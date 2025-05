Tenaris anuncia los resultados del primer trimestre de 2025

La información financiera y operativa incluida en este comunicado de prensa está basada en estados contables intermedios consolidados condensados no auditados presentados en dólares estadounidenses (USD) y preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, según fueron emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por la Unión Europea (NIIF). Asimismo, este comunicado de prensa incluye medidas alternativas del rendimiento que no son NIIF, es decir, EBITDA, Flujo libre de efectivo, Efectivo/deuda neta y Días de capital de trabajo operativo. Para más información sobre estas medidas alternativas del rendimiento, ver el Anexo I.

LUXEMBURGO, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE y México: TS y EXM Italia: TEN) (“Tenaris”) anunció hoy los resultados del trimestre finalizado el 31 de marzo de 2025 comparados con los resultados del trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024.

Resumen de los resultados del primer trimestre de 2025

(Comparación con el cuarto trimestre y el primer trimestre de 2024)

T1 2025 T4 2024 T1 2024 Ingresos por ventas netos (millones de USD) 2,922 2,845 3% 3,442 (15%) Resultado operativo (millones de USD) 550 558 (2%) 812 (32%) Ganancia del período (millones de USD) 518 519 0% 750 (31%) Ganancia del período atribuible a los accionistas de la Compañía (millones de USD) 507 516 (2%) 737 (31%) Ganancia por ADS (USD) 0.94 0.94 0% 1.27 (26%) Ganancia por acción (USD) 0.47 0.47 0% 0.64 (26%) EBITDA* (millones de USD) 696 726 (4%) 987 (29%) Margen de EBITDA (% de ingresos por ventas netos) 23.8% 25.5% 28.7% *EBITDA en el cuarto trimestre de 2024 incluyó una ganancia de USD67 millones derivada de la reversión parcial de una provisión para el litigio en curso relacionado con la adquisición de una participación en Usiminas. De no incluirse este cargo, EBITDA habría ascendido a USD659 millones, o 23.2% de las ventas.

En el primer trimestre, nuestras ventas se vieron impulsadas por volúmenes estacionales en Canadá y mayores ventas onshore en los Estados Unidos, mientras que nuestros precios de venta promedio descendieron. Esto se debió a los efectos de la mezcla de productos y mercados, con menores ventas de productos OCTG premium en México, Turquía y Arabia Saudita y menores ventas de tubos de conducción sin costura para proyectos offshore. Sobre una base comparable, nuestro EBITDA aumentó 6% y la ganancia del período se mantuvo en línea con los resultados del trimestre anterior.

Durante el trimestre, el flujo libre de efectivo ascendió a USD647 millones, luego de una reducción del capital de trabajo de USD224 millones. Luego de destinar USD237 millones a la recompra de acciones, nuestra posición neta de caja aumentó a aproximadamente USD4,000 millones al 31 de marzo de 2025.

Situación del mercado y perspectivas

La actividad de perforación de petróleo y gas se ha mantenido estable en la mayor parte del mundo en lo que va del año. Sin embargo, durante el último mes, las perspectivas de la demanda y los precios del petróleo han cambiado, con menores expectativas de crecimiento económico global y el anuncio de la OPEP+ de que aumentaría la producción. Es probable que las compañías petroleras y de gas ajusten sus planes de inversión en el corto plazo en respuesta a un ambiente de precios del petróleo y gas más bajos y mantengan sus planes de desarrollo de grandes proyectos a mediano y largo plazo.

Los precios de referencia de productos OCTG en los Estados Unidos han continuado aumentando luego de la ampliación de los aranceles sobre las importaciones de todos los productos de acero. Se prevé que éstos y otros aumentos compensarán gran parte del impacto de los aranceles y los mayores costos de compra de acero y chatarra en nuestras operaciones en los Estados Unidos.

En el segundo trimestre, prevemos que nuestras ventas aumentarán levemente a medida que se recuperen nuestros precios de venta promedio y nuestros volúmenes se mantengan cerca del nivel registrado en el primer trimestre. Asimismo, prevemos que nuestro margen de EBITDA estará en línea con el del primer trimestre.

