Denodo Platform 9.2 提供直觀的數據市場體驗，並由先進的生成式人工智能 (GenAI) 功能提供支援

最新版本為商業用戶帶來增強的可用性能,同時為更多技術用戶簡化了開發和管理流程。

帕羅奧圖,加州, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 數據管理領域的領導者 Denodo 宣布推出 Denodo Platform 9.2,對 2024 年 11 月推出的 Denodo Platform 9.1 版本增加了簡單直觀的新功能,基於 Denodo Platform 語義層和邏輯數據管理功能建構:一個功能齊全的數據市場、對生成式人工智能項目的擴展支援以及一套用於開發數據產品的全新自助服務工具。

強大的數據市場可簡化運用數據的方式

企業用戶仍然難以採用可操作的格式存取所需的數據。 Denodo Platform 9.2 的新數據市場功能提供了電子商貿風格的用戶體驗,由最適合相關業務環境的全面語義層以及人工智能自動化功能支援,以簡化重複性任務。 得益於這項新功能,組織內不同角色的人員可以更快、更直觀地探索、發現及存取數據,並擴展對數據層之外的使用情況的可見性。 這個數據市場提供相關視圖,方便查看下游應用程式和分析工具如何運用數據,以及哪些儀表板和報告正在採用哪些數據產品。 個人用戶透過市場可以選擇他們首選的用戶介面語言,這對國際化團隊來說非常理想。

IDC 研究副總裁 Stewart Bond 表示:「Denodo Data Catalog 一貫讓用戶更易於存取和運用數據,即使對於跨組織數據湖倉和支援數據來源也是如此。但我相信 Denodo Platform 9.2 的新數據市場功能將提供更方便用戶使用的介面,存取起來更加直觀。 現在,即使對數據目錄技術知識了解不​​多甚至毫無認知的人士,也幾乎不用任何指導就可以利用這個市場來存取數據。」

增強對生成式人工智能 (GenAI) 應用程式的支援

生成式人工智能 (GenAI) 應用程式需要立即存取整個組織的可靠數據。 Denodo Platform 9.2 的生成式人工智能功能擴展了 Denodo Platform 9.1 的功能,後者引進了由人工智能驅動的 Denodo Assistant 和 Denodo AI SDK,以簡化生成式人工智能應用程式的開發工作。

Denodo Platform 9.2 繼續改良數據管理功能,加速生成式人工智能的普及化,因此組織可以順暢地為人工智能模型提供適用於人工智能的數據——能夠即時傳輸、受到良好管理的優質數據。 生成式人工智能的相關新進展包括:能夠利用特別針對用戶的知識,以動態方式訂製人工智能模型;增強對非結構化數據的支援,以便更有效地從社交媒體帖子中提取觀點或分析圖像;以及專為生成式人工智能開發人員設計的新認證項目。

Alexforbes 數據分析師兼數據管治團隊負責人 Barend Van Coller 表示:「憑藉 Denodo Assistant 及其 AI SDK,我們顯著地擴展了對 Alexforbes 整體受管治數據的存取。 對於曾經屬於資訊科技和資深用戶的領域,現在非技術用戶亦能夠透過直觀的對話式互動來存取。 我們對即將發布的 Denodo 9.2 版本感到非常興奮,它進一步增強了我們團隊搜尋、發現數據以及與其互動的能力,安全順暢。」

簡化數據產品開發工作

開發者需要在受控、有序的環境中打造數據產品,而 Denodo Platform 9.2 包含多項顯著增強的功能,有利於數據產品開發,同時保持強大的數據管治性能和最佳效率。 這些新增功能包括對持續整合/持續開發 (CI/CD) 的工作區支援,實現基於分支的開發,得以跨多個團隊進行更敏捷的協作;實現依賴性分析自動化,以減少錯誤並簡化數據緩存和管理;擴展了對開放表格式的支援,以改善對 Databricks Unity Catalog、Snowflake 的 Open Catalog 以及整個開放表生態系統的其他解決方案的支援。

Denodo 技術總監 Alberto Pan 表示:「透過不斷提升我們在數據自助服務、數據產品開發和生成式人工智能領域的能力,Denodo 讓企業能夠更有效地利用數據來增強決策能力、實現複雜工作流程自動化並提供更強大的服務。 有賴於這些創新成果,組織能夠走在數據驅動轉型的前沿,最大限度地發揮數據投資的影響力。」

更多資訊

