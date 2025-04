EBC Financial Group מעמיקה את מחויבותה להתאחד במאבק במלריה עם חידוש השותפות הגלובלית והענקת חסות לריצת ה-5K הראשונה אי פעם

משותפות אסטרטגית לפעילות עובדים גלובלית, EBC מצטרף לתנועה העולמית למיגור המלריה לצמיתות

בזמן שהעולם מציין את יום המלריה העולמי לשנת 2025 תחת התמה "המלריה נגמרת איתנו: להשקיע מחדש, לדמיין מחדש, להצית תקווה מחדש", EBC Financial Group (EBC) מחדשת את השותפות הגלובלית שלה עם קמפיין "מאוחדים כדי לנצח את המלריה" (United to Beat Malaria ) של United Nations Foundation. כעת, עם הכניסה לשנת שיתוף הפעולה השנייה שלה, EBC מגדילה את השפעתה באמצעות חסות תאגידית מוגברת, גיוס עובדים חוצה גבולות להעלאת המודעות והשקעה ישירה בחזית הכלים הרפואיים המצילים חיים.

מתוך אמונה משותפת שאף ילד לא צריך למות מעקיצת יתוש, EBC ממירה את תפקידה מבעלת ברית לתומכת פעילה - והיא מציעה תמיכה במערכות הגלובליות המניעות את מיגור המלריה כמו גם ביוזמות שורשיות המגנות על הקהילות הפגיעות ביותר בעולם. כחלק ממחויבות זו, EBC מצטרפת לראשונה כנותנת חסות תאגידית לאירוע Move Against Malaria 5K 2025 , ומגייסת רבים בתנועה עולמית להעלאת המודעות לאחת המחלות הקטלניות ביותר בעולם - אך גם כזו שניתן למנוע לחלוטין.

"ב-2024 עמדנו בסולידריות. בשנת 2025, אנו עומדים בפעולה", אמר דיוויד בארט (David Barrett), מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd. "קמפיין זה מוטמע כעת באסטרטגיית המנהיגות ובתרבות העובדים שלנו. זה לא רגע, זו תנועה".





המחויבות של EBC להוגנות בבריאות גלובלית היא משימה משותפת

כדי לציין את השותפות המחודשת הזו, בארט ישב עם מרגרט מק'דונל (Margaret McDonnell), מנכ"לית United to Beat Malaria, לשיחה כנה של 40 דקות. השיחה שלהם חקרה את הצורך הדחוף בסולידריות גלובלית, את ההשפעה האישית והמקצועית של הקמפיין, ומדוע EBC בחרה לצעוד לצד מטרה זו - פשוטו כמשמעו.

"השנה הראשונה עבורי הייתה גילוי מוחלט במונחים של איך התמיכה במשימה הזו עובדת – לא רק באמריקה אלא בכל העולם", אמר בארט. "השנה זה היה שונה. הפוליטיקה השתנתה, והאתגרים השתנו. אבל אם כבר, זה הופך את המשימה הזו לחשובה עוד יותר".

כמוסד פיננסי גלובלי עם פעילות באפריקה, אמריקה הלטינית ואסיה - אזורים שנפגעו באופן לא פרופורציונלי ממלריה - EBC רואה את המאבק הזה כדחוף ואישי מאוד.

"יש לנו משרדים באפריקה, אמריקה הלטינית ואסיה שבהם מלריה היא בעיה אמיתית מאוד בשטח. תמיכה בקמפיין הזה היא התקדמות טבעית, שמהדהדת עם האנשים שלנו והקהילות שבהן אנו עובדים", אמר בארט. "בהתחלה, זה היה משהו מעניין. אבל ככל שאתה לומד יותר על החיים שהתנועה הזו הצילה, אתה מבין שאתה חייב להמשיך".

מרגרט מק'דונל הדהדה את החשיבות של בעלי ברית מהמגזר הפרטי כמו EBC, ושיבחה את מחויבות החברה הן לפסגה והן למשימה הרחבה יותר. "אנו מעריכים שחברה כמו EBC - אם כי לא בבריאות הציבור - מכירה בהשפעת המלריה על כוח העבודה, הלקוחות והקהילות שלך", אמרה מרגרט מק'דונל. "מלריה היא לא רק בעיה בריאותית. זו סוגיה כלכלית, סוגיה של כוח עבודה וסוגיה אסטרטגית גלובלית".