Análisis de los resultados del primer trimestre de 2025

Tubos

El siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de tubos sin costura y con costura para nuestro segmento de negocios Tubos por los períodos indicados a continuación:

Volumen de ventas de Tubos

(miles de toneladas métricas) T1 2025 T4 2024 T1 2024 Sin costura 775 748 4% 777 0% Con costura 212 164 29% 269 (21%) Total 987 913 8% 1,046 (6%)

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Tubos, los ingresos por ventas netos por región geográfica, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Tubos T1 2025 T4 2024 T1 2024 Ingresos por ventas netos (millones de USD) América del Norte 1,244 1,131 10% 1,590 (22%) América del Sur 552 595 (7%) 617 (11%) Europa 208 341 (39%) 253 (17%) Asia Pacífico, Medio Oriente y África 761 629 21% 833 (9%) Ingresos por ventas netos (millones de USD) 2,765 2,695 3% 3,292 (16%) Servicios prestados sobre tubos de terceros (millones de USD) 101 93 9% 192 (47%) Resultado operativo (millones de USD) 514 533 (4%) 785 (35%) Resultado operativo (% de ventas) 18.6% 19.8% 23.9%

Los ingresos por ventas netos de productos y servicios tubulares aumentaron un 3% en forma secuencial y disminuyeron un 16% interanual. Los volúmenes vendidos aumentaron un 8% en forma secuencial, mientras que los precios de venta promedio disminuyeron 5% principalmente debido a los efectos de la mezcla de productos y mercados. En América del Norte las ventas aumentaron ya que las mayores ventas estacionales en Canadá y las mayores ventas a clientes Rig Direct® en los Estados Unidos compensaron ampliamente un nuevo descenso fuerte de las ventas en México. En América del Sur las ventas disminuyeron debido a menores despachos para el proyecto offshore Raia y menores precios en Argentina. En Europa, luego de un trimestre con un nivel de ventas excepcionalmente alto, las ventas disminuyeron a un nivel más estable. En Asia Pacífico, Medio Oriente y África, las ventas aumentaron debido a mayores ventas en los EAU, despachos de tubos con costura para una tubería en Arabia Saudita, y ventas de tubos de conducción para una planta de procesamiento de gas en África.

El resultado operativo derivado de productos y servicios tubulares ascendió a una ganancia de USD514 millones en el primer trimestre de 2025, en comparación con una ganancia de USD533 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD785 millones en el primer trimestre de 2024. El resultado operativo del cuarto trimestre de 2024 incluyó una ganancia de USD67 millones derivada de la reversión parcial de una provisión para el litigio en curso relacionado con la adquisición de una participación en Usiminas. Excluida esta ganancia, el resultado operativo de Tubos habría ascendido a USD467 millones (17.3% de las ventas) en el cuarto trimestre de 2024. Sobre una base comparable, los márgenes mejoraron ya que la disminución de los precios de venta promedio fue compensada por menores costos debido a una mayor utilización de la capacidad de producción y menores costos variables y de materia prima.

Otros

El siguiente cuadro muestra, para nuestro segmento de negocios Otros, los ingresos por ventas netos, el resultado operativo y el resultado operativo como porcentaje de los ingresos por ventas netos, por los períodos indicados a continuación:

Otros T1 2025 T4 2024 T1 2024 Ingresos por ventas netos (millones de USD) 157 150 5% 150 4% Resultado operativo (millones de USD) 36 25 44% 26 38% Resultado operativo (% de ventas) 23.1% 16.8% 17.5%

Los ingresos por ventas netos de otros productos y servicios aumentaron 5% en forma secuencial y 4% en forma interanual. Secuencialmente, las ventas aumentaron principalmente debido a mayores ventas de varillas de bombeo y servicios petroleros en Argentina.

Los gastos de comercialización y administración ascendieron a USD457 millones, o 15.6% de los ingresos por ventas netos en el primer trimestre de 2025, en comparación con USD446 millones, o 15.7% en el trimestre anterior y USD508 millones, o 14.8% en el primer trimestre de 2024. Secuencialmente, el aumento de los gastos de comercialización y administración se debe principalmente a mayores costos de despacho parcialmente compensados por una disminución de impuestos, provisiones y otros.

Otros resultados operativos ascendieron a una ganancia de USD6 millones en el primer trimestre de 2025, en comparación con una ganancia de USD81 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD12 millones en el primer trimestre de 2024. El cuarto trimestre de 2024 incluyó una ganancia de USD67 millones derivada de la reversión parcial de una provisión para el litigio en curso relacionado con la adquisición de una participación en Usiminas.

