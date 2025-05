PHILIPPINES, April 30 - Press Release

May 1, 2025 LABOR DAY MESSAGE OF SENATE PRESIDENT FRANCIS "CHIZ" G. ESCUDERO Ang Labor Day ay isang mahalagang pagkakataon upang bigyang-pugay ang ating mga manggagawa--ang tunay na haligi ng ating ekonomiya. Sa kanilang sipag, dedikasyon, at walang sawang pagsisikap, naitataguyod ang mga industriya, negosyo, at serbisyo na nagbibigay-buhay sa ating bansa at kabuhayan sa mga mamamayan. Sa kasalukuyan, ang kabuuang lakas-paggawa ng Pilipinas ay umaabot sa mahigit 50 milyong katao. Mula sa iba't ibang sektor--katulad ng agrikultura, konstruksyon, transportasyon, at industriya-- sila ay nagsisilbing lakas ng ating ekonomiya. Ngayong araw, ating ipagdiwang ang tagumpay at sama-sama nating kilalanin ang kanilang mahalagang ambag sa ating lipunan. Marami pong salamat sa inyong sakripisyo at pagsusumikap. Mabuhay ang manggagawang Pilipino!