בארט גם הדגיש את ההשפעה של שיבושים קטנים במימון: "אם אתה שובר את השרשרת הזו, ההתקדמות וההשקעה פשוט מתפרקות. יוזמות אלו דורשות חשיבה מאקרו. אם נמשיך להסתכל רק על הרבעון הבא, אנו מסתכנים באובדן עשרות שנים של מומנטום", הוסיף.





להשמיע קול בפסגת המנהיגות השנתית של United to Beat Malaria של 2025

במרץ 2025, דיוויד בארט ומנהל התפעול של EBC ב-APAC, סמואל הרץ (Samuel Hertz), הצטרפו ליותר מ-120 תומכים נלהבים בפסגת המנהיגות השנתית של United to Beat Malaria בוושינגטון הבירה - מפגש בן שלושה ימים של תומכים, קובעי מדיניות, מדענים, סטודנטים ומנהיגים מהמגזר הפרטי המאוחדים למען מטרה משותפת: סיום המלריה לתמיד.

הפסגה הגיעה לשיאה בתמיכה ישירה בגבעת הקפיטול, שם נפגשו בארט והרץ עם חברי קונגרס כדי לדחוף למימון מלא של יוזמת המלריה של הנשיא (PMI), הקרן העולמית למאבק באיידס, שחפת ומלריה, ותוכניות האו"ם הקשורות למלריה. EBC עומדת לצד רשת של שותפים גלובליים, והגבירה את המסר שהשקעה יציבה ושיתוף פעולה אסטרטגי חיוניים להנעת התקדמות מתמשכת, לצד Beat Malaria Champions, גולת הכותרת של הפסגה.

"מה שבלט יותר מכל היה התשוקה של האלופים", אמר בארט. "מסטודנטים ועד מדענים, האנרגיה שלהם מדבקת. הם לא רק לומדים - הם מובילים. וזה נותן לי תקווה שעולם בריא וצודק יותר הוא באמת אפשרי".

הרץ הוסיף, "היכולת להיכנס למסדרונות הקונגרס לצד האלופים המסורים האלה - אנשים שמחנכים קהילות, בונים קואליציות ודוחפים מדיניות קדימה - הייתה תזכורת רבת עוצמה לכך שהסברה עובדת. EBC היתה גאה לייצג את המגזר הפרטי בתנועה זו, ועוד יותר גאה לצעוד לצד מחוללי השינוי המניעים אותה".

יותר מריצה: ה-EBC מגייסת כוח עבודה עולמי כדי לפעול נגד המלריה

EBC מצטרפת שוב ל-Move Against Malaria 5K העולמי - אתגר וירטואלי שיפעל בין ה-25 באפריל ל-10 במאי ומזמין משתתפים ברחבי העולם ללכת, לרוץ, לרכוב על אופניים או לנוע בכל דרך כדי לתמוך במאמצים למניעת מלריה.

בעוד ש-EBC השתתפה באופן פעיל בקמפיין בשנה שעברה, 2025 מסמנת את השנה הראשונה של החברה כנותנת חסות רשמית לתאגיד, ומדגישה את המחויבות המעמיקה שלה הן להסברה והן לפעולה. צעד זה קדימה משקף את התפקיד המתפתח של EBC בתמיכה ביוזמות בחזית ובהעלאת המודעות, כאשר יותר מ-200 עובדי EBC ברחבי בריטניה, אסיה, אפריקה ואמריקה הלטינית התחייבו לקחת חלק - לגייס צוותים, לערב את הקהילות שלהם - ולעזור לגייס כספים חיוניים.





הגברת ההשפעה בחזית באמצעות השקעה מכוונת

EBC מכוונת את השקעתה להתערבויות מצילות חיים במלריה, כולל כילות שטופלו בקוטלי חרקים, בדיקות אבחון מהירות וטיפולים נגד מלריה. תרומות אלה יופנו לתוכניות בריאות בקו החזית באפריקה שמדרום לסהרה, אמריקה הלטינית ואזורי הקריביים הנושאים בנטל המלריה הגבוה ביותר ברחבי העולם.