Los resultados financieros ascendieron a una ganancia de USD35 millones en el primer trimestre de 2025, en comparación con una ganancia de USD48 millones en el trimestre anterior y una pérdida de USD25 millones en el primer trimestre de 2024. El resultado financiero del trimestre es atribuible principalmente a ingresos financieros netos de USD67 millones derivados del rendimiento neto de nuestra cartera de inversiones compensados por pérdidas netas por diferencias de cambio de USD15 millones y USD16 millones en honorarios pagados en relación con el cobro de USD242 millones a Pemex.

El resultado de inversiones en sociedades no consolidadas generó una ganancia de USD14 millones en el primer trimestre de 2025, en comparación con una ganancia de USD35 millones en el trimestre anterior y una ganancia de USD48 millones en el primer trimestre de 2024. Estos resultados derivan principalmente de nuestra participación accionaria en Ternium (NYSE:TX). Durante el cuarto trimestre de 2024, el resultado de nuestra participación en Ternium incluyó una ganancia de USD43 millones derivada de la reversión parcial de una provisión para el litigio en curso relacionado con la adquisición de una participación en Usiminas, mientras que en el primer trimestre de 2025 incluye una pérdida de USD5 millones relacionada con el mismo litigio.

El cargo por impuesto a las ganancias ascendió a USD81 millones en el primer trimestre de 2025, en comparación con USD123 millones en el trimestre anterior y USD85 millones en el primer trimestre de 2024. El cargo por impuesto a las ganancias del trimestre refleja el efecto neto positivo de las variaciones en el tipo de cambio y los ajustes por inflación de activos y pasivos por impuestos diferidos, principalmente en Argentina, y el reconocimiento de otros activos por impuestos diferidos.

Flujo de efectivo y liquidez correspondientes al primer trimestre de 2025

El flujo de efectivo originado en actividades operativas durante el primer trimestre de 2025 ascendió a USD821 millones, en comparación con USD492 millones en el trimestre anterior y USD887 millones en el primer trimestre de 2024. Durante el primer trimestre de 2025, el flujo de efectivo originado en actividades operativas incluye una reducción neta del capital de trabajo de USD224 millones.

Con inversiones en activos fijos e intangibles de USD174 millones, nuestro flujo libre de efectivo ascendió a USD647 millones durante el trimestre. Luego de recompra de acciones por USD237 millones en el trimestre, nuestra posición neta de caja aumentó a aproximadamente USD4,000 millones al 31 de marzo de 2025.

Algunas de las declaraciones que aparecen en este comunicado de prensa son “declaraciones a futuro” basadas en la opinión y suposiciones actuales de los directivos, e involucran riesgos previstos e imprevistos que podrían provocar que los resultados, el desempeño y los acontecimientos difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por dichas declaraciones. Los riesgos incluyen, aunque no se limitan a, aquellos que surgen de la incertidumbre en cuanto a los precios futuros del petróleo y gas y su efecto sobre los programas de inversión de las compañías petroleras y de gas.

Estado de Resultados Intermedio Consolidado Condensado (Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2025 2024 No auditado Ingresos por ventas netos 2,922,212 3,441,544 Costo de ventas (1,920,855) (2,134,052) Ganancia bruta 1,001,357 1,307,492 Gastos de comercialización y administración (457,065) (508,132) Otros ingresos operativos 11,788 16,024 Otros egresos operativos (6,167) (3,720) Ingresos operativos 549,913 811,664 Ingreso financiero 78,444 56,289 Costo financiero (11,745) (20,583) Otros resultados financieros netos (31,441) (60,468) Ganancia antes del resultado de inversiones en compañías no consolidadas e impuesto a las ganancias 585,171 786,902 Resultado de inversiones en compañías no consolidadas 14,035 48,179 Ganancia antes del impuesto a las ganancias 599,206 835,081 Impuesto a las ganancias (81,342) (84,856) Ganancia del período 517,864 750,225 Atribuible a: Capital de los accionistas 506,931 736,980 Participación no controlante 10,933 13,245 517,864 750,225





