EBC Financial Group renforce son engagement auprès de la campagne United to Beat Malaria grâce à un partenariat mondial renouvelé et au parrainage de sa toute première course de 5 km

Du partenariat stratégique à la mobilisation des employés à l’échelle mondiale, EBC rejoint le mouvement international pour éradiquer définitivement le paludisme

WASHINGTON, 30 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la Journée mondiale de lutte contre le paludisme 2025 est célébrée sous le thème « Malaria Ends With Us: Reinvest, Reimagine, Reignite » ( « Mettons fin au paludisme, réinvestir, repenser, raviver l’engagement » ), EBC Financial Group (EBC) renouvelle son partenariat mondial avec la campagne United to Beat Malaria de la Fondation des Nations Unies. Entrant dans sa deuxième année de collaboration, EBC renforce son engagement par une augmentation de son parrainage d’entreprise, la mobilisation transfrontalière de ses employés pour sensibiliser le public, et par un investissement direct dans des outils médicaux de première ligne permettant de sauver des vies.

Convaincue qu’aucun enfant ne devrait mourir d’une piqûre de moustique, EBC passe du rôle de partenaire à celui de véritable acteur du changement, en soutenant à la fois les systèmes mondiaux œuvrant à l’éradication du paludisme et les initiatives locales qui protègent les communautés les plus vulnérables à travers le monde. Dans le cadre de cet engagement, EBC devient pour la première fois sponsor officiel de l’événement Move Against Malaria 5K 2025 , mobilisant un large public autour d’un mouvement mondial visant à sensibiliser à l’une des maladies les plus meurtrières, et pourtant entièrement évitables, de la planète.

« En 2024, nous avons fait preuve de solidarité. En 2025, nous passons à l’action », déclare David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd. « Cette campagne est désormais intégrée à notre stratégie de leadership et à notre culture d’entreprise. Ce n’est pas un simple moment, c’est un véritable mouvement. »

L’engagement d’EBC en faveur de l’équité en matière de santé mondiale : une mission commune

Pour marquer ce partenariat renouvelé, M. Barrett s’est entretenu avec Margaret McDonnell, Directrice exécutive de la campagne United to Beat Malaria, lors d’une discussion informelle de 40 minutes. Leur échange a mis en lumière l’urgence de renforcer la solidarité mondiale, l’impact personnel et professionnel de la campagne, ainsi que les raisons pour lesquelles EBC a choisi de s’associer étroitement à cette cause, tant au sens propre qu’au sens figuré.

« La première année a été pour moi une véritable révélation quant à l’efficacité de la sensibilisation à cette mission, non seulement en Amérique, mais également à l’échelle mondiale », a déclaré M. Barrett. « Cette année, c’était différent. Le contexte politique a évolué, et les défis ont changé. Cependant, cela rend cette mission d’autant plus essentielle. »

En tant qu’institution financière internationale active en Afrique, en Amérique latine et en Asie, régions particulièrement touchées par le paludisme, EBC considère ce combat comme à la fois urgent et personnel.

« Nous disposons de bureaux en Afrique, en Amérique latine et en Asie, où le paludisme constitue un problème tangible et quotidien. Soutenir cette campagne est une évolution naturelle, en phase avec nos collaborateurs et les communautés au sein desquelles nous travaillons », a ajouté M. Barrett. « Initialement, ce partenariat représentait un simple centre d’intérêt. Toutefois, plus nous prenons conscience des vies sauvées par ce mouvement, plus il devient évident qu’il faut poursuivre notre engagement. »

Mme McDonnell a souligné l’importance du soutien apporté par des alliés du secteur privé tels qu’EBC, saluant l’engagement fort de l’entreprise envers la mission globale. « Nous apprécions qu’une entreprise comme EBC, bien qu’évoluant en dehors du secteur de la santé publique, reconnaisse l’impact du paludisme sur ses employés, ses clients et ses communautés », a-t-elle déclaré. « Le paludisme n’est pas uniquement un enjeu de santé publique. C’est également un enjeu économique, un enjeu pour les travailleurs et une question stratégique à l’échelle mondiale. »

M. Barrett a également insisté sur l’effet domino que peuvent provoquer les moindres perturbations du financement : « Si cette chaîne est rompue, les progrès et les investissements s’effondrent. Ces initiatives exigent une vision à grande échelle. Si nous continuons à raisonner uniquement sur le court terme, nous risquons de perdre des décennies de progrès », a-t-il ajouté.

