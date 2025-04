Rover udvider yderligere i Europa

Rover starter næste fase af sin europæiske ekspansion med opkøb af Gudog og indtræden i Danmark og Irland

LONDON, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rover, en førende onlinemarkedsplads for kærlig kæledyrspleje, annoncerede i dag sin indtræden på markederne i Danmark og Irland, hvilket bringer dens populære tjenester til millioner af nye kæledyrsejere. Udvidelsen til to nye lande er en del af en bredere vækststrategi med planer om at indtræde på markederne i Schweiz, Finland, Østrig, Polen og Belgien. Ved udgangen af 2025 vil Rovers globale fodaftryk omfatte 17 lande.

Rover har også annonceret købet af Gudog, en europæisk baseret platform for hundesitting og hundeluftning, der blev grundlagt i 2015. Gudog-netværket består af 20.000 hundepassere og hundeluftere fra Storbritannien, Irland, Frankrig, Spanien, Tyskland, Danmark, Norge og Sverige. Aftalen forventes at fremskynde udrulningen af Rovers tjeneste i Danmark og Irland og bygger videre på opkøbet af den kattecentrerede markedsplads, Cat in a Flat, i oktober 2024.

"Over hele Europa har både kæledyrsejere og plejepersonale taget Rover til sig med en entusiasme, der har overgået vores forventninger indtil nu," siger Brent Turner, præsident for Rover. "Med det i tankerne er vi glade for at kunne introducere Rover til kæledyrsejere i Danmark og Irland, og vi er begejstrede over at byde Gudog-fællesskabet velkommen til Rover. Disse investeringer giver os mulighed for at fremme vores mission, som er at gøre det lettere for mennesker at opleve kæledyrs ubetingede kærlighed i deres liv."

Europa er Rovers hurtigst voksende marked for førstegangskunder. I 2024 udgjorde europæiske bookinger ca. 16 % af de globale nye bookinger – et tal, der forventes at vokse i hele 2025. I løbet af de næste fem år forventer Rover at investere yderligere 15 millioner dollars som led i sin strategi om at kunne tilbyde sine kæledyrsplejetjenester i flere europæiske lande, samtidig med at man udnytter mange af de hidtidige investeringer i teknologi. De nye markeder repræsenterer yderligere 6,5 milliarder dollars i langsigtede muligheder.

"Dette er en utrolig milepæl i Gudogs rejse. I løbet af de seneste ti år har vores team opbygget og vedligeholdt et netværk af kæledyrselskere i hele Europa – et netværk, som vi er meget stolte af," siger Timothy McElroy, CEO og medstifter af Gudog. "Rover har et fremragende team, dyb ekspertise i at skalere sin markedsplads og et førende omdømme inden for kæledyrspleje, hvilket gør denne transaktion til det naturlige næste skridt i Gudogs historie, og vi er virkelig begejstrede for at slå os sammen med Rover."

Om overtagelsen af Gudog

Gudogs netværk, der ledes af grundlæggerne Timothy McElroy og Loly Garrido, strækker sig over otte europæiske lande med over en million dage med bookede tjenester til dato og 300.000 anmeldelser fra kæledyrsejere. Vilkårene for aftalen med Gudog blev ikke offentliggjort. Herbert Smith Freehills LLP fungerede som juridisk rådgiver for Rover. CKS Finance LTD fungerede som finansiel rådgiver for Gudog, og Philip Lee LLP fungerede som juridisk rådgiver for Gudog.

Om Rover

Rover, der er grundlagt i 2011 og med base i Seattle, Washington, er verdens største onlinemarkedsplads for kærlig kæledyrspleje. Rovers globale fodaftryk omfatter Nordamerika (USA og Canada) og Europa, herunder Storbritannien, Frankrig, Spanien, Tyskland, Italien, Holland, Sverige, Norge og nu også Danmark og Irland. Rover skaber kontakt mellem kæledyrsejere og kæledyrsplejere, der tilbyder overnatningstjenester, herunder pension og pasning af kæledyr i hjemmet, samt tjenester i dagtimerne, herunder hundedagpleje, hundeluftning og drop in-besøg.

Rover leverer uