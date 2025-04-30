EBC Financial Group 深化對 United to Beat Malaria 的承諾，延續雙方的全球合作夥伴關係，並首次贊助「5K Run」活動

從策略性合作夥伴關係到全球員工行動，EBC 加入全球徹底消滅瘧疾運動

華盛頓, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年世界防治瘧疾日的主題是「瘧疾止於你我：再投資、再構想、再承諾」(Malaria Ends With Us: Reinvest, Reimagine, Reignite)，EBC Financial Group (EBC) 亦延續與 United Nations Foundation 的 United to Beat Malaria 運動的全球合作夥伴關係。 目前，EBC 已進入雙方合作的第二年，透過增加企業贊助、跨國動員員工參與以提高對此問題的關注，以及直接投資於能夠拯救生命的前線衛生工具，從而擴大其影響力。

秉持「兒童不應死於蚊蟲叮咬」這個共同信念，EBC 的角色正從盟友轉變為積極的倡導者——支援推動消滅瘧疾的全球系統和保護世界上最脆弱社群的草根倡議。 作為這項承諾的一部分，EBC 首次成為 「Move Against Malaria 5K 2025」（2025 年抗擊瘧疾 5 公里） 活動的企業贊助商，動員全球眾多人士參與這項運動，以提高人們對這種疾病的認識——這是世界上最致命但完全可以預防的疾病之一。

EBC Financial Group (UK) Ltd. 行政總裁 David Barrett 表示：「2024年，我們團結一致； 2025 年，我們採取行動。 這項活動現已融入我們的領導力策略和員工文化。 這並非短暫時刻，而是一場運動。」

EBC 對全球健康公平的承諾是我們共同的使命

為了慶祝雙方延續合作關係，Barrett 與 United to Beat Malaria 的執行總監 Margaret McDonnell 進行了 40 分鐘坦誠的爐邊會談。 他們在談話中探討了全球團結的迫切需要、這場運動對個人和專業的影響，以及 EBC 選擇為這項事業並肩奮鬥的原因——無論是字面意義還是象徵角度。

Barrett 說：「第一年對我來說是徹底的啟示，讓我了解到這項使命的倡導如何進行——這不僅在美國，更適用於全球。 今年情況有所不同， 政治形勢和面臨的挑戰已經發生變化， 但正是在這種情況下，這項使命變得更加重要。」

作為在非洲、拉丁美洲和亞洲 （這些地區受瘧疾影響尤為嚴重） 開展業務的全球金融機構，EBC 認為這場戰鬥既緊迫又深具個人意義。

Barrett 說：「我們在非洲、拉丁美洲和亞洲設有辦事處，瘧疾在這些地方是非常『貼地』的現實問題。 支援這場運動是一個自然的進程，我們的同事和所在社區對此深有共鳴。 剛開始的時候，這是讓人關注的事， 但當你越了解到這場運動拯救的生命，你就越意識到必須繼續前進。」

McDonnell 強調擁像 EBC 這樣私營企業盟友的重要性，並讚賞該公司對峰會和整體使命作出承諾： 「我們很欣賞 EBC 這樣的公司，儘管他們並非從事公共衛生，但明白到瘧疾對員工、客戶和社區的影響。 瘧疾不僅僅是健康問題， 更是經濟和勞動力問題，亦是策略性全球問題。」

Barrett 亦強調，即使是小額資助中斷也會引致連鎖反應：「如果打破了這個串連，進展和投資就會受到阻礙。 這些舉措需要宏觀思考， 如果我們繼續只關注下個季度，我們就有可能失去幾十年的發展動力。」

在 2025 年 United to Beat Malaria 年度領導力峰會上發聲

2025 年 3 月，Barrett 和 EBC 亞太區營運總監 Samuel Hertz 與 120 多位充滿熱情的倡導者一起，參加了在華盛頓特區舉辦的 United to Beat Malaria 年度領導力峰會。這場為期三天的峰會匯集了倡導者、政策制定者、科學家、學生和私營企業領袖，他們為了徹底消滅瘧疾的共同目標而團結一心。

峰會最終在國會山莊以直接倡議而圓滿落幕， Barrett 和 Hertz 與國會議員會面，圍繞 President’s Malaria Initiative (總統瘧疾倡議，PMI)、Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria （抗擊愛滋病、結核病和瘧疾全球基金） 以及 UN 的瘧疾相關項目爭取全額資助。 EBC 連同全球合作夥伴網絡，與 Beat Malaria 的倡導者並肩作戰，進一步強調穩定的投資和策略性合作對於推動持續進步至關重要，這亦是峰會的一大亮點。

Barrett 說：「最引人注目的是倡導者的熱情。 從學生乃至科學家，他們的活力極具感染力， 因為他們不僅在學習，亦在引領大家， 這讓我相信，我們真正有可能建設更健康、更公正的世界。」

Hertz 補充：「能夠與這些教育社群、建立聯盟、推動政策向前的敬業倡導者一起走進國會大廳，有力地提醒我們倡議是有效的。 EBC 很自豪能夠代表私營企業參與這場運動，更自豪能夠與著手推動的變革者並肩前行。」

不僅僅是跑步：EBC 號召全球力量共同對抗瘧疾

EBC 再次加入全球「Move Against Malaria 5K」 活動——這是一項網上挑戰，活動時間是從 4 月 25 日到 5 月 10 日，邀請世界各地的參與者以步行、跑步、踩單車或其他運動方式來支持預防瘧疾工作。

雖然 EBC 去年已積極參與了該活動，但 2025 年是公司作為官方企業贊助商的第一年，彰顯公司深化對倡議和行動的承諾。 這反映了 EBC 在支援前線舉措和提高大眾關注方面的角色在不斷演變，英國、亞洲、非洲和拉丁美洲的 200 多名 EBC 員工承諾參與其中 （動員團隊、參與社群活動），並幫助籌集重要資金。

