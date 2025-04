Investimentos de mais de 340 bilhões de yuans foram fechados na Conferência Global de Promoção de Investimentos de Suzhou 2025

SUZHOU, China, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em 26 de abril, foi realizada a Conferência de Investimento Global de Suzhou de 2025, com a participação de mais de 1.200 elites empresariais de empresas globais da Fortune 500, corporações multinacionais e empresas unicórnio. Durante o evento, um total de 417 projetos, com um investimento agregado de 341,57 bilhões de yuans, foram fechados no local.

Suzhou, na província de Jiangsu, na China Oriental, é uma das cidades com mais investimentos estrangeiros e a maior concentração de empresas financiadas por estrangeiros. A cidade abriga 14 zonas de desenvolvimento em nível nacional, 19.000 empresas estrangeiras e 178 empresas da Fortune 500, que investiram em quase 500 projetos, contribuindo com um total de 167 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros reais. Suzhou tem expandido constantemente sua abertura institucional em áreas como regras, regulamentos, gerenciamento e padrões. A Suzhou está aprofundando seu programa-piloto de inovação aberta de toda a cadeia da indústria biofarmacêutica. A cidade introduziu a primeira "lista branca" da China para a importação de materiais para pesquisa e desenvolvimento biofarmacêutico, reduzindo o tempo de desembaraço aduaneiro em 70%.

Para atrair capital global, Suzhou continua a expandir sua capacidade de inovação aberta em plataformas como China-Singapura, China-Alemanha, China-Japão e a estrutura de cooperação entre o Estreito. Por exemplo, o Parque Industrial de Suzhou manteve sua posição como a principal zona de desenvolvimento econômico em nível nacional durante nove anos consecutivos, e sua cidade em nível de condado, Taicang, vem aprofundando sua cooperação com a Alemanha.

Atualmente, existem aproximadamente 30.000 residentes estrangeiros em Suzhou. A abertura do Centro de Atendimento ao Residente Estrangeiro oferece 21 serviços, apoiados por uma equipe profissional de língua inglesa e um assistente de serviços governamentais alimentado por IA 24 horas. Por exemplo, Philipp Zorn, um residente de Taicang há mais de seis meses, recebeu assistência da equipe para solicitar o "City Honor Card". Este cartão, que integra serviços financeiros, médicos, de transporte e outros, facilitou muito seu trabalho e sua vida.

Um ambiente de negócios e serviços profissionais favoráveis são fatores essenciais para atrair investimentos estrangeiros para Suzhou. A cidade estabeleceu um sistema de serviço abrangente que cobre todo o ciclo de vida das empresas estrangeiras, oferecendo uma experiência internacional ao consumidor e suporte completo para as necessidades diárias dos residentes, garantindo que "investir em Suzhou seja investir no futuro".

