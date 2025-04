Denodo Platform 9.2, 고급 생성형 AI(GenAI) 기능으로 지원되는 직관적인 데이터 마켓플레이스 경험 제공

최신 공개된 버전은 비즈니스 사용자에게 향상된 사용성을 제공하는 한편 더 많은 기술 사용자를 위해 개발 및 관리 간소화의 편의를 제공

팔로 알토, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 데이터 관리 분야를 선도하는 데노도(Denodo)가 Denodo Platform 9.2를 출시한다고 발표했다. 2024년 11월에 출시한 Denodo Platform 9.1에 데노도 플랫폼 시맨틱 레이어와 논리적 데이터 관리 기능을 기반으로 모든 기능을 갖춘 데이터 마켓플레이스, GenAI 이니셔티브 지원 확대, 데이터 제품 개발을 위한 새로운 셀프서비스 툴 제품군 등 직관적인 새 기능을 추가한 게 특징이다.

데이터 사용을 간소화하는 강력한 데이터 마켓플레이스

비즈니스 사용자들은 실행 가능한 형식으로 필요한 데이터에 액세스하는 과정에서 지속적인 어려움을 겪는다. Denodo Platform 9.2의 새로운 데이터 마켓플레이스 기능은 전자상거래 스타일의 사용자 경험을 제공하며, 가장 관련성이 높은 비즈니스 컨텍스트를 위한 포괄적인 시맨틱 계층과 반복적인 작업을 간소화하는 AI 기반 자동화를 통해 지원된다. 이 새로운 기능을 통해 조직 내 다양한 역할을 맡은 사람들이 데이터 계층을 넘어 사용 현황에 대한 확장된 가시성을 통해 보다 빠르고 직관적으로 데이터를 탐색, 발견, 액세스할 수 있다. 데이터 마켓플레이스는 다운스트림 애플리케이션과 분석 도구가 데이터를 사용하는 방식과 어떤 대시보드와 보고서에서 어떤 데이터 제품을 사용하고 있는지에 대한 뷰를 제공하게 된다. 또한 개별 사용자가 UI에 대해 선호하는 언어를 선택할 수 있어 글로벌 팀에 이상적이다.

IDC의 연구 부사장인 Stewart Bond는 “데노도 데이터 카탈로그 (Denodo Data Catalog)는 조직의 데이터 레이크하우스와 지원 데이터 소스 전반에 걸쳐 항상 데이터 접근과 사용을 용이하게 해왔다”며 “Denodo Platform 9.2의 새로운 데이터 마켓플레이스 기능은 더욱 사용자 친화적인 인터페이스로 더욱 직관적으로 접근할 수 있게 해줄 것으로 믿는다”고 말했다. 그는 또 "이제 데이터 카탈로그에 대한 기술적 지식이 거의 없거나 전혀 없는 사람들도 거의 또는 전혀 안내 없이 데이터 액세스를 위해 마켓플레이스를 활용할 수 있다.”고 언급했다.

생성 AI(GenAI) 애플리케이션에 대한 지원 강화

생성형 AI(GenAI) 애플리케이션은 조직 전반에서 신뢰할 수 있는 데이터에 즉시 액세스할 수 있어야 한다. Denodo Platform 9.2의 GenAI 기능은 AI 기반 데노도 어시스턴트와 데노도 AI SDK를 도입한 Denodo Platform 9.1의 기능을 확장하여 GenAI 애플리케이션 개발을 간소화하게 된다.

Denodo Platform 9.2는 GenAI 도입을 가속화하는 데이터 관리 기능을 지속적으로 발전시켜 조직이 AI 모델에 고품질의 잘 관리된 데이터를 실시간으로 제공함으로써 AI 모델에 원활하게 제공할 수 있도록 지원한다. 이러한 새로운 GenAI의 발전에는 사용자별 지식으로 AI 모델을 동적으로 맞춤화하는 기능, 소셜 미디어 게시물에서 감정을 보다 효과적으로 추출하거나 이미지를 분석하기 위한 비정형 데이터 지원 강화, GenAI 개발자를 위해 특별히 설계된 새로운 인증 프로그램 등이 포함된다.

Alexforbes의 데이터 분석가이자 데이터 거버넌스 팀장인 Barend Van Coller는 “데노도 어시스턴트와 AI SDK를 통해 관리되는 데이터에 대한 접근성을 크게 확장했다.”라고 밝혔다. 그는 이어 “한때 IT 및 파워 유저의 영역이었던 데이터를 이제 비기술적인 사용자도 직관적인 대화형 상호작용을 통해 액세스할 수 있게 되었다. 우리 팀이 안전하고 원활하게 데이터를 검색하고 발견하고 상호 작용할 수 있는 역량을 더욱 강화할 수 있는 곧 출시될 Denodo 9.2 버전에 기대가 크다.”라고 말했다.

데이터 제품 개발 간소화

개발자는 통제되고 체계적인 환경에서 데이터 제품을 구축할 수 있어야 하며, Denodo Platform 9.2에는 강력한 데이터 거버넌스와 최적의 효율성을 유지하면서 데이터 제품 개발을 용이하게 하는 중요한 개선 사항이 포함되어 있다. 새롭게 추가된 기능에는 여러 팀 간의 보다 민첩한 협업을 위해 브랜치 기반 개발을 가능하게 하는 지속적인 통합/지속 개발(CI/CD)을 위한 작업 공간 지원, 오류를 줄이고 데이터 캐싱 및 큐레이션을 간소화하는 자동화된 의존성 분석, 오픈 테이블 형식에 대한 지원 확대로 데이터브릭스 유니티 카탈로그, Snowflake의 오픈 카탈로그 및 기타 솔루션에 대한 지원을 개선하여 오픈 테이블 에코시스템 전반의 지원을 강화하는 기능 등이 포함된다.

Denodo의 최고기술책임자인 Alberto Pan은 “Denodo는 데이터 셀프서비스, 데이터 제품 개발, GenAI 분야의 역량을 지속적으로 발전시켜 기업들이 데이터를 보다 효과적으로 활용해 의사 결정을 개선하고 복잡한 워크플로우를 자동화하며 더욱 강력한 서비스를 제공할 수 있도록 지원하고 있다”고 말했다. 그는 이어 “이러한 혁신을 통해 조직은 데이터 기반 혁신의 선두에 서서 데이터 투자의 효과를 극대화할 수 있다."고 강조했다.

추가 정보

Denodo 기업 소개

Denodo는 데이터 관리 분야를 선도하고 있는 기업이다. 수상 경력에 빛나는 Denodo Platform은 데이터를 AI 및 셀프 서비스를 포함한 기업 전반의 모든 데이터 관련 이니셔티브에 대한 신뢰할 수 있는 인사이트와 성과로 전환하는 선도적인 논리적 데이터 관리 플랫폼이다. 전 세계 모든 산업 분야의 Denodo 고객들은 레이크하우스나 기타 주류 데이터 플랫폼만 사용할 때보다 3분의 1의 시간과 10배 더 나은 성능으로 신뢰할 수 있는 AI 지원 및 비즈니스 지원 데이터를 제공하고 있다. 자세한 정보는 denodo.com에서 확인할 수 있습니다.

언론 연락처 정보

pr@denodo.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.