Tous en chœur lors du Sommet annuel 2025 de la campagne United to Beat Malaria

En mars 2025, M. Barrett et le directeur des opérations APAC d’EBC, Samuel Hertz, ont rejoint plus de 120 défenseurs engagés lors du Sommet annuel United to Beat Malaria à Washington, D.C. Cet événement de trois jours a réuni Champions, décideurs politiques, scientifiques, étudiants et acteurs du secteur privé autour d’un objectif commun : éradiquer définitivement le paludisme.

Le sommet s’est conclu par une action directe de plaidoyer au Capitole, où Messieurs Barrett et Hertz ont rencontré des membres du Congrès pour plaider en faveur du financement intégral de la President’s Malaria Initiative (PMI), du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que des programmes des Nations Unies consacrés à la lutte contre le paludisme. EBC s’est associé à un réseau de partenaires internationaux, renforçant le message selon lequel des investissements stables et une collaboration stratégique sont essentiels à la poursuite des progrès. La participation active des Champions de la lutte contre le paludisme a été l’un des moments forts du sommet.

« Ce qui m’a le plus marqué, c’est la passion des Champions », a déclaré M. Barrett. « Des étudiants aux chercheurs, leur énergie est contagieuse. Ils ne se contentent pas d’apprendre, ils prennent les devants. Et cela me donne l’espoir qu’un monde plus sain et plus juste est réellement possible. »

M. Hertz a ajouté : « Marcher dans les couloirs du Congrès aux côtés de ces Champions engagés, qui sensibilisent les communautés, bâtissent des coalitions et font avancer les politiques, a rappelé avec force l’impact réel du plaidoyer. EBC est fière d’avoir représenté le secteur privé dans ce mouvement, et encore plus fière de s’être tenue aux côtés de celles et ceux qui en sont les moteurs. »

Plus qu’une simple course : EBC mobilise ses équipes à l’échelle mondiale pour l’événement Move Against Malaria

EBC participe de nouveau à l’initiative mondiale Move Against Malaria 5K, un défi virtuel organisé du 25 avril au 10 mai, qui invite les participants du monde entier à marcher, courir, pédaler ou bouger de quelque manière que ce soit pour soutenir la prévention du paludisme.

Bien qu’EBC ait déjà pris part à la campagne l’année dernière, 2025 marque sa toute première participation en tant que sponsor officiel de l’événement, soulignant ainsi son engagement renforcé en faveur du plaidoyer et de l’action concrète. Ce nouvel élan illustre le rôle croissant d’EBC dans le soutien aux initiatives de terrain, avec la mobilisation de plus de 200 collaborateurs situés au Royaume-Uni, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, qui impliquent leurs équipes, sensibilisent leurs communautés et contribuent à la collecte de fonds essentiels.

Accroître l’impact sur le terrain par un investissement ciblé

EBC oriente ses investissements vers des interventions vitales contre le paludisme, notamment la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide, des tests de diagnostic rapide et des traitements antipaludiques. Ces contributions seront affectées à des programmes de santé en première ligne en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et dans les Caraïbes, des régions qui supportent la charge la plus lourde du paludisme dans le monde.

« Ce partenariat va au-delà de la philanthropie d’entreprise ; il traduit une mission commune : protéger les populations les plus vulnérables de la planète », a déclaré Mme McDonnell.

En cohérence avec sa politique élargie de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et ses stratégies ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), EBC continue de renforcer ses collaborations avec les organisations affiliées à l’ONU et les partenaires mondiaux de la santé afin d’optimiser son impact dans les pays en développement. « En tant qu’institution financière d’envergure mondiale, nous reconnaissons que la croissance durable est indissociable du bien-être dans le monde », a ajouté M. Hertz. « Dans la lutte contre le paludisme, nous ne sommes pas seulement des donateurs, nous sommes des défenseurs, des alliés et des catalyseurs du changement. »

Rien qu’en 2024, la campagne United to Beat Malaria a permis de protéger plus de 1,67 million de personnes contre le paludisme dans les communautés vulnérables à travers le monde, un résultat rendu possible grâce au soutien de partenaires comme EBC Financial Group. Les inscriptions et les dons sont accessibles à l’adresse suivante : https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861.

Ces actions ont concerné cinq pays africains à haut risque, la République démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Nigéria, le Soudan du Sud et l’Ouganda, elles ont soutenu des programmes d’élimination du paludisme dans 20 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, où les populations vulnérables sont quotidiennement exposées à des risques en raison de l’accès limité aux soins, des déplacements forcés ou de conflits persistants.

Toutefois, la lutte est loin d’être terminée. Selon le Rapport 2024 sur le paludisme dans le monde publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 263 millions de personnes ont été touchées par le paludisme, qui a causé plus de 597 000 décès, principalement chez les enfants de moins de cinq ans. Ce sont des vies que nous pouvons sauver, à condition de poursuivre l’action mondiale, de renforcer le rôle du secteur privé et de maintenir un soutien sans faille de la part de la communauté internationale.