"השותפות הזו חורגת מפילנתרופיה תאגידית, היא משקפת משימה משותפת להגן על האוכלוסיות הפגיעות ביותר בעולם", אמר מקדונל.

בהתאם לאסטרטגיות הרחבות יותר של אחריות חברתית תאגידית (CSR) וסביבה, חברה וממשל (ESG), חברת EBC ממשיכה לבחון שיתופי פעולה עמוקים יותר עם ארגונים המסונפים לאו"ם ושותפים גלובליים בתחום הבריאות כדי למקסם את השפעתה בעולם המתפתח. "כמוסד פיננסי גלובלי, אנו מכירים בכך שצמיחה בת קיימא היא חלק בלתי נפרד מרווחה גלובלית", הוסיף הרץ. "במאבק נגד מלריה, אנחנו לא רק תורמים - אנחנו תומכים, בעלי ברית וזרזים לשינוי".

בשנת 2024 לבדה, United to Beat Malaria עזרו להגן על למעלה מ-1.67 מיליון אנשים מפני מלריה בקהילות פגיעות ברחבי העולם - הישג שהתאפשר הודות לתמיכה קולקטיבית של שותפים כמו EBC Financial Group. הרשמה ותרומות זמינות דרך https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861.

מאמצים אלה הקיפו חמש מדינות אפריקאיות בסיכון גבוה - הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, אתיופיה, ניגריה, דרום סודן ואוגנדה - ותמכו בתוכניות לחיסול המלריה ב-20 מדינות באמריקה הלטינית והקריביים, שבהן אוכלוסיות פגיעות ממשיכות להתמודד עם סיכונים יומיומיים עקב גישה מוגבלת לשירותי בריאות, עקירה וסכסוכים מתמשכים.

עם זאת, המאבק רחוק מלהסתיים. על פי דו"ח המלריה העולמי של ארגון הבריאות העולמי (WHO) לשנת 2024, מלריה חלה בכ-263 מיליון בני אדם וגבתה את חייהם של יותר מ-597,000 - רובם ילדים מתחת לגיל חמש. אלה חיים שאנו יכולים להציל - עם פעולה גלובלית מתמשכת, מנהיגות המגזר הפרטי ותמיכה בלתי מעורערת מהקהילה הבינלאומית.

יחד, עם קמפיין מאוחדים לנצח את המלריה (United to Beat Malaria ), EBC גאה לעמוד בחזית התנועה העולמית למיגור המלריה לתמיד. למידע נוסף על יוזמות האחריות התאגידית של EBC Financial Group, בקרו באתר www.ebc.com/ESG.

אודות EBC Financial Group

EBC - Financial Group EBC, שנוסדה ברובע הפיננסי המוערך של לונדון, ידועה במומחיות שלה בתיווך פיננסי וניהול נכסים. עם משרדים הממוקמים אסטרטגית במרכזים פיננסיים בולטים כגון לונדון, סידני, הונג קונג, סינגפור, איי קיימן, בנקוק, לימסול ובשווקים מתעוררים באמריקה הלטינית, אסיה ואפריקה, EBC מאפשרת למשקיעים קמעונאיים, מקצועיים ומוסדיים לגשת למגוון רחב של שווקים גלובליים והזדמנויות מסחר, כולל מטבעות, סחורות, מניות ומדדים.

EBC, המוכרת גם בזכות הפרסים הרבים שקיבלה, מתגאה בכך שהיא עומדת ברמות הגבוהות ביותר של סטנדרטים אתיים ורגולציה בינלאומית. חברות הבת של EBC Financial Group מוסדרות ומורשות בתחומי השיפוט המקומיים שלהן. EBC Financial Group (UK) Limited מוסדרת על ידי רשות ההתנהלות הפיננסית של בריטניה (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited מוסדרת על ידי הרשות המוניטרית של איי קיימן (CIMA) וקבוצת EBC Financial (Australia) Pty Ltd ו- EBC Asset Management Pty Ltd מוסדרים על ידי הוועדה לניירות ערך והשקעות באוסטרליה (ASIC). חברת EBC Financial (MU) Ltd מורשית ומוסדרת על ידי נציבות השירותים הפיננסיים של מאוריציוס (FSC).

