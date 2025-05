Axi חוגגת את שני הסוחרים הראשונים של Axi Select שזכו למימון בגובה מיליון דולר בסידני, אוסטרליה

סידני, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ברוקרית ה-FX וה-CFD המקוונת המובילה, Axi, הכריזה בגאווה לפני מספר חודשים על סוחרי ה-Axi Select הראשונים אי פעם שהגיעו לרמת Pro M של תוכנית הקצאת ההון שלה, כאשר כל אחד מהם הבטיח מימון בגובה מיליון דולר.

כדי לחגוג את ציון הדרך המשמעותי הזה, ואת ההישג המדהים שלהם, שני הסוחרים, פרנסיסקו קסדה גודינס (Francisco Quesada Godines) ודניאל גוטיירז וינייס (Daniel Gutiérrez Viñas), ביקרו במטה של ​​Axi בסידני, אוסטרליה, שם הוכנסו רשמית להיכל התהילה של Axi Pro, וקיבלו המחאות בשווי מיליון דולר, גביעי הוקרה ותעודות המציינות את ההישג. הביקור כלל גם סדרה של ראיונות בהם הסוחרים שיקפו את מסע המסחר שלהם עם Axi Select, את האסטרטגיות שעזרו להם להגיע לציון הדרך הגבוה ביותר בתוכנית, ואת ההזדמנויות הייחודיות שהתוכנית מספקת.

ראג'ש יוהאנן (Rajesh Yohannan), מנכ"ל Axi, שיתף את התרגשותו מהצלחת התוכנית, וציין כי, "הערך של Axi Select מגיע הרבה מעבר למימון. פרנסיסקו וגם דניאל נהנו ממגוון תכונות תומכות כגון ציון ה-EDGE, לוח המחוונים ולוח המובילים שלנו, מחדר המסחר הבלעדי שלנו ומשאבי החינוך העצומים שאנו מציעים, שכל אחד מהם נועד לספק יתרון לסוחרים בשווקים".

בעקבות החדשות המדהימות על שני הסוחרים הראשונים של Axi Select שזכו למימון בגובה 1,000,000 דולר, גם קיאן פרייטס (Kayan Freitas) בן ה-22 הצטרף לשורות סוחרי ה-Pro M, וזכה לסכום המימון הגבוה ביותר. בהתייחסו להצלחתו, הסוחר ציין כי "זוהי אחריות גדולה", אך יחד עם זאת, הוא בטוח בכישוריו ומוכן לעמוד באתגר.

Axi Select, שהושקה ב-2023, מציעה לסוחרים גישה למימון הון של עד 1,000,000 דולר ולקבל עד 90% מרווחיהם. יתר על כן, סוחרי Axi Select נהנים מדמי חבר בעלות 0 דולר*, מסחר בחשבון פעיל, תנאי מסחר ללא הגבלות, חדר מסחר בלעדי ועוד.

צפו בסרטון https://youtu.be/25ZOZBFUB3Y?si=QQuj4uDnxG-BJ8_g

תוכנית Axi Select זמינה רק ללקוחות של AxiTrader Limited. חוזי הפרשים טומנים בחובם סיכון גבוה לאובדן השקעה. במגעים שלנו איתך, אנו נפעל כצד נגדי עיקרי לכל התפקידים שלך. תוכן זה אינו זמין לתושבי אוסטרליה, ניו זילנד, האיחוד האירופי ובריטניה. למידע נוסף, עיינו בתנאי השירות שלנו. * חלים עמלות מסחר סטנדרטיות והפקדה מינימלית.

אודות Axi

Axi היא חברה גלובלית למסחר מקוון במט"ח ו-CFD, שאמונה על אלפי לקוחות ביותר מ-100 מדינות ברחבי העולם. Axi מציעה CFD למספר סוגי נכסים, כולל מסחר במט"ח, מניות, זהב, נפט, קפה ועוד. למידע נוסף או הערות נוספות מ-Axi, אנא צרו קשר: mediaenquiries@axi.com

תמונות הנלוות להודעה זו זמינות בכתובות

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af0cd73a-fe85-42d6-891a-4348cc3016d4

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a6eebca-9de1-4c28-86c6-97a19edd13cd

