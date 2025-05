Les Vêtements de Sport Gildan publie les résultats du vote des actionnaires

MONTRÉAL, 30 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) (« Gildan » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que les huit candidats proposés comme administrateurs dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 18 mars 2025 ont été élus en tant qu'administrateurs de la Société à la majorité des voix exprimées par les actionnaires ou représentées par procuration à son assemblée annuelle des actionnaires tenue en format hybride le 30 avril 2025 à Montréal. Gildan note également qu'une majorité d'actionnaires ont voté en faveur du vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction, ainsi que du renouvellement du mandat de ses auditeurs.

Les résultats du vote sont détaillés ci-dessous :

VOIX EN FAVEUR ABSTENTIONS/VOIX CONTRE Nombre % Nombre % Résolution no 1 Nomination de l’auditeur 113 566 354 88,79 % 14 344 315 11,21 % Résolution no 2 Élection des administrateurs Michael Kneeland 120 184 823 95,84 % 5 217 322 4,16 % Glenn J. Chamandy 125 321 401 99,94 % 80 741 0,06 % Michener Chandlee 124 844 153 99,56 % 557 990 0,44 % Anne-Laure Descours 125 313 548 99,93 % 88 595 0,07 % Ghislain Houle 122 884 183 97,99 % 2 517 958 2,01 % Mélanie Kau 123 769 180 98,70 % 1 632 962 1,30 % Peter Lee 111 142 448 88,63 % 14 259 696 11,37 % Karen Stuckey 124 962 647 99,65 % 439 495 0,35 % Résolution no 3 Vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction 104 083 922 83,00 % 21 318 217 17,00 %



À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’intermédiaire de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®, et sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le marché des vêtements imprimés.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, aux États-Unis et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com/fr.

Relations avec les investisseurs :

Jessy Hayem, CFA

Vice-présidente principale et cheffe des relations avec les investisseurs et des communications mondiales

514 744-8511

jhayem@gildan.com Relations avec les médias :

Geneviève Gosselin

Directrice, communications mondiales et marketing d’entreprise

514 343-8814

communications@gildan.com

