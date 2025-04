EBC Financial Group нь дэлхий даяар хумхаа өвчнийг дарахын тулд Юнайтедтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж байна

Дэвид Барретт, APAC-ын үйл ажиллагааны захирал Самуэль Херц, Хумхаа өвчнийг ялах нэгдсэн кампанит ажлын гүйцэтгэх захирал Маргарет Макдоннелл нар Вашингтон ДС-д болсон Манлайллын дээд хэмжээний уулзалтад оролцов. "United to Beat Malaria" жил бүрийн Удирдлагын Дээд Хуралд оролцсон хамгаалагчид Вашингтон D.C.-ийн Капитол Хиллд цуглан, илүү сайн ирээдүйд чиглэсэн яриа, инноваци, удирдлагыг тэтгэж байна. EBC Санхүүгийн Группийн APAC үйл ажиллагааны захирал Самуэль Халтс, 2025 оны "United to Beat Malaria" Удирдлагын Дээд Хуралд Вашингтон D.C.-д дэлхийн хамгаалагчдын хамт оролцож, EBC компанийн "Move Against Malaria 5K" арга хэмжээг дэмжихээ дахин баталгаажууллаа.

Стратегийн түншлэлээс эхлээд EBC -ийн олон улсын ажилтнуудын идэвхтэй оролцоо хумхаа өвчнийг устгах хөдөлгөөнд нэгдлээ

WA, UNITED STATES, April 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Дэлхий нийтээрээ "Дэлхийн Хумхааны Өдөр"-ийг “Хумхаа биднээр төгсөнө: Дахин хөрөнгө оруулъя, Дахин төсөөлцгөөе, Дахин асаацгаая” уриан дор тэмдэглэж буй энэ үед, EBC Санхүүгийн Групп НҮБ-ын Сангийн "United to Beat Malaria" аяны хамтын ажиллагаагаа шинэчлэн баталгаажууллаа.

Хамтран ажиллаад хоёр дахь жилдээ орж буй EBC компанийн хувьд энэ удаад ивээн тэтгэх санхүүжилтээ нэмэгдүүлж, хил дамнасан ажилтнуудын оролцоогоор дамжуулан олон нийтийн мэдлэгийг нэмэгдүүлж, хүний амь авардаг эрүүл мэндийн шууд дэмжлэгт хөрөнгө оруулалт хийх зэргээр нөлөөллөө улам өргөжүүлж байна.

"Ямар ч хүүхэд шумуулны хатгалтаас болж амиа алдах ёсгүй" гэсэн нийтлэг итгэл үнэмшлийн хүрээнд, EBC өмнөх эвслийн үүргээс илүү гарч, идэвхтэй дуу хоолой болж, хумхаа өвчнийг устгах дэлхийн тогтолцоог дэмжихийн зэрэгцээ хамгийн эмзэг бүлгийн олон нийтийг хамгаалах орон нутгийн санаачлагуудыг ч мөн хүчтэй дэмжиж байна. Энэхүү амлалтынхаа нэг хэсэг болгон, EBC анх удаа Move Against Malaria 5K 2025 арга хэмжээний корпорацийн ивээн тэтгэгчээр оролцож, дэлхий даяарх хөдөлгөөнд олон хүнийг нэгтгэж, бүрэн урьдчилан сэргийлэх боломжтой ч хамгийн их аюултай өвчний талаар мэдлэг түгээжээ.

"2024 онд бид эв нэгдлээ илэрхийлсэн. 2025 онд бид үйлдэл хийж байна," гэж EBC Санхүүгийн Групп (Их Британи) ХХК-ийн Гүйцэтгэх Захирал Дэвид Барретт онцолжээ.

"Энэ аян одоо бидний удирдлагын стратеги, ажилтнуудын соёлд бүрэн шингэсэн. Энэ бол нэг удаагийн үйл явдал биш, энэ бол хөдөлгөөн юм."

Дэлхий нийтийн эрүүл мэндийн тэгш байдлыг дэмжих амлалт бол EBC-ийн хамтын зорилго

Энэхүү шинэчлэгдсэн хамтын ажиллагааг тэмдэглэн, EBC-ийн Гүйцэтгэх Захирал Дэвид Барретт болон United to Beat Malaria аяны Гүйцэтгэх захирал Маргарет МакДоннелл нар 40 минутын илэн далангуй ярилцлага хийлээ.

