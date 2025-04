EBC Financial Group renova parceria com a United to Beat Malaria e patrocina sua primeira corrida de 5 km

EBC Financial Group reafirmou seu compromisso global contra a malária durante a Cúpula de Liderança em Washington, D.C., com a presença de David Barrett (CEO), Samuel Hertz (Diretor APAC) e Margaret McDonnell (Executive Director United to Beat Malaria). Defensores na Cúpula Anual de Liderança da United to Beat Malaria se reuniram no Capitólio, reforçando o diálogo, a inovação e a liderança por um futuro melhor. Samuel Hertz, Diretor de Operações da APAC no EBC Financial Group, se junta a defensores globais na Cúpula de Liderança da United to Beat Malaria 2025 em Washington, D.C., reafirmando o patrocínio do EBC à corrida Move Against Malaria 5K.

Desde parcerias estratégicas até a ação global de seus colaboradores, o EBC se une ao movimento global para erradicar a malária de uma vez por todas.

DC, UNITED STATES, April 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Enquanto o mundo celebra o Dia Mundial da Malária 2025 com o tema “A Malária Termina Conosco: Reinvestir, Reimaginar, Reacender”, o EBC Financial Group (EBC) está renovando sua parceria global com a campanha United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas. Entrando em seu segundo ano de colaboração, o EBC amplia seu impacto com um aumento no patrocínio corporativo, mobilização de colaboradores em vários países para conscientização e investimento direto em ferramentas de saúde de linha de frente que salvam vidas.

Guiado pela crença de que nenhuma criança deveria morrer por uma picada de mosquito, o EBC transforma seu papel de aliado para defensor ativo — apoiando tanto os sistemas globais de erradicação da malária quanto as iniciativas locais que protegem as comunidades mais vulneráveis do mundo. Como parte desse compromisso, o EBC será, pela primeira vez, patrocinador corporativo do evento Move Against Malaria 5K 2025, mobilizando muitos em um movimento global para aumentar a conscientização sobre uma das doenças mais mortais — e totalmente preveníveis — do mundo.

“Em 2024, mostramos solidariedade. Em 2025, mostramos ação”, afirmou David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd. “Esta campanha agora faz parte da nossa estratégia de liderança e da cultura dos nossos colaboradores. Não é apenas um momento, é um movimento.”

O Compromisso da EBC com a Equidade em Saúde Global é uma Missão Compartilhada

Para celebrar essa renovação de parceria, David Barrett se reuniu com Margaret McDonnell, diretora executiva da United to Beat Malaria, em uma conversa franca de 40 minutos. Eles abordaram a necessidade urgente de solidariedade global, o impacto pessoal e profissional da campanha e os motivos que levaram a EBC a caminhar lado a lado com essa causa — de forma literal e figurativa.

“O primeiro ano foi uma revelação para mim, no que diz respeito a como a defesa dessa missão funciona — não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo”, disse Barrett. “Este ano foi diferente. A política mudou e os desafios também. Mas, se algo mudou, foi a importância ainda maior dessa missão.”

Como instituição financeira global com operações na África, América Latina e Ásia — regiões desproporcionalmente afetadas pela malária — a EBC encara essa luta como algo urgente e profundamente pessoal.

"Temos escritórios na África, América Latina e Ásia, onde a malária é um problema real e presente. Apoiar essa campanha é um passo natural, algo que ressoa com nosso time e com as comunidades onde atuamos", afirmou Barrett. "No início, era apenas um tema de interesse. Mas, quanto mais você aprende sobre as vidas que esse movimento já salvou, mais percebe que é preciso continuar."

McDonnell reforçou a importância de ter aliados do setor privado como a EBC, elogiando o comprometimento da empresa tanto com o evento quanto com a missão mais ampla. "Agradecemos que uma empresa como a EBC — ainda que não seja da área de saúde pública — reconheça o impacto da malária em sua força de trabalho, seus clientes e suas comunidades", afirmou McDonnell. "A malária não é apenas uma questão de saúde. É uma questão econômica, uma questão de força de trabalho e um tema estratégico global."

Barrett também destacou o efeito dominó que até pequenas interrupções de financiamento podem causar: "Se você quebra essa cadeia, todo o progresso e investimento simplesmente se desfazem. Essas iniciativas exigem uma visão macro. Se continuarmos focados apenas no próximo trimestre, corremos o risco de perder décadas de avanço", acrescentou.

Elevando Vozes na Cúpula Anual de Liderança United to Beat Malaria 2025

Em março de 2025, Barrett e o Diretor de Operações da EBC na APAC, Samuel Hertz, juntaram-se a mais de 120 defensores apaixonados na Cúpula Anual de Liderança United to Beat Malaria, em Washington, D.C. — um encontro de três dias que reuniu Campeões, formuladores de políticas públicas, cientistas, estudantes e líderes do setor privado, todos unidos por um objetivo comum: acabar com a malária de uma vez por todas.

A cúpula culminou em ações diretas de advocacy no Capitólio, onde Barrett e Hertz se reuniram com membros do Congresso para defender o financiamento integral da Iniciativa Presidencial contra a Malária (PMI), do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária e dos programas da ONU relacionados à malária. A EBC esteve ao lado de uma rede de parceiros globais, amplificando a mensagem de que investimentos estáveis e colaborações estratégicas são essenciais para manter o progresso, ao lado dos Campeões do Beat Malaria, que foram um dos grandes destaques da cúpula.

