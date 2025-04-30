EBC Financial Group 深化对 United to Beat Malaria 的承诺，延续双方的全球合作伙伴关系，并首次赞助“5K Run”活动

从战略性合作伙伴关系到全球员工行动，EBC 加入全球彻底消灭疟疾运动

华盛顿, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2025 年世界防治疟疾日的主题是“疟疾止于你我：再投资、再构想、再承诺” (Malaria Ends With Us: Reinvest, Reimagine, Reignite)，恰逢其时，EBC Financial Group (EBC) 延续与 United Nations Foundation 的 United to Beat Malaria 活动的全球合作伙伴关系。 目前，EBC 已进入双方合作的第二年，通过增加企业赞助、跨国动员员工参与以提高对此问题的关注，以及直接投资于能够拯救生命的一线卫生工具，EBC 正在扩大其影响力。

秉持“不应有儿童因蚊虫叮咬丧命”这一共同信念，EBC 的角色正从盟友转变为积极的倡导者——支持推动消灭疟疾的全球系统和保护世界上最脆弱社群的草根倡议。 作为这项承诺的一部分，EBC 首次成为“Move Against Malaria 5K 2025”（2025 年抗击疟疾 5 公里）活动的企业赞助商，动员全球众多人士参与这项运动，以提高人们对这种疾病的认识——这是世界上最致命但完全可以预防的疾病之一。

EBC Financial Group (UK) Ltd. 首席执行官 David Barrett 表示：“2024年，我们团结一致。 2025 年，我们采取行动。 这项活动现已融入我们的领导力战略和员工文化。 这并非短暂事件，而是一场运动。”

EBC对全球健康公平的承诺是我们共同的使命

为了庆祝双方延续合作伙伴关系，Barrett 与 United to Beat Malaria 的执行主任 Margaret McDonnell 进行了 40 分钟坦诚的炉边会谈。 他们在谈话中探讨了全球团结的迫切需求、这场活动对个人和职业的影响，以及 EBC 选择为这项事业并肩奋斗的原因——无论是实际行动还是象征意义上。

Barrett 说：“第一年对我来说是彻底的启示，让我了解到这项使命的倡导工作是如何进行的——不仅在美国，而且在全球范围内。 今年情况有所不同。 政治形势和面临的挑战已经发生变化。 但正是在这种情况下，这项使命变得更加重要。”

作为一个在非洲、拉丁美洲和亚洲（这些地区受疟疾影响尤为严重）开展业务的全球金融机构，EBC 认为这场战斗既紧迫又具有深刻的个人意义。

Barrett 说：“我们在非洲、拉丁美洲和亚洲设有办公室，疟疾在这些地方是一个非常现实且普遍存在的问题。 支持这场活动是顺理成章的一步，我们的员工以及我们所服务的社区都深有共鸣。 起初，这只是一个引起我们兴趣的议题。 但当我们越了解到这场运动所拯救的生命，我们就越意识到必须继续前进。”

McDonnell 着重强调拥有像 EBC 这样的私营企业盟友的重要性，并赞赏该公司对峰会和更广泛使命作出的承诺。 McDonnell 表示：“我们很欣赏 EBC 这样的公司，尽管他们并不从事公共卫生行业，但能够认识到疟疾对员工、客户和社群的影响。 疟疾不仅仅是一个健康问题， 而且是经济和劳动力问题，也是全球战略性问题。”

Barrett 也强调，即使是小额资助中断也会引致连锁反应，他补充说：“如果打破了这链条，进展和投资就会受到阻碍。 这些举措需要宏观思考。 如果我们继续只关注下个季度，我们就有可能失去几十年的发展势头。”

在 2025 年 United to Beat Malaria 年度领导力峰会上发声

2025 年 3 月，Barrett 和 EBC 亚太区运营总监 Samuel Hertz 与 120 多位充满热情的倡导者一起，参加了在华盛顿特区举办的 United to Beat Malaria 年度领导力峰会。这场为期三天的峰会汇集了倡导者、政策制定者、科学家、学生和私营企业领导者，他们为了一个共同的目标而团结一心：彻底消灭疟疾。

峰会最终在国会山以直接提出倡议而圆满落幕，Barrett 和 Hertz 与国会议员会面，围绕 President’s Malaria Initiative（总统疟疾倡议，PMI）、Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria（抗击艾滋病、结核病和疟疾全球基金）以及 UN 的疟疾相关项目争取全额资助。 EBC 连同全球合作伙伴网络，与 Beat Malaria 的倡导者并肩作战，进一步强调稳定的投资和战略性合作对于推动持续进步至关重要，这也是峰会的一大亮点。

Barrett 说：“最引人注目的是倡导者的热情。 从学生到科学家，他们的活力极具感染力。 他们不仅在学习，而且在引领大家。 这让我相信，我们真正有可能建设更健康、更公正的世界。”

Hertz 补充说：“能够与这些致力于教育社群、建立联盟、推动政策向前发展的敬业倡导者一起走进国会大厅，有力地提醒我们，倡议是有效的。 EBC 很荣幸能够代表私营企业参与这场运动，更自豪能够与推动此事的变革者并肩前行。”

不仅仅是跑步：EBC 号召全球力量共同对抗疟疾

EBC 再次加入全球“Move Against Malaria 5K” 活动——这是一项网上挑战，活动时间是从 4 月 25 日到 5 月 10 日，邀请世界各地的参与者以步行、跑步、骑自行车或其他运动方式来支持预防疟疾工作。

虽然 EBC 去年已积极参与了该活动，但 2025 年是公司作为官方企业赞助商的第一年，彰显公司深化对倡议和行动的承诺。 该进展反映了 EBC 在支持一线举措和提高大众关注方面的角色在不断演变，英国、亚洲、非洲和拉丁美洲的 200 多名 EBC 员工承诺参与其中（动员团队、参与社群活动），并帮助筹集重要资金。