בליבת קבוצת EBC נמצאים אנשי מקצוע מנוסים עם למעלה מ -40 שנות ניסיון מעמיק במוסדות פיננסיים גדולים, לאחר שניווטו במיומנות דרך מחזורים כלכליים משמעותיים מהסכם פלאזה למשבר הפרנק השוויצרי בשנת 2015 לתהפוכות השוק של מגיפת COVID-19. אנו דוגלים בתרבות שבה יושרה, כבוד ואבטחת נכסי לקוחות הם בעלי חשיבות עליונה, ומבטיחים שכל מעורבות משקיעים תטופל במלוא הרצינות הראויה.

EBC היא שותפת המט"ח הרשמית של מועדון הכדורגל ברצלונה, המציעה שירותים מיוחדים באזורים כגון אסיה, אמריקה הלטינית LATAM, המזרח התיכון, אפריקה ואוקיאניה. EBC היא גם השותפה של United to Beat Malaria, קמפיין של קרן האו"ם, שמטרתו לשפר את תוצאות הבריאות העולמיות. EBC תומכת בסדרת המעורבות הציבורית "מה כלכלנים באמת עושים" של המחלקה לכלכלה באוניברסיטת אוקספורד, הסרת המסתורין מהכלכלה ויישומה לאתגרים חברתיים מרכזיים כדי לשפר את ההבנה והדיאלוג הציבוריים.

https://www.ebc.com/

אודות קרן האו"ם מאוחדים לנצח את המלריה

במשך למעלה מ-25 שנה, קרן האו"ם בנתה חידושים ושותפויות חדשים כדי לתמוך באו"ם ולעזור לפתור בעיות גלובליות בקנה מידה גדול. כארגון צדקה עצמאי, הקרן הוקמה כדי לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם האומות המאוחדות כדי להתמודד עם האתגרים הגדולים ביותר של האנושות ולהניע התקדמות גלובלית. למידע נוסף בכתובת www.unfoundation.org.

קמפיין מאוחדים לנצח את המלריה United to Beat Malaria של קרן האו"ם מפגיש שותפים ותומכים מרכזיים ומגוונים כדי לנקוט בפעולה דחופה כדי לשים קץ למלריה וליצור עולם בריא ושוויוני יותר. מאז 2006, United to Beat Malaria פועלים לצייד ולגייס אזרחים ברחבי ארה"ב וברחבי העולם כדי להעלות מודעות, כספים וקולות. הקמפיין עובד עם שותפים במדינות אנדמיות כדי לתעל משאבים מצילי חיים כדי להגן על האוכלוסיות המוחלשות והפגיעות ביותר. על ידי תמיכה במנהיגות מוגברת, רצון פוליטי ומשאבים מארה"ב ומחוצה לה, כמו גם כלים ואסטרטגיות הוליסטיים וחדשניים יותר, אנו יכולים להיות הדור שישים קץ למלריה אחת ולתמיד.

למידע נוסף בכתובת www.beatmalaria.org.

שלישיית מנהיגים מתאחדת למען בריאות עולמית בפסגת המנהיגות של United to Beat Malaria לשנת 2025 דיוויד בארט, מנכ"ל EBC Financial Group (UK) Ltd; סמואל הרץ, מנהל התפעול ב-APAC; ומרגרט מק'דונל, מנהלת בפועל של United to Beat Malaria, חברו זה לזה בפסגת המנהיגות בוושינגטון הבירה, ומאשרים מחדש את מחויבותה של EBC. מאוחדים כדי לנצח בפסגת המנהיגות United to Beat Malaria בוושינגטון הבירה תומכים בפסגת המנהיגות השנתית של United to Beat Malaria מתכנסים בגבעת הקפיטול כדי להניע דיאלוג, חדשנות ומנהיגות לעתיד טוב יותר. סמואל הרץ בפסגת המנהיגות של United To Beat Malaria 2025 בוושינגטון הבירה סמואל הרץ, מנהל התפעול של APAC ב-EBC Financial Group, מצטרף לתומכים גלובליים בפסגת המנהיגות של United to Beat Malaria 2025 בוושינגטון הבירה, ומאשר מחדש את החסות של EBC ל-Move Against Malaria 5K.