Тэдний яриа нь дэлхий нийтийн эв нэгдлийн яаралтай хэрэгцээ, уг аяны хувь хүний болон мэргэжлийн түвшинд үзүүлсэн нөлөө мөн яагаад EBC энэхүү үйл хэрэгт үгчлэн болон биечлэн хамт алхахаар шийдсэн талаар төвлөрсөн байв.

"Эхний жил миний хувьд энэ үйл хэргийн төлөө хэрхэн зөвлөмж, дуу хоолойгоо хүргэх талаар Америк төдийгүй дэлхий даяар ямар үр дүнтэй ажилладаг болохыг гүн гүнзгий ойлгосон жил байлаа," хэмээн Барретт хэлэв.

"Харин энэ жил өөр байсан. Улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж, сорилтууд ч шинээр гарч ирсэн. Гэвч энэ бүхэн нь уг үйл хэргийн ач холбогдлыг улам бүр нэмэгдүүлж байна."

Африк, Латин Америк, Ази зэрэг хумхаа өвчнөөр харьцангуй их өртдөг бүс нутгуудад үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын санхүүгийн байгууллагын хувьд EBC энэхүү тэмцлийг яаралтай бөгөөд гүн гүнзгий хувь хүний асуудал гэж үздэг.

“Африк, Латин Америк, Ази тивд манай байрладаг салбарууд нь хумхаа өвчин асуудал болж байгаа бүсүүд юм. Иймээс энэ аяныг дэмжих манай байгууллагын хувьд зайлшгүй шаардлагатай алхам байсан. Энэ нь манай хамт олон болон бидний хамтран ажилладаг орон нутгийн иргэдийн сэтгэлд нийцсэн,” гэж Барретт хэллээ.

“Анх энэ санаачилга сонирхолтой санагдаж байлаа. Гэхдээ энэ хөдөлгөөн хэдий хэр олон хүний амь насыг аварсныг мэдэх бүр цааш үргэлжлүүлэх шаардлагатай гэдгийг улам ихээр ухаарсан.”

МакДоннелл хувийн хэвшлийн түншүүдийн оролцооны ач холбогдлыг онцлон тэмдэглэж, EBC-ийн дээд хэмжээний уулзалт болон илүү өргөн хүрээний эрхэм зорилгод хандаж буй тууштай оролцоог сайшаав. “EBC шиг байгууллага олон нийтийн эрүүл мэндийн салбарт ажилладаггүй ч гэсэн хумхаа өвчин ажилтнууд, үйлчлүүлэгчид, орон нутгийн иргэдэд ямар их нөлөөтэйг хүлээн зөвшөөрч байгаад бид талархаж байна,” гэж МакДоннелл хэллээ.

“Хумхаа бол зүгээр л эрүүл мэндийн асуудал биш. Энэ бол эдийн засгийн, ажиллах хүчний, стратегийн дэлхий нийтийн асуудал юм.”

Харин Барретт санхүүжилтийн сиймхий ч гэсэн тасалдлын сөрөг нөлөөг онцлон:

“Хэрэв тэр гинжин холбоог тасалбал бүх ахиц дэвшил, хөрөнгө оруулалт нуран унана. Ийм санаачилгууд макро түвшний сэтгэлгээ шаарддаг. Хэрэв бид зөвхөн ирэх улирлыг харж явбал, өнгөрсөн хэдэн арван жилийн хуримтлалыг алдах эрсдэлтэй” хэмээн нэмж хэллээ.

2025 оны “United to Beat Malaria” удирдагчдын дээд хэмжээний чуулга уулзалтад дуу хоолойгоо нэгтгэв

2025 оны гуравдугаар сард Барретт болон EBC-ийн Ази, Номхон далайн бүсийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Самуэль Херц нар АНУ-ын Вашингтон хотод болсон “United to Beat Malaria” жилийн удирдагчдын чуулга уулзалтад оролцож, дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн 120 гаруй идэвхтэй төлөөлөгчтэй нэгдлээ. Энэхүү гурван өдрийн уулзалт хумхаа өвчнийг бүр мөсөн устгах нэгэн зорилгын дор эрдэмтэн судлаачид, бодлого боловсруулагчид, оюутнууд болон хувийн хэвшлийн удирдлагуудыг нэгдсэн.

