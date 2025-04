Denodo 帮助 Seres 建立“Data on Wheels”数据加速器

大幅提高数据交付速度,拓展自助服务功能

北京, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据管理领军企业 Denodo 宣布,中国领先的汽车公司 Seres 正在使用 Denodo Platform 来加速、简化和扩展对运营数据的访问,包括来自智能工厂以及用于应用开发的数据。

随着中国近期推出 AI+ 计划,并将扩大智能、互联、新能源汽车的发展作为重点,因此,从产品规划和设计、零部件采购和供应链管理、制造和装配、质量检测到销售和售后服务,整个汽车价值链都在产生大量数据。

与许多汽车公司一样,Seres 也一直在进行数字化转型,从而更加高效地迎接这些变化,但随着公司转型的深入,Seres 在使用提取、转换和加载 (ETL) 流程将数字工具和流程与业务运营集成方面遇到了巨大挑战。

因此,Seres 采用了逻辑数据管理产品 Denodo Platform 作为数据结构解决方案,使 Seres 能够快速整合来自智能工厂和其他数据源的数据,为公司的商业智能工具提供统一可信的数据源。 与 ETL 流程不同,逻辑数据管理平台可以连接到不同的数据源,无需依赖数据复制,即可实现数据管理。

与传统的 ETL 方法相比,Denodo Platform 将 Seres 的数据交付速度提高了 88%,成功打造出该公司称之为“Data on Wheels”的数据加速器。 Denodo Platform 的查询优化功能可实现跨异构数据源的高效查询,从而增强业务团队的数据供应和自助服务访问能力。

Denodo 副总裁兼亚太及日本区总经理 Richard Jones 表示:“很高兴看到 Seres 利用 Denodo Platform 所获得的初步成果。 这与我们其他客户的成果相一致,但 Seres 迅速调动了 Denodo Platform 的功能,使整个企业集体受益。”

现在,Seres 的授权人员可以使用 Denodo Platform 准备数据,商务用户也可以利用低代码/无代码功能构建应用程序。 Seres 的商业智能工具进而能更广泛地应用于数据分析,减轻 IT 团队的负担,同时能够提高企业对数据管理的参与度。

此外,Denodo Platform 还为 Seres 提供了成熟的性能保障机制和全面的安全防护,使其能够安全、稳定地访问业务数据源。 这巩固了 Seres 的数据管理和合规性框架。

Seres 数字制造部副主任 Yin Liu 表示:“Denodo 作为数据管理领域的领导者脱颖而出。 Denodo 的独特解决方案正在重新定义汽车数据管理,为‘Data on Wheels’提供真正高效的智能加速器。”