通过有针对性的投资增强一线影响力

EBC 直接投资于拯救生命的疟疾干预措施，包括药浸蚊帐、快速诊断检测和抗疟治疗。 这些捐助物资将直接用于撒哈拉以南非洲、拉丁美洲和加勒比海地区等全球疟疾负担最重地区的一线卫生项目。

McDonnell 表示：“这种合作伙伴关系超越了企业慈善事业，体现了保护世界上最脆弱群体的共同使命。”

EBC 继续探索与 UN 附属组织和全球卫生合作伙伴进行更深入合作的方式，以最大限度地发挥其在发展中国家的影响力，这符合该公司更广泛的企业社会责任 (CSR) 和环境、社会和治理 (ESG) 战略。 Hertz 补充说：“作为全球金融机构，我们认识到可持续发展与全球民众的健康福祉密不可分。 在对抗疟疾的斗争中，我们不仅是捐助者，而且是倡导者、盟友和变革的催化剂。”

仅在 2024 年，United to Beat Malaria就帮助保护了全球脆弱社群中超过 167 万人免受疟疾侵害，这一成就有赖于 EBC Financial Group 等合作伙伴的共同支持。 可以通过 https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861 注册和捐款。

相关工作涵盖五个高风险非洲国家——刚果民主共和国、埃塞俄比亚、尼日利亚、南苏丹和乌干达，同时为 20 个拉丁美洲和加勒比国家的消除疟疾计划提供了支持，这些国家的弱势群体由于无法获得足够的医疗保健服务、流离失所和不断发生的社会冲突而在日常生活中持续面临风险。

但战斗远远还未结束。 根据世界衛生組織 (WHO) 的《2024 年世界疟疾报告》(World Malaria Report 2024)，疟疾导致约 2.63 亿人患病，超过 59.7 万人丧生，其中大多数是五岁以下的儿童。 通过持续的全球行动、私营企业的领导以及国际社会的坚定支持，我们可以拯救这些生命。

EBC 很荣幸能够作为 United to Beat Malaria 活动的盟友，站在彻底消灭疟疾的全球运动的最前线。 如需进一步了解 EBC Financial Group 的企业社会责任计划，请访问 www.ebc.com/ESG。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于伦敦著名的金融区，以其在金融经纪和资产管理领域的专业能力而著称。 EBC 在伦敦、悉尼、香港、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔以及拉丁美洲、亚洲和非洲新兴市场等主要金融中心设有办事处，帮助零售、专业和机构投资者进入广泛的全球市场，并获得包括货币、商品、股票和指数等方面的交易机会。

EBC 屡获殊荣，始终维持高标准的道德准则。其子公司均在各自司法管辖区内获得许可并受到监管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英国金融行为监管局 (FCA) 监管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管，EBC Financial (MU) Ltd 受毛里求斯金融服务委员会 (FSC) 授权和监管。

EBC 的核心成员拥有 40 余年丰富经验，曾在主要金融机构中成功应对多次重大经济周期的挑战， 从广场协议、2015 年瑞士法郎危机到新冠疫情引发的市场动荡，无不显示出其卓越的专业能力。 我们秉持诚信、尊重和客户资产安全至上的文化，确保认真对待每一位投资者，给予他们应有的重视。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴，在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 通过与 UN Foundation 及 United to Beat Malaria 的合作，EBC 为全球健康倡议作出贡献。 EBC 还支持 Oxford University 经济系的“经济学家的真正使命”(What Economists Really Do) 公众参与系列活动，旨在揭开经济学的神秘面纱，并探讨其在应对重大社会挑战方面的应用，以增强公众理解认知和互动交流。

https://www.ebc.com/

关于 UN Foundation 的 United to Beat Malaria

25 年来，UN Foundation 不断创新和建立合作伙伴关系，以支持 United Nations 并协助大规模地解决全球问题。 作为一个独立的慈善组织，基金会的成立旨在与 United Nations 紧密合作，以应对人类面临的最大挑战并推动全球进步。 如需了解更多信息，请访问：www.unfoundation.org。

UN Foundation 的 United to Beat Malaria 活动将各类重要合作伙伴和支持者聚集在一起，通过采取紧急行动来消灭疟疾，并创造一个更健康、更公平的世界。 自 2006 年以来，United to Beat Malaria 运动成功动员美国和全球公民并为其提供相关资源，从而提高意识、筹措资金以及推动表达。 这场活动通过与疟疾流行国家/地区合作伙伴的合作对救生资源进行引流，从而保护边缘和弱势群体。 通过加大美国和美国以外国家/地区领导力、政治决心和资源投入方面的努力，以及借助于更全面、更创新的措施和策略，我们这一代人便可以彻底消灭疟疾。

如需了解更多信息，请访问 www.beatmalaria.org。

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三位领导人齐聚 2025 年 United to Beat Malaria 领导力峰会，共商全球卫生大计 EBC Financial Group (UK) Ltd. 首席执行官 David Barrett、亚太地区运营总监 Samuel Hertz，以及 United to Beat Malaria 执行主任 Margaret McDonnell 在领导力峰会上携手合作，重申 EBC 的承诺。峰会在华盛顿特区举行。 United to Beat Malaria 领导力峰会在华盛顿特区举行 United to Beat Malaria 年度领导力峰会的倡导者齐聚国会山，共同推动对话、创新和领导力，共创更美好的未来。 Samuel Hertz 出席在华盛顿特区举行的 2025 年 United to Beat Malaria 领导力峰会。 Samuel Hertz 出席在华盛顿特区举行的 2025 年 United to Beat Malaria 领导力峰会。

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