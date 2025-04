Denodo Membolehkan Seres Membangunkan Pemecut Data “Data on Wheels”

Menambah baik kelajuan penyampaian data secara drastik sambil memperluaskan keupayaan layan diri

BEIJING, May 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, peneraju dalam pengurusan data, mengumumkan bahawa Seres, sebuah syarikat automotif terkemuka China, menggunakan Platform Denodo untuk mempercepat, memudahkan dan mengembangkan akses kepada data operasi, termasuk data daripada kilang-kilang pintar, serta data untuk pembangunan aplikasi pintar.

Dengan inisiatif AI+ yang terkini di China serta pengembangan pembangunan kenderaan pintar, berhubung dan tenaga baharu sebagai keutamaan utama, sejumlah besar data sedang dihasilkan di seluruh rantaian nilai automotif—daripada perancangan dan reka bentuk produk ke pemerolehan komponen dan pengurusan rantaian bekalan, hingga pembuatan, pemasangan serta pemeriksaan kualiti ke jualan dan perkhidmatan selepas jualan.

Seperti kebanyakan syarikat automotif, Seres sedang menjalani transformasi digital untuk merangkul perubahan ini secara lebih berkesan. Namun, apabila transformasi syarikat semakin mendalam, Seres menghadapi cabaran besar dalam menggunakan proses Extract, Transform, and Load (ETL) untuk menyepadukan alat dan proses digital dengan operasi perniagaan.

Seres melaksanakan Platform Denodo, produk pengurusan data logik, sebagai penyelesaian fabrik data, membolehkan Seres menyepadukan data dengan cepat daripada kilang pintar dan sumber data lain untuk menyediakan alatan BI syarikat dengan sumber data yang dipercayai bersatu. Tidak seperti proses ETL, platform pengurusan data logik boleh menyambung kepada sumber data yang berbeza, membolehkan pengurusan data tanpa bergantung pada replikasi data.

Platform Denodo menambah baik kelajuan penghantaran data Seres sebanyak 88% berbanding kaedah ETL tradisional, membolehkan apa yang dikenali oleh syarikat sebagai pemecut data “Data on Wheels”. Keupayaan pengoptimuman pertanyaan Platform Denodo membolehkan pertanyaan yang sangat cekap merentasi sumber data heterogen, mempertingkatkan peruntukan data dan akses layan diri untuk pasukan perniagaan.

“Saya sangat gembira melihat beberapa hasil awal yang diperoleh oleh Seres daripada Platform Denodo,” kata Richard Jones, Naib Presiden dan Pengurus Besar Asia Pasifik dan Jepun di Denodo. “Hasil ini selaras dengan apa yang diperoleh oleh pelanggan kami yang lain, tetapi Seres dengan pantas menggerakkan keupayaan Platform Denodo untuk memberi manfaat kepada organisasi secara menyeluruh.”

Kakitangan yang diberi kuasa di Seres kini boleh menyediakan data menggunakan Platform Denodo dan pengguna perniagaan boleh memanfaatkan keupayaan kod rendah/tanpa kod untuk membina aplikasi. Alat BI lebih banyak digunakan untuk analisis data di Seres, mengurangkan beban pasukan IT sambil meningkatkan penglibatan perniagaan dalam pengurusan data.

Selain itu, Platform Denodo menawarkan mekanisme jaminan prestasi matang Seres dan perlindungan keselamatan yang komprehensif, membolehkan akses yang selamat dan stabil kepada sumber data perniagaan. Ini mengukuhkan rangka kerja tadbir urus dan pematuhan data Seres.

“Denodo menonjol sebagai peneraju dalam bidang pengurusan data,” kata Yin Liu, Timbalan Pengarah Jabatan Pembuatan Digital di Seres. “Penyelesaian unik Denodo sedang mentakrifkan semula pengurusan data automotif, menyediakan pemecut yang benar-benar cekap dan pintar untuk ‘data on wheels.’”

Perihal Denodo

Denodo merupakan peneraju dalam pengurusan data. Platform Denodo yang memenangi anugerah ialah platform pengurusan data logik terkemuka untuk mengubah data menjadi cerapan dan hasil yang boleh dipercayai untuk semua inisiatif berkaitan data di seluruh perusahaan, termasuk AI dan layan diri. Pelanggan Denodo dalam semua industri di seluruh dunia telah menyampaikan data sedia AI dan sedia perniagaan yang dipercayai dalam satu pertiga masa dan dengan prestasi 10x lebih baik berbanding lakehouse dan platform data arus perdana yang lain sahaja. Untuk maklumat lanjut, layari denodo.com.