Чуулга уулзалтын оргил хэсэг нь АНУ-ын Конгрессын гишүүдтэй хийсэн шууд уулзалт байв. Барретт болон Херц нар тус уулзалтаар Ерөнхийлөгчийн Хумхаа өвчний санаачилга (PMI), ДОХ, сүрьеэ, хумхаатай тэмцэх Глобал сан болон НҮБ-ын холбогдох хөтөлбөрүүдэд бүрэн санхүүжилт олгохыг уриалсан юм.

EBC дэлхий даяарх түншүүдийн хамтаар оролцож, тогтвортой хөрөнгө оруулалт ба стратегийн хамтын ажиллагаа хумхааг устгах үйлсэд үргэлжлүүлэн ахиц гаргах үндэс суурь болохыг онцлон хүргэлээ. Beat Malaria санаачилгын төлөөлөгчидтэй хамтран EBC энэхүү чуулга уулзалтын гол цөм байлаа.

“Намайг хамгийн их урамшуулсан зүйл бол эдгээр ‘Champion’-уудын зүрх сэтгэл байлаа,” хэмээн Барретт онцлон хэлжээ.

“Оюутан, судлаач гэлтгүй тэдний эрч хүч үнэхээр халдвартай юм шиг санагдсан. Тэд зүгээр суралцаад зогсохгүй — удирдан чиглүүлж байна. Энэ бүхнээс би илүү шударга, илүү эрүүл дэлхий ертөнцийн найдвар бодитоор биелж чадна гэдгийг мэдэрсэн.”

Харин Херц дараах байдлаар нэмэлт тайлбар өгсөн байна:

“Эдгээр ‘Champion’-уудтай хамт Конгрессын танхимд алхана гэдэг үнэхээр онцгой мэдрэмж байлаа. Тэд бол орон нутгийн иргэдийг сургаж, эвсэл холбоо байгуулж, бодлогод нөлөөлж чадаж буй жинхэнэ манлайлагчид. Ийм хүмүүстэй мөр зэрэгцэн алхаж, хувийн хэвшлийг төлөөлөх боломж EBC-д бахархал байлаа. Үнэн хэрэгтээ энэ хөдөлгөөнийг түүчээлж буй бодит өөрчлөлт бүтээгчдийн хажууд хамт байх нь бүр ч их бахархал юм.”

Гүйлтээс ч илүү: EBC олон улсын ажилчдаа хумхаатай тэмцэх хөдөлгөөнд нэгтгэж байна

EBC Санхүүгийн Групп дэлхий даяарх “Move Against Malaria 5K” арга хэмжээнд дахин нэгдэж байна. 2025 оны 4-р сарын 25-наас 5-р сарын 10-ны хооронд зохиогдох энэхүү виртуал сорилт дэлхийн өнцөг булан бүрийн оролцогчдыг алхах, гүйх, дугуй унах, эсвэл хөдөлгөөн хийх зэрэг хэлбэрээр хумхаа өвчнөөс сэргийлэх үйлсэд хувь нэмрээ оруулахыг уриалдаг.

Өнгөрсөн жил тус аянд идэвхтэй оролцож байсан ч 2025 он бол EBC-ийн албан ёсны ивээн тэтгэгч болон оролцож буй анхны жил юм. Энэ алхам компанийн сурталчилгаанаас бодит үйлдэл рүү шилжсэн гүнзгий оролцоог илтгэж байна.

Их Британи, Ази, Африк, Латин Америк дахь 200 гаруй ажилтан хамрагдахаа амлаж, багуудыг нэгтгэж, орон нутгийн хамт олныг татан оролцуулж, амь насыг аврах чухал хөрөнгийг босгоход хувь нэмрээ оруулж байна.

Тамирчдын урт хугацааны нөлөөллийг хөрөнгө оруулалтаар дэмжих

EBC хумхаа өвчнийг устгах арга хэмжээнд хөрөнгө оруулж байна. Үүнд шавьж устгах эмчилгээтэй ор, хурдан оношлогооны тестүүд болон хумхаатай тэмцэх эмчилгээний бүтээгдэхүүнүүд орно. Эдгээр хөрөнгө оруулалт дэлхийн хамгийн өндөр хумхаа өвчний тохиолдолтой Субсахарын Африк, Латин Америк болон Карибын орнууд дахь Frontline эрүүл мэндийн хөтөлбөрүүдэд чиглэгдэх болно.