Estado de Posición Financiera Intermedio Consolidado Condensado (Valores expresados en miles de USD) Al 31 de marzo de 2025 Al 31 de diciembre de 2024 No auditado Activos Activo no corriente Propiedad, planta y equipo, netos 6,183,251 6,121,471 Activos intangibles, netos 1,359,463 1,357,749 Activos por derecho a uso, netos 147,606 148,868 Inversiones en compañías no consolidadas 1,574,156 1,543,657 Otras inversiones 1,014,502 1,005,300 Activos por impuesto diferido 838,912 831,298 Otros créditos, netos 197,411 11,315,301 205,602 11,213,945 Activo corriente Inventarios, netos 3,519,237 3,709,942 Otros créditos y anticipos, netos 174,294 179,614 Créditos fiscales corrientes 360,416 332,621 Activos contractuales 51,736 50,757 Créditos por ventas, netos 1,842,313 1,907,507 Instrumentos financieros derivados 4,083 7,484 Otras inversiones 2,581,761 2,372,999 Efectivo y equivalentes de efectivo 770,208 9,304,048 675,256 9,236,180 Total del activo 20,619,349 20,450,125 Patrimonio neto Capital de los accionistas 17,164,683 16,593,257 Participación no controlante 231,994 220,578 Total del patrimonio neto 17,396,677 16,813,835 Pasivos Pasivo no corriente Deudas bancarias y financieras 7,437 11,399 Deudas por arrendamiento 91,148 100,436 Pasivo impositivo diferido 472,789 503,941 Otras deudas 300,116 301,751 Provisiones 68,969 940,459 82,106 999,633 Pasivo corriente Deudas bancarias y financieras 345,183 425,999 Deudas por arrendamiento 54,061 44,490 Instrumentos financieros derivados 1,945 8,300 Deudas fiscales corrientes 304,019 366,292 Otras deudas 377,238 585,775 Provisiones 139,965 119,344 Anticipos de clientes 228,086 206,196 Deudas comerciales 831,716 2,282,213 880,261 2,636,657 Total del pasivo 3,222,672 3,636,290 Total del patrimonio neto y del pasivo 20,619,349 20,450,125





Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Consolidado Condensado (Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2025 2024 (No auditado) Flujos de efectivo de actividades operativas Ganancia del período 517,864 750,225 Ajustes por: Depreciaciones y amortizaciones 146,406 175,442 Provisión por el litigio en curso relacionado con la adquisición de participación en Usiminas 9,877 - Impuesto a las ganancias devengado neto de pagos (54,133) (29,222) Resultado de inversiones en compañías no consolidadas (14,035) (48,179) Intereses devengados netos de pagos (8,423) 11,938 Variaciones en previsiones (2,393) 1,545 Variaciones en el capital de trabajo 223,817 (9,548) Otros, incluyendo diferencia de cambio neta 2,020 34,776 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas 821,000 886,977 Flujos de efectivo de actividades de inversión Inversiones de capital (173,838) (172,097) Cambios en anticipos a proveedores de propiedad, planta y equipo 12,916 2,952 Préstamos a negocios conjuntos (1,359) (1,354) Aumento por enajenación de propiedad, planta y equipo y activos intangibles 900 5,412 Cambios en las inversiones financieras (225,636) (759,667) Flujos netos de efectivo aplicados a actividades de inversión (387,017) (924,754) Flujos de efectivo de actividades de financiación Cambios de participaciones no controlantes - 1,120 Adquisición de acciones propias en cartera (237,188) (311,064) Pagos de pasivos por arrendamientos (14,655) (16,768) Incrementos de deudas bancarias y financieras 347,570 829,947 Pagos de deudas bancarias y financieras (429,126) (754,078) Flujos netos de efectivo aplicados a actividades de financiación (333,399) (250,843) Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 100,584 (288,620) Variaciones del efectivo y equivalentes de efectivo Al inicio del período 660,798 1,616,597 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio (2,430) (4,921) Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 100,584 (288,620) Al 31 de marzo de 758,952 1,323,056

Anexo I – Medidas alternativas del rendimiento

Las medidas alternativas del rendimiento deben considerarse en forma adicional, no como sustituto o superiores, a otras medidas de rendimiento financiero preparadas de acuerdo con las NIIF.

EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones

EBITDA proporciona un análisis de los resultados operativos, excluyendo depreciaciones, amortizaciones y desvalorizaciones, dado que son variables no monetarias recurrentes que pueden variar en forma sustancial de una compañía a otra, dependiendo de las políticas contables y del valor contable de los activos. EBITDA es una aproximación al flujo de efectivo de actividades operativas antes de impuestos y refleja la generación de efectivo antes de la variación del capital de trabajo. EBITDA es ampliamente utilizado por los inversores para la valoración de empresas (valoración por múltiplos), y por agencias de calificación y los acreedores para evaluar el nivel de deuda, comparando EBITDA con la deuda neta.

EBITDA se calcula del siguiente modo:

EBITDA = Ganancia neta del período + Cargos por impuesto a las ganancias +/- Ganancia (pérdida) de inversiones en compañías no consolidadas +/- Resultados financieros + Depreciación y amortización +/- Cargos por desvalorizaciones/(reversiones).

EBITDA es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2025 2024 Ganancia del período 517,864 750,225 Pérdida por impuesto a las ganancias 81,342 84,856 Resultado de inversiones en compañías no consolidadas (14,035) (48,179) Resultados financieros (35,258) 24,762 Depreciaciones y amortizaciones 146,406 175,442 EBITDA 696,319 987,106

Flujo libre de efectivo

Flujo libre de efectivo es una medida de rendimiento financiero, calculada como flujos operativos de efectivo menos las inversiones de capital. Flujo libre de efectivo representa el efectivo que una compañía es capaz de generar luego de la inversión necesaria para mantener o expandir su base de activos fijos e intangibles.

Flujo libre de efectivo es calculado de la siguiente manera:

Flujo libre de efectivo = Flujo neto (aplicado a) originado en actividades operativas – las inversiones de capital.

Flujo libre de efectivo es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2025 2024 Flujos netos de efectivo originados en actividades operativas 821,000 886,977 Inversiones de capital (173,838) (172,097) Flujo libre de efectivo 647,162 714,880

Efectivo / (Deuda) neta

Es el saldo neto de efectivo y equivalentes de efectivo, otras inversiones corrientes e inversiones de renta fija mantenidas hasta el vencimiento menos deudas bancarias y financieras. Proporciona un resumen de la solvencia y liquidez financiera de la compañía. Efectivo / (deuda) neta es ampliamente utilizado por los inversores, las agencias de calificación y los acreedores para evaluar el endeudamiento, la solidez financiera, la flexibilidad y los riesgos de la empresa.

Efectivo / deuda (neta) se calcula del siguiente modo:

Efectivo neto = Efectivo y equivalentes de efectivo + Otras inversiones (Corrientes y No Corrientes) +/-Derivados cubriendo Deudas bancarias y financieras e inversiones - Deudas (Corrientes y No corrientes).

Efectivo / deuda (neta) es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2025 2024 Efectivo y equivalentes de efectivo 770,208 1,323,350 Otras inversiones corrientes 2,581,761 2,248,863 Inversiones No corrientes 1,007,444 976,206 Deudas bancarias y financieras corrientes (345,183) (608,278) Deudas bancarias y financieras no corrientes (7,437) (28,122) Caja neta / (deuda) 4,006,793 3,912,019

Días de capital de trabajo operativo

El capital de trabajo operativo es la diferencia entre los principales componentes operativos del activo corriente y el pasivo corriente. El capital de trabajo operativo es una medida de la eficiencia operativa de una compañía, y de su solidez financiera a corto plazo.

Días de capital operativo se calcula del siguiente modo:

Días de capital de trabajo operativo= [(Inventarios + Créditos por ventas – Deudas comerciales – Anticipos de clientes) / Ventas trimestrales anualizadas] x 365.

Días de capital de trabajo operativo es una medida alternativa del rendimiento que no es NIIF.

(Valores expresados en miles de USD) Al 31 de marzo de 2025 2024 Inventarios 3,519,237 3,911,719 Créditos por ventas 1,842,313 2,303,293 Anticipos de clientes (228,086) (239,342) Deudas comerciales (831,716) (1,041,434) Capital de trabajo operativo 4,301,748 4,934,236 Ventas trimestrales anualizadas 11,688,848 13,766,176 Días de capital de trabajo operativo 134 131

