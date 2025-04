DEBRICHEM® זכה בפרס ההישגיות של IIWCG לשנת 2025 עבור חדשנות בטיפול בפצעים

זכתה להכרה על הקידום הגלובלי של טיפול בפצעים באמצעות חדשנות ויעילות

אמסטרדם, April 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

DEBRICHEM®, מוצר הדגל של DEBx Medical, זכה בפרס ההישגיות של IIWCG לשנת 2025 עבור חדשנות בטיפול בפצעים ב-16th Abu Dhabi Wound Care Conference.

הכרה זו, שהוענקה במהלך טקס הפתיחה של ADNEC, מטעם הקבוצה הבין-מקצועית לטיפול בפצעים (IIWCG), מעניקה כבוד למצוינות בטיפול בפצעים ושמה זרקור על פריצות דרך המגדירות מחדש סטנדרטים בניהול פצעים כרוניים באמצעות חדשנות ויעילות.

לא מדובר בכבוד בלבד עבור DEBx Medical - זוהי הוקרה לשיקול דעתם הקליני של קלינאים רבים שממשיכים להשתמש ב-DEBRICHEM® כדי לשפר תוצאות, אפילו במקרים המאתגרים ביותר.

DEBRICHEM®: יישום אחד. קו ראשון. פתרון להטריה.

בעזרת טיפול אחד בלבד שנמשך 60 שניות, DEBRICHEM® מנקה רקמות חסרות חיים, זיהום וביופילם מפצעים כרוניים, מחסומים מרכזיים המונעים התקדמות ריפוי.

לרופאים הוא מציע:

*פעולה מהירה וממוקדת, פותחת מחדש את הדרך לריפוי

*גישה קלה לשימוש עבור פצעים הנובעים ממספר גורמים

*פתרון מעשי מוכוון תוצאות בסביבות לחץ גבוה

עבור מערכות בריאות ומטופלים, זה מאפשר:

*פחות התערבויות ושימוש נמוך יותר במשאבים

* היענות טובה יותר של המטופלים לטיפול בגין מגוון גורמי פצעים

*פוטנציאל להפחתת ההסתמכות על אנטיביוטיקה, המסייעת בהתמודדות עם עמידות לאנטיביוטיקה

*צעד משמעותי קדימה במאבק נגד קטיעות גפיים

DEBRICHEM®, המגובה בראיות מדעיות, מספק תמיכה לקלינאים במסגרות בתי חולים מתקדמות וגם בסביבות מרוחקות או מוגבלות במשאבים.

בתקופה בה יעילות שירותי הבריאות ועמידות בפני חומרים אנטי-מיקרוביאליים מהוות דאגות עולמיות דחופות, חדשנות כמו DEBRICHEM® אינה רק בעלת ערך, היא חיונית.

"זהו רגע של גאווה ומטרה משותפים. הכרה זו מטעם IIWCG מהווה כבוד אדיר, לא רק עבור DEBx Medical, אלא עבור כל רופא וחולה ששם את מבטחם בחדשנות. DEBRICHEM® פותח כדי להתמודד עם פער קריטי בטיפול בפצעים כרוניים. פרס זה מאשר את ההשפעה האמיתית שהצוות שלנו שואף אליה מדי יום: להחזיר את הכבוד, לשמר גפיים, ולשפר חיים", אמר ברט קווינט (Bert Quint), מנכ"ל DEBx Medical.

הפרס מדגיש את המחויבות של DEBx Medical לקידום הטיפול בפצעים שנותן עדיפות להתקדמות המטופל מעל לכל.

אודות DEBx Medical

DEBx Medical היא חברת טכנולוגיה רפואית עסקית המקדישה את עצמה למהפכה בתחום הניהול של פצעים כרוניים. היא מתמקדת במתן טיפולים משני משחק יעילים לטיפול בפצעים, שהינם קלים לשימוש וליישום בפרקטיקה היומיומית: DEBRICHEM® - להמציא מחדש את העתיד של הטיפול בפצעים.

למידע נוסף – מדיה:

DEBx Medical:, press@debx-medical.com ,Chandrita Jaisinghani +31 85 0878096

