrez Viñas 트레이더는 호주 시드니에 있는 Axi 본사를 방문해 Axi Pro 명예의 전당에 정식으로 입성하고 100만 달러 수표, 축하 트로피 및 업적 인증서를 수여받았다. 또한 이 자리에서는 트레이더들이 Axi Select를 통한 트레이딩 여정, 프로그램 최고 수익률 달성을 위한 전략, 프로그램이 제공하는 특별한 기회에 대해 이야기하는 인터뷰가 진행되었다.

Axi의 CEO인 Rajesh Yohannan는 “Axi Select의 가치는 자금 지원 이상의 가치를 지니고 있다”며 프로그램의 성공에 대한 기쁜 마음을 전했다. 그는 이어 “Francisc와 Daniel은 EDGE 점수, 대시보드 및 리더보드, 전용 트레이딩 룸, 방대한 교육 자료 등 다양한 지원 기능을 통해 시장에서 트레이더의 경쟁력을 높일 수 있는 혜택을 받았다."라고 설명했다.

Axi Select가 처음 배출한 두 명의 $1,000,000 펀딩 트레이더의 놀라운 소식에 이어, 22세의 Kayan Freitas도 최고 펀딩 금액에 도달하며 프로 M 트레이더 대열에 합류했다. 이 트레이더는 자신의 성공을 되돌아보며 “큰 책임감을 느낀다”고 말했지만, 동시에 자신의 실력에 자신감을 갖고 도전할 준비가 되어 있다고 밝혔다.

2023년에 출시된 Axi Select는 트레이더에게 최대 미화 1,000,000달러의 자본금을 확보하고 수익의 최대 90%까지 수익을 올릴 수 있는 기회를 제공하게 된다. 또한 Axi Select 트레이더는 회비는 무료*, 실계좌 거래, 제한 없는 거래 조건, 전용 트레이딩룸 등의 혜택을 누릴 수 있게 된다.

Axi Select 프로그램은 AxiTrader Limited 고객만 이용이 가능하다. CFD는 투자 손실 위험이 높다. 고객과의 거래에서 당사는 모든 포지션의 주요 거래 상대방 역할을 하게 된다. 이 콘텐츠는 호주, 뉴질랜드, EU 및 영국 거주자에게는 제공되지 않는다. 자세한 내용은 서비스 약관을 참조하세요. * 표준 거래 수수료와 최소 예탁금이 적용됩니다.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 FX 및 CFD 거래 회사이다. Axi는 외환, 주식, 금, 석유, 커피 등 여러 자산군에 대한 CFD를 제공합니다.

보다 자세한 정보 또는 추가 의견이 필요하다면 Axi의 이 연락처로 문의하세요: mediaenquiries@axi.com

