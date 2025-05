Roquette finalise l’acquisition d’IFF Pharma Solutions

Lille, le 1 mai 2025 – Roquette, un leader mondial des ingrédients d'origine végétale et des excipients pharmaceutiques destinés aux secteurs de la santé et de la nutrition, annonce la finalisation de l'acquisition d'IFF Pharma Solutions. Cette étape stratégique constitue une avancée significative dans la concrétisation de son ambition : devenir un leader au service des marchés pharmaceutiques mondiaux.

Avec cette acquisition, qui fait suite à celle de Qualicaps en 2023, Roquette consolide de manière décisive sa position d'acteur clé dans le secteur de la santé en intégrant l'expertise et le portefeuille de produits innovants d'IFF Pharma Solutions. Cette transaction renforce la capacité de Roquette à offrir à ses clients pharmaceutiques à travers le monde des solutions d’administration de médicaments à forte valeur ajoutée, tout en réaffirmant sa volonté d'innovation. Cette acquisition s'inscrit pleinement dans la stratégie à long terme de Roquette visant à investir dans des marchés à forte croissance dans le monde et à fournir des solutions de pointe pour répondre aux besoins en constante évolution de l'industrie.

Pierre Courduroux, Directeur Général de Roquette, a déclaré : « L'acquisition d'IFF Pharma Solutions représente une étape déterminante dans notre trajectoire de création de valeur. Nous sommes très heureux d'accueillir officiellement nos nouveaux collègues pour écrire ensemble le prochain chapitre de l'histoire de Roquette. Cette décision stratégique s'inscrit pleinement dans notre vision stratégique, visant à fournir des excipients innovants et de haute qualité qui améliorent l'efficacité et la sécurité des formulations pharmaceutiques. En unissant nos forces, Roquette se positionne comme le partenaire de référence de l'industrie pharmaceutique pour le développement de solutions d'administration de médicaments qui contribuent à améliorer, maintenir et sauver la vie des patients. »

A propos de Roquette :

Entreprise familiale, Roquette est un leader mondial des ingrédients d'origine végétale et un fournisseur majeur d'excipients pharmaceutiques. Fondé en 1933, le groupe, actuellement présent dans plus de 100 pays, à travers plus de 40 sites de production, a réalisé un chiffre d'affaires de €4,5 milliards en 2024, et emploie plus de 11 000 personnes dans le monde.

Depuis des décennies, la vie et la nature sont nos sources d’inspiration. Grâce à nos matières premières d'origine naturelle, nous créons une toute nouvelle gastronomie à base de plantes ; nous proposons des solutions pharmaceutiques qui jouent un rôle clé dans les traitements médicaux ; et nous développons des ingrédients innovants pour les marchés de l'alimentation, de la nutrition et de la santé. Nous nous appliquons à libérer pleinement le potentiel de la nature pour améliorer, soigner et sauver des vies.

Portés par une volonté constante d'innovation et une vision à long terme, nous nous engageons à améliorer le bien-être des personnes partout dans le monde. Nous plaçons le développement durable au cœur de nos préoccupations, en veillant à prendre soin des ressources et des territoires. Nous sommes déterminés à créer un avenir meilleur et plus sain pour toutes les générations.

Pour en savoir davantage sur Roquette, cliquez sur ce lien.

Contacts Presse :

Brunswick :

Aurélia de Lapeyrouse

+33 (0) 6 21 06 40 33

adelapeyrouse@brunswickgroup.com

Roquette :

Corporate Communication :

Susannah Duquesne

Susannah.duquesne@roquette.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.