"Энэхүү түншлэл зөвхөн корпорацийн хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа бус, дэлхийн хамгийн эмзэг иргэдийг хамгаалахын тулд хийж буй хамтын ажил" хэмээн Магрэт МакДоннелл хэлжээ.

Өөрийн өргөн хүрээний Корпорацийн Нийгмийн Хариуцлага (CSR) болон Орчны, Нийгмийн, Засгийн Газрын (ESG) стратегиудтай уялдаатайгаар EBC НҮБ-ын харьяа байгууллагууд болон дэлхийн эрүүл мэндийн түншүүдтэй илүү гүнзгий хамтын ажиллагааг хайсаар байна.

“Дэлхийн санхүүгийн байгууллагаар бид тогтвортой өсөлт, дэлхий даяар сайн сайхныг бий болгохоор ажиллаж байна,” гэж Херц нэмж хэлсэн. “Хумхаа өвчний эсрэг тулаанд бид зөвхөн хандивлагчид биш, бид түүчээлэгчид, холбоотнууд, өөрчлөлтийн түлхүүр хүч нь байна."

2024 онд EBC Санхүүгийн Группийн хамтын хүчин чармайлтаар "United to Beat Malaria" 1.67 сая хүнийг хумхаа өвчнөөс хамгаалахад амжилттай хувь нэмэр оруулсан

Энэхүү амжилт нь дэлхий даяар эмзэг бүлгүүдийн хумхаа өвчнөөс хамгаалах үйлсэд EBC -ийн түншүүдийн дэмжлэгээр боломжтой болсон. Бүртгэл болон хандив өргөх боломжийг эндээс үзнэ үү: Move Against Malaria 5K 2025.

Энэ арга хэмжээ нь таван өндөр эрсдэлтэй Африкийн орнуудад—Демократикийн Бүгд Найрамдах Конго, Этиоп, Нигери, Өмнөд Судан, Уганда—болон 20 Латин Америк болон Карибын орнуудад хумхааг устгах хөтөлбөрүүдэд дэмжлэг үзүүлсэн. Эдгээр бүс нутгийн эмзэг бүлгүүд хязгаарлагдмал эрүүл мэндийн үйлчилгээ, шилжин суурьшилт, тогтворгүй байдал зэрэг асуудалтай тулгарч байгаа.

Гэхдээ тэмцэл дуусаагүй. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ)-ын 2024 оны Хумхааны Дэлхийн Төвийн Тайлан-д дурдсанаар, хумхаа өвчин 263 сая хүнийг өвчлүүлж, 597,000 гаруй хүний амийг авчээ—тэдний ихэнх нь таван нас хүрээгүй хүүхдүүд. Эдгээр бол аврах боломжтой амьдралууд юм. Дэлхийн хэмжээнд үргэлжилсэн үйл ажиллагаа, хувийн хэвшлийн удирдлага болон олон улсын хамтын нийгэмлэгийн тасралтгүй дэмжлэгийн ач юм.

Бид хамтдаа United to Beat Malaria аянд нэгдэж, хумхааг устгах дэлхий нийтийн хөдөлгөөнд тэргүүлж байгаадаа бахархаж байна. EBC Санхүүгийн Групп-ийн CSR (Корпорацийн Нийгмийн Хариуцлага) үйл ажиллагааны талаар илүү их мэдээлэл авах бол www.ebc.com/ESG хаягаар зочлоорой.

EBC Санхүүгийн Группийн Тухай

Лондон хотын санхүүгийн төвд үүсгэн байгуулагдсан EBC Санхүүгийн Групп хөрөнгө удирдлага, брокерийн үйлчилгээний чиглэлээр олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Лондон, Сидней, Хонконг, Сингапур, Кайманы арлууд, Бангкок, Лимассол зэрэг дэлхийн томоохон санхүүгийн төвүүдэд салбартай тус компани хувь хүн болон байгууллагуудад валют, түүхий эд, хувьцаа, индекс зэрэг олон төрлийн санхүүгийн зах зээлд шууд нэвтрэх боломжийг олгодог.

