منصة BTCC Exchange تجمع تبرعات بعملة البيتكوين للمرة الأولى في فعالية يوم أساطير الغولف الخيرية الناجحة التي استضافتها مؤسسة Red Eagle Foundation

فيلنيوس، ليتوانيا، , April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعادت BTCC‏ ، أقدم منصة تداول عملات رقمية في العالم، صياغة العطاء الخيري في يوم أساطير الغولف الذي تنظمه مؤسسة Red Eagle Foundation عبر إتاحة التبرعات بعملة البيتكوين، للمرة الأولى في تاريخ المؤسسة متجاوزةً القيود المالية التقليدية ولتنجح في جمع أموال ضخمة للأطفال المحرومين.

شهدت الفعالية، الذي عُقدت في 24 أبريل 2025 في فندق Shire London، حدثًا تاريخيًا فارقًا حيث أتاحت منصة BTCC خيار التبرع بعملة البيتكوين لأول مرة على الإطلاق لمؤسسة Red Eagle Foundation، ما أحدث ثورة في كيفية إسهام الحضور في الأعمال الخيرية. استطاع المشاركون التبرع بالبيتكوين بسهولة عبر رموز الاستجابة السريعة المتاحة في جميع أرجاء المكان، متجاوزين بذلك القيود المصرفية التقليدية.

شارك في الفعالية مجموعة رائعة من عشرة من أساطير ناديTottenham Hotspur، من بينهم Glenn Hoddle وTeddy Sheringham وOssie Ardiles وPat Jennings وPaul Miller وMichael Hazard وJohn Pratt وDavid Howells وJohn Lacey وMark Falco. كما تحدت لاعبة الجولف المحترفة Lucy Robson المشاركين في مسابقة "تغلب على المحترفين"، وفاز فريق Barrington James بالبطولة.

وكان من بين أبرز الأحداث مشاركة Glenn Hoddle لقصص من مسيرته المهنية اللامعة وتقديم رؤى حول فريق Tottenham Hotspur الحالي في جلسة أسئلة وإجابات استضافها لاعب Chelsea السابق والمحلل التلفزيوني الرياضي Scott Minto.

قال Aaryn، رئيس العلامة التجارية في منصة BTCC Exchange: "تقدم BTCC طريقة تبرع جديدة تمامًا لفعاليات الأعمال الخيرية التقليدية، ما يسمح للمزيد من الأشخاص المحتاجين بالاستفادة من قوة العملات المشفرة".

"وبوصفنا أحد رواد مجال العملات الرقمية، نعتقد أنه من مسؤوليتنا استخدام التكنولوجيا المبتكرة لإحداث تأثير اجتماعي إيجابي. وأضاف Aaryn قائلاً: "كما يسعدنا تقديم الدعم المستمر إلى شريكنا مؤسسة Red Eagle Foundation ونتطلع إلى إطلاق المزيد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية مع نمو التبادل".

يمثل الإطلاق الناجح للتبرعات بالعملات الرقمية مجرد بداية التزام BTCC الموسع بالمسؤولية الاجتماعية. تخطط منصة اتداول للاستفادة من تقنية البلوك تشين للتعاطي مع التحديات الاجتماعية المختلفة مع الاستمرار في دعم مؤسسات مثل مؤسسة Red Eagle Foundation التي تُحدث فرقًا ملموسًا في المجتمع.

وتعبيرًا عن تقديرها لمجتمعها المخلص، ستطلق BTCC كذلك هدية تتضمن قميصًا يحمل توقيع Glenn Hoddle. ونحث المؤيدين على ترقب المزيد من التفاصيل على موقع منصة التداول على X (Twitter).

نبذة عن منصة BTCC Exchange

إن منصة BTCC، التي تأسست عام 2011، واحدة من أكثر منصات تداول العملات الرقمية رسوخًا، حيث تقدم خدمات تداول العملات الرقمية الآمنة والموثوقة. تواصل منصة التداول ابتكار خدماتها للمتداولين البالغ عددهم 7.04 ملايين متداول حول العالم مع الحفاظ على التزامها القوي بخدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

الموقع الإلكتروني الرسمي: https://www.btcc.com/ar-EG

منصة X: ‏https://x.com/BTCCexchange‏

جهة الاتصال الإعلامية: press@btcc.com‏

