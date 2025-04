En la 2025 Suzhou Global Investment Promotion Conference, se firmaron inversiones por valor de más de 340 mil millones de yuanes

SUZHOU, China, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El pasado 26 de abril tuvo lugar la 2025 Suzhou Global Investment Conference, la conferencia para promocionar la inversión global en Suzhou, a la que asistieron más de 1200 comerciantes de primer nivel de la lista Fortune 500, así como multinacionales y empresas unicornio. Durante el evento se firmaron 417 proyectos, con una inversión adicional de 341,57 mil millones de yuanes.

El fragmento multimedia que acompaña a este comunicado de prensa está disponible en este enlace.

Suzhou, ciudad situada en la provincia de Jiangsu de la República Popular China, es una de las que cuenta con una mayor inversión extranjera y una más alta concentración de empresas con financiación foránea. La ciudad alberga 14 zonas de desarrollo nacionales, 19 000 empresas extranjeras y 178 compañías, de las 500 que integran la lista Fortune, con inversiones en casi 500 proyectos y una contribución total de 167 mil millones de dólares estadounidenses en inversión extranjera real. Suzhou ha incrementado su flexibilidad institucional de forma ininterrumpida en ámbitos normativos, legislativos, de gestión y de estándares de calidad. Además, también está profundizando en un programa piloto para la innovación integral en la cadena industrial del sector biofarmacéutico. Ha introducido la primera «lista blanca» de productos, con el fin de importar materiales destinados a I+D en el sector biofarmacéutico, lo que ha logrado reducir en un 70 % los trámites aduaneros.

Para atraer el capital global, Suzhou sigue trabajando en la capacidad de innovación abierta estableciendo plataformas colaborativas con Singapur, Alemania o Japón, así como un marco de cooperación a través del Estrecho. Por ejemplo, el Parque Industrial de Suzhou ha mantenido su posición como zona de mayor desarrollo económico nacional durante nueve años consecutivos, y el condado de Taicang ha ampliado su cooperación con Alemania.

Actualmente, Suzhou alberga a 30 000 personas extranjeras. La apertura de un Centro de atención de residentes extranjeros (Foreign Resident Service Center) permite el suministro de 21 servicios distintos gestionados por un equipo anglófono, así como una asistencia de 24 h para acceder a servicios gubernamentales mediante un sistema basado en la IA. Philipp Zorn, un «expat» que reside en Taicang desde hace seis meses, recibió ayuda para la solicitud de la denominad «City Honor Card». Esta tarjeta, que integra servicios financieros, médicos y de transporte, entre otros, le ha facilitado el trabajo y la vida diaria.

Para atraer inversores extranjeros a Suzhou, son factores clave la existencia de un entorno empresarial y de servicios profesionales. La ciudad ha implementado un completo sistema de servicios que abarca todo el ciclo de vida de las empresas extranjeras, lo que ofrece una experiencia de consumo internacional y de asistencia integral para dar respuesta a las necesidades diarias, y garantiza que «Invertir en Suzhou es sinónimo de invertir en futuro».

Fuente: 2025 Suzhou Global Investment Promotion Conference

Persona de contacto: Sra. Ling; tel.: 86-10-63074558