Компанийн бүс нутгийн салбарууд харьяа улсынхаа зохицуулах байгууллагаар зохицуулагддаг бөгөөд ёс зүй, ил тод байдлыг гол зарчим болгож ажилладаг. EBC Санхүүгийн Групп (UK) Limited нь Их Британийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FCA) харьяанд, EBC Санхүүгийн Групп (Cayman) Limited нь Кайманы Арлуудын Санхүүгийн Зохицуулах Газраар (CIMA), харин Австралийн салбарууд нь Австралийн Үнэт Цаас ба Хөрөнгө Оруулалтын Комиссын (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd Маврикийн Санхүүгийн Үйлчилгээний Хорооны (FSC) зохицуулалтад тус тус хамаардаг.

40 гаруй жилийн туршлага бүхий санхүүгийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн EBC-ийн баг Плазагийн Гэрээ, 2015 оны Швейцар франкийн хямрал, COVID-19 цар тахлын үеийн зах зээлийн савлагаа зэрэг дэлхийн томоохон эдийн засгийн мөчлөгүүдийг даван туулж ирсэн туршлагатай. Компанийн соёл нь шударга байдал, харилцан хүндлэл, хөрөнгө хамгаалалтыг нэн тэргүүнд тавьж, хөрөнгө оруулагч бүрийн харилцааг онцгой ач холбогдолтойгоор хүлээн авч, хүндэтгэлтэй ханддаг зарчимд тулгуурладаг.

EBC Санхүүгийн Групп алдарт FC Barcelona клубын Албан ёсны Гадаад Валютын Түнш байгууллага бөгөөд Ази, Латин Америк, Ойрхи Дорнод, Африк болон Номхон далайн бүс нутгуудад тусгай чиглэлийн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. НҮБ-ын Сан болон дэлхийн хамгийн том оролцоонд суурилсан кампанит ажил болох “United to Beat Malaria” хөтөлбөрийн түншлэлийн хүрээнд дэлхийн эрүүл мэндийн санаачлагуудад хувь нэмэр оруулж байна.

Мөн EBC Оксфордын Их Сургуулийн Эдийн Засгийн Тэнхимийн хэрэгжүүлдэг “Эдийн засагчид юу хийдэг вэ?” олон нийтэд зориулсан боловсролын цувралыг дэмжин оролцож, эдийн засгийн ойлголтыг олон нийтэд энгийн, хүртээмжтэй байдлаар хүргэж, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудын талаарх ойлголт, хэлэлцүүлгийг гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байна.

https://www.ebc.com/

НҮБ-ын Сангийн "United to Beat Malaria" Аян тухай

НҮБ-ын Сан 25 гаруй жилийн турш НҮБ-тай хамтран шинэ санаачилга, түншлэлүүдийг бий болгон дэлхийн хэмжээнд тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд туслах инновациудыг хөгжүүлсээр ирсэн. Бие даасан буяны байгууллага болох энэ сан нь дэлхийн хамгийн том сорилтуудыг шийдвэрлэх, дэлхий нийтийн хөгжилд ахиц гаргах зорилгоор НҮБ-тай хамтран ажиллахад зориулан үүсгэн байгуулагджээ. Илүү их мэдээллийг эндээс аваарай: www.unfoundation.org.

НҮБ-ын Сангийн "United to Beat Malaria" аян нь гол түншүүд болон дэмжигчдийг хумхааг устгах, илүү эрүүл, шударга дэлхий байгуулахын төлөө яаралтай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор нэгтгэдэг. 2006 оноос хойш энэ аян нь АНУ болон дэлхийн өнцөг булан бүрд иргэдийг нийгмийн мэдээлэл түгээж, санхүүжилт болон дуу хоолойг өргөхөд идэвхтэй оролцуулахад чиглэж байна. Энэ аян нь эндемик бүс нутагт амьдарч буй хамгийн эмзэг, хамгаалалтад байгаа хүн амыг хамгаалахад чиглэсэн амь аврах нөөцүүдийг түнш байгууллагуудаар дамжуулан хүргэдэг. АНУ болон дэлхийн бусад орнуудаас түгээмэл удирдлага, улс төрийн хүсэл эрмэлзэл, нөөцүүд болон илүү бүтээлч, инновацын арга хэрэгслүүдийг дэмжиж, бид хумхааг нэгэнтээ устгах боломжтой үеийнхэн болно.

Илүү их мэдээлэл авах бол энд дарна уу. www.beatmalaria.org.