“O que mais me chamou atenção foi a paixão dos Campeões”, disse Barrett. “De estudantes a cientistas, a energia deles é contagiante. Eles não estão apenas aprendendo — estão liderando. E isso me dá esperança de que um mundo mais saudável e mais justo é realmente possível.”

Hertz acrescentou: “Poder entrar nos corredores do Congresso ao lado desses Campeões dedicados — pessoas que estão educando comunidades, construindo coalizões e impulsionando políticas públicas — foi um lembrete poderoso de que o advocacy funciona. A EBC sentiu orgulho de representar o setor privado nesse movimento, e ainda mais orgulho de caminhar lado a lado com os agentes de mudança que o impulsionam.”

Mais do que uma Corrida: EBC Mobiliza sua Força de Trabalho Global no Move Against Malaria

A EBC está mais uma vez se unindo ao movimento global Move Against Malaria 5K — um desafio virtual que acontece de 25 de abril a 10 de maio, convidando participantes de todo o mundo a caminhar, correr, pedalar ou se mover de qualquer forma para apoiar os esforços de prevenção da malária.

Embora a EBC já tivesse participado ativamente da campanha no ano passado, 2025 marca o primeiro ano da empresa como patrocinadora corporativa oficial, destacando seu compromisso ainda maior com a causa, tanto na defesa quanto na ação prática. Esse avanço reflete o papel cada vez mais ativo da EBC no apoio a iniciativas de linha de frente e na promoção da conscientização, com mais de 200 colaboradores da EBC no Reino Unido, Ásia, África e América Latina comprometidos a participar — mobilizando equipes, engajando suas comunidades e ajudando a arrecadar fundos essenciais.

Impulsionando o Impacto na Linha de Frente com Investimento com Propósito

A EBC está direcionando seus investimentos para intervenções que salvam vidas no combate à malária, incluindo mosquiteiros tratados com inseticida, testes diagnósticos rápidos e tratamentos antimaláricos. Essas contribuições serão destinadas a programas de saúde na linha de frente na África Subsaariana, América Latina e Caribe — regiões que enfrentam a maior carga de malária no mundo.

“Essa parceria vai além da filantropia corporativa, ela reflete uma missão compartilhada de proteger as populações mais vulneráveis do mundo,” afirmou Margaret McDonnell.

Alinhada às suas estratégias mais amplas de Responsabilidade Social Corporativa (CSR) e de Meio Ambiente, Social e Governança (ESG), a EBC segue explorando colaborações mais profundas com organizações afiliadas à ONU e parceiros globais da área da saúde para maximizar seu impacto no mundo em desenvolvimento. “Como uma instituição financeira global, reconhecemos que o crescimento sustentável é inseparável do bem-estar global,” acrescentou Samuel Hertz. “Na luta contra a malária, não somos apenas doadores — somos defensores, aliados e catalisadores da mudança.”

Em 2024, a campanha United to Beat Malaria ajudou a proteger mais de 1,67 milhão de pessoas contra a malária em comunidades vulneráveis ao redor do mundo—uma conquista possibilitada pelo apoio coletivo de parceiros como a EBC Financial Group. As inscrições e doações estão disponíveis em https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861.

Esses esforços abrangeram cinco países africanos de alto risco—República Democrática do Congo, Etiópia, Nigéria, Sudão do Sul e Uganda—e apoiaram programas de eliminação da malária em 20 países da América Latina e Caribe, onde populações vulneráveis continuam a enfrentar riscos diários devido ao acesso limitado aos cuidados de saúde, deslocamento forçado e conflitos em curso.

No entanto, a luta está longe de acabar. De acordo com o Relatório Global sobre a Malária 2024 da Organização Mundial da Saúde (OMS), a malária afetou cerca de 263 milhões de pessoas e causou mais de 597 mil mortes—na sua maioria, crianças com menos de cinco anos. São vidas que podemos salvar—com ação global contínua, liderança do setor privado e apoio inabalável da comunidade internacional.

Juntos, com a campanha United to Beat Malaria, a EBC se orgulha de estar na vanguarda de um movimento global para erradicar a malária de uma vez por todas. Para mais informações sobre as iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa (CSR) da EBC Financial Group, visite www.ebc.com/ESG.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/pt/

Sobre a United to Beat Malaria, da Fundação das Nações Unidas

Há mais de 25 anos, a Fundação das Nações Unidas desenvolve inovações e parcerias estratégicas para apoiar as Nações Unidas e ajudar a resolver problemas globais em larga escala. Como uma organização beneficente independente, a Fundação foi criada para trabalhar em estreita colaboração com a ONU, enfrentando os maiores desafios da humanidade e promovendo o progresso global. Saiba mais em www.unfoundation.org

A campanha United to Beat Malaria, da Fundação das Nações Unidas, reúne parceiros e apoiadores diversos e estratégicos para agir com urgência no combate à malária e na construção de um mundo mais saudável e equitativo. Desde 2006, a campanha atua para engajar e mobilizar cidadãos nos EUA e em todo o mundo, aumentando a conscientização, arrecadando fundos e amplificando vozes.

A campanha trabalha com parceiros em países endêmicos para direcionar recursos essenciais à proteção das populações mais vulneráveis e marginalizadas. Ao defender maior liderança, vontade política e alocação de recursos — tanto dos EUA quanto de outros países —, além de ferramentas e estratégias mais holísticas e inovadoras, podemos ser a geração que acabará com a malária de uma vez por todas.

Saiba mais em www.beatmalaria.org.