Ensemble, grâce à la campagne United to Beat Malaria, EBC est fière de se positionner à l’avant-garde d’un mouvement mondial visant à éradiquer le paludisme pour de bon. Pour en savoir plus sur les initiatives RSE d’EBC Financial Group, veuillez consulter le site : www.ebc.com/ESG.

À propos d’EBC Financial Group

Fondé dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (EBC) est réputé pour son expertise en matière de courtage financier et de gestion d’actifs. Avec des bureaux situés dans les principaux centres financiers, notamment à Londres, Sydney, Hong Kong, Singapour, aux îles Caïmans, à Bangkok, à Limassol et sur les marchés émergents d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des actions et des indices.

Récompensé par de nombreux prix, EBC s’engage à respecter des normes éthiques et ces filiales sont agréées et réglementées dans leurs juridictions respectives. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans, et EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementés par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne et EBC Financial (MU) Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Services Commission de l’île Maurice (« FSC »).

Au cœur d’EBC œuvre une équipe de vétérans du secteur, forts de plus de 40 ans d’expérience au sein de grandes institutions financières. Ils ont traversé des cycles économiques clés, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015, en passant par les bouleversements du marché liés à la pandémie de COVID-19. Nous promouvons une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients sont primordiaux, en veillant à ce que chaque relation avec un investisseur soit traitée avec le plus grand sérieux qu’elle mérite.

En tant que partenaire officiel des marchés des changes du FC Barcelone, EBC propose des services spécialisés en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Océanie. Grâce à son partenariat avec la Fondation des Nations Unies et à United to Beat Malaria, l’entreprise contribue aux initiatives mondiales en matière de santé. EBC accompagne également la série d’engagement public « What Economists Really Do » du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, contribuant à démythifier l’économie et son application aux grands défis de société, améliorant ainsi la compréhension et le dialogue avec le public.

https://www.ebc.com/

À propos de la campagne United to Beat Malaria de la Fondation des Nations Unies

Depuis plus de 25 ans, la Fondation des Nations Unies développe des innovations et des partenariats pour soutenir les Nations Unies et contribuer à résoudre des problèmes mondiaux à grande échelle. En tant qu’organisation caritative indépendante, la Fondation a été créée pour travailler en étroite collaboration avec les Nations Unies afin de relever les plus grands défis de l’humanité et de favoriser les progrès au niveau mondial. Pour en savoir plus, consultez le site www.unfoundation.org.

La campagne United to Beat Malaria ( « Unis pour vaincre le paludisme » ) de la Fondation des Nations Unies réunit des partenaires et des sympathisants importants et de tous horizons afin de prendre des mesures urgentes pour mettre fin au paludisme et créer un monde en meilleure santé et plus équitable. Depuis 2006, United to Beat Malaria s’efforce d’éduquer et de mobiliser les citoyens aux États-Unis et de par le monde pour sensibiliser l’opinion publique, collecter des fonds et faire entendre leur voix. La campagne collabore avec des partenaires dans les pays endémiques afin d’acheminer des ressources vitales pour protéger les populations les plus marginalisées et les plus vulnérables. En nous faisant les chantres d’un leadership, d’une volonté politique et de ressources accrus de la part des États-Unis et d’ailleurs, ainsi que d’outils et de stratégies plus holistiques et novateurs, nous pouvons être la génération qui mettra fin au paludisme une fois pour toutes.

Pour en savoir plus, consultez le site www.beatmalaria.org.

Un trio de dirigeants s'unit pour la santé mondiale lors du Sommet de leadership 2025 de la campagne United to Beat Malaria David Barrett, PDG d'EBC Financial Group (UK) Ltd. ; Samuel Hertz, Directeur des opérations de la région APAC ; et Margaret McDonnell, Directrice exécutive de la campagne United to Beat Malaria, ont uni leurs forces lors du Sommet de leadership à Washington, D.C., réaffirmant l'engagement d'EBC. Sommet de leadership de la campagne United to Beat Malaria à Washington, D.C. Défenseurs lors du Sommet annuel de la campagne United to Beat Malaria rassemblés au Capitole pour favoriser le dialogue, l'innovation et le leadership en vue d'un avenir meilleur. Samuel Hertz lors du Sommet de leadership 2025 de la campagne United to Beat Malaria à Washington, D.C. Samuel Hertz, Directeur des opérations de la région APAC chez EBC Financial Group, s'est joint à des défenseurs du monde entier lors du Sommet de leadership 2025 de la campagne United to Beat Malaria à Washington, D.C., réaffirmant le parrainage d'EBC pour la course Move Against Malaria 5K.

