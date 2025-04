Companjon und Omio expandieren weltweit mit „Stornierung aus beliebigem Grund – ohne Angabe von Gründen und ohne Nachweis“

Companjon ist ein weltweit führender Anbieter von CFAR- und integrierten Versicherungslösungen

Omio ist die führende multimodale Reise-Buchungsplattform

Omio Flex, CFAR, wurde in Zusammenarbeit zwischen Omio und Companjon entwickelt, zunächst in den EWR-Ländern und im Vereinigten Königreich eingeführt und steht nun auch weltweit zur Verfügung

DUBLIN, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Companjon , ein führendes Insurtech-Unternehmen, das sich auf dynamische eingebettete Versicherungen spezialisiert hat, hat die weltweite Einführung seiner flexiblen Stornierungslösung für Omio bekanntgegeben. Omio Flex wurde in Zusammenarbeit mit der multimodalen Reise-Buchungsplattform entwickelt und bietet ultimative Flexibilität für Reisepläne. Ab sofort können Omio-Kunden weltweit ihre Zug- und Busreisen aus beliebigen Gründen bis zu 15 Minuten vor Abfahrt stornieren (abhängig vom Tarif).

Die Lösung ist nahtlos in die Customer Journey von Omio integriert, vom Kauf bis zur Stornierung. Benutzer können diese Option im Ticket-Konfigurationsprozess auswählen. Wenn Kunden mit Omio Flex sich entscheiden, nicht zu reisen, können sie ihre Reise einfach stornieren und erhalten eine Rückerstattung von bis zu 100 % des Kaufpreises (abhängig von der Tarifart). Omio zahlt die Entschädigung direkt an den Kunden. Die Lösung wurde zunächst in den EWR-Ländern und im Vereinigten Königreich eingeführt. Nach einer erfolgreichen Testphase entschied sich Omio, sie auch für den Rest der Welt verfügbar zu machen. Companjon wird seine fortschrittliche Technologie in die Buchungsplattform von Omio integrieren und so ein nahtloses Kundenerlebnis für Omio-Nutzer gewährleisten.

Matthias Naumann, CEO, Companjon, dazu: „Wir sind seit dem ersten Tag stolz auf unsere Zusammenarbeit mit Omio und freuen uns, dass wir einen Schritt weiter gehen können. Durch die Erweiterung von Omio Flex können Kunden weltweit aus beliebigen Gründen stornieren, ohne dass Fragen gestellt werden oder Unterlagen vorgelegt werden müssen. Reisende heben Flexibilität bei der Buchung von Reisen immer wieder als eines der wichtigsten Merkmale hervor. Die Integration unserer Technologie in die Buchungsplattform von Omio ist entscheidend, um unseren Wettbewerbsvorsprung zu sichern. Beide Teams – Omio und Companjon – haben erheblich in die Entwicklung dieses Produkts investiert, wobei unsere einzigartige Technologie und datengestützte Erkenntnisse eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung gespielt haben.“

Veronica Diquattro, President B2C Europe, Omio, kommentierte dies wie folgt: „Reisen verlaufen nicht immer wie geplant. Die Möglichkeit, eine Buchung aus beliebigen Gründen zu stornieren, ist ein wichtiger Grundpfeiler unseres Versprechens, Ihnen weltweit nahtloses Reisen zu ermöglichen. Unsere Kundendaten zeigen, dass Flexibilität ein wichtiger Faktor bei der Reiseplanung ist. Aus diesem Grund freuen wir uns, Omio Flex nun weltweit anbieten zu können. Die fortschrittliche Technologie und die Datenanalysen von Companjon waren für uns von entscheidender Bedeutung, um den sich wandelnden Anforderungen unserer Nutzer gerecht zu werden und dieses Produkt zu entwickeln.“

Über Omio

Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 unterstützt die Omio Group Kunden dabei, neue Möglichkeiten des Reisens zu entdecken. Dank seiner zwei miteinander verbundenen Plattformen Omio und Rome2Rio ist Omio die weltweit führende Reiseplattform für die Suche, den Vergleich und die Buchung von Reisen. Omio B2B bietet Partnerschaften für Online-Reisebüros und Mobilitätsanbieter mit maßgeschneiderten Geschäftslösungen an. Omio unterstützt seine Kunden dabei, Europa, die USA, Kanada und Südostasien mit Bahn, Bus, Flug und Fähre zu entdecken. Omio verkauft täglich mehr als 80.000 Tickets, beschäftigt über 430 Mitarbeiter aus mehr als 50 Ländern und unterhält Niederlassungen in Berlin, Prag, Melbourne, London und Bangalore. Die Omio Group bietet ihren Kunden Reisen, die sie bewegen.

Über Companjon

Companjon ist ein führendes B2B2C-Insurtech-Start-up, das sich auf vollständig digitale, KI-gesteuerte Embedded-Versicherungen spezialisiert hat. Die modernen End-to-End-Versicherungslösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Kunden zu begeistern und durch eine stärkere Markentreue und neue zusätzliche Einnahmemöglichkeiten einen höheren Geschäftswert zu erzielen. Companjon entwirft, erstellt und zeichnet seine dynamischen Lösungen auf einer 100 % cloudbasierten Plattform, die 32.000 Policen pro Sekunde ausstellen, API-Gateways einfach integrieren und die neueste fortschrittliche Technologie nutzen kann. Es wurde von CNBC als eines der weltweit führenden Insurtech-Unternehmen 2024 und von FinTech Global vier Jahre in Folge (2021–2024) als eines der innovativsten Insurtechs der Welt ausgezeichnet.

Companjon möchte die Art und Weise verändern, wie Menschen über Versicherungen denken, indem es nahtlose und positive Erfahrungen schafft, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant: Wir sind zur Stelle, wenn das „Leben“ passiert. Das Unternehmen ist in Irland registriert und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

www.companjon.com