透過有針對性的投資增強前線影響力

EBC 直接投資於拯救生命的瘧疾介入措施，包括藥浸蚊帳、快速診斷檢測和抗瘧治療。 這些捐助物資將直接用於撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和加勒比海地區等全球瘧疾負擔最重地區的前線衛生項目。

McDonnell 表示：「這種合作夥伴關係超越了企業慈善事業，體現了保護世界上最脆弱群體的共同使命。」

EBC 繼續探索與 UN 附屬組織和全球衛生合作夥伴進行更深入合作的方式，以最大限度地發揮在發展中國家的影響力，這符合該公司更廣泛的企業社會責任 (CSR) 和環境、社會和管治 (ESG) 策略。 Hertz 補充說：「作為一間全球金融機構，我們認識到可持續發展與全球民眾的福祉密不可分。 在對抗瘧疾的過程中，我們不僅是捐助者，而且是倡導者、盟友和變革的催化劑。」

僅在 2024 年，United to Beat Malaria就幫助保護了全球脆弱社群超過 167 萬人免受瘧疾侵害，這成就有賴於 EBC Financial Group 等合作夥伴的共同支援。 大家可以透過 https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861 登記和捐款。

這些工作涵蓋五個高風險非洲國家——剛果民主共和國、埃塞俄比亞、尼日利亞、南蘇丹和烏干達，同時為 20 個拉丁美洲和加勒比國家的消除瘧疾計劃提供了支援，這些國家的弱勢群體由於無法獲得足夠的醫療保健服務、流離失所和不斷發生的衝突而在日常生活中持續面臨風險。

但戰鬥遠遠還未結束。 根據世界衛生組織 (WHO) 的 World Malaria Report 2024 (《2024 年世界瘧疾報告》)，瘧疾導致約 2.63 億人患病，超過 59.7 萬人喪生，其中大多數是五歲以下的兒童。 透過持續的全球行動、私營企業的領導以及國際社會的堅定支援，我們可以拯救這些生命。

EBC 很自豪能夠作為 United to Beat Malaria 運動的盟友，站在徹底消滅瘧疾的全球運動的最前線。 如欲進一步了解 EBC Financial Group 的企業社會責任計劃，請瀏覽 www.ebc.com/ESG。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立於倫敦著名的金融區，以其在金融經紀和資產管理方面的專業知識而聞名。 EBC 在多個主要金融中心設有辦事處，包括倫敦、悉尼、香港、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾，以及拉丁美洲、亞洲和非洲的新興市場；EBC 讓零售、專業及機構投資者可接觸廣泛的全球市場和交易機遇，包括貨幣、大宗商品、股票及指數等。

EBC 獲得多項獎項，致力於維護道德標準，其子公司在各自的管轄區內均持有許可並受到監管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管，EBC Financial (MU) Ltd 受毛里求斯金融服務委員會 (FSC) 授權和監管。

EBC 的核心是一支由行業資深人士組成的團隊，擁有超過 40 年在主要金融機構服務的經驗。 這支團隊經歷了廣場協議、2015 年瑞士法郎危機及新冠疫情大流行市場動盪等重要經濟周期，積累了豐富的經驗。 我們促進企業文化以誠信、尊重和客戶資產安全為重，確保給予最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專門化服務。 通過與 UN Foundation 及 United to Beat Malaria 的合作，EBC 為全球健康倡議作出貢獻。 EBC 亦資助 Oxford University 經濟學系的「What Economists Really Do」公共參與系列，旨在消除經濟學的神祕面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

https://www.ebc.com/

關於 UN Foundation 的 United to Beat Malaria

25 年來，UN Foundation 不斷創新和建立夥伴關係，以支持 United Nations 並協助解決大規模的全球問題。 作為獨立的慈善組織，基金會的成立旨在與 United Nations 緊密合作，應對人類面臨的最大挑戰並推動全球進步。 如需了解更多資訊，請瀏覽：www.unfoundation.org。

UN Foundation 的 United to Beat Malaria 運動將各類重要合作夥伴和支援者聚集在一起，透過採取緊急行動來消滅瘧疾，以及創造更健康、更公平的世界。 自 2006 年以來，United to Beat Malaria 運動成功動員美國和全球公民並為他們提供相關資源，從而提高意識、籌措資金以及推動表達。 這項運動透過與瘧疾流行國家/地區合作夥伴的合作，引導拯救生命的資源，從而保護邊緣和弱勢群體。 透過鼓勵美國和其他地區加強領導力、政治決心和資源投入，以及借助於更全面、更創新的措施和策略，我們這一代人可以徹底消滅瘧疾。

如需了解更多資訊，請瀏覽 www.beatmalaria.org。

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三位領導人齊聚 United to Beat Malaria 2025 年領導力峰會，共商全球衛生大計 EBC Financial Group (UK) Ltd. 行政總裁 David Barrett，亞太地區營運總監 Samuel Hertz，以及 United to Beat Malaria 執行總監 Margaret McDonnell，在華盛頓特區舉行的領導力峰會上攜手合作，重申 EBC 的承諾。 United to Beat Malaria 領導力峰會在華盛頓特區舉行 United to Beat Malaria 年度領導力峰會的倡導者齊聚國會山莊，共同推動對話、創新和領導力，共創更美好的未來。 Samuel Hertz 出席在華盛頓特區舉行的 2025 年United to Beat Malaria 領導力峰會。 EBC Financial Group 亞太地區營運總監 Samuel Hertz 與全球倡導者一起出席在華盛頓特區舉行的 2025 年 United to Beat Malaria 領導力峰會，重申 EBC 對「Move Against Malaria 5K」的贊助。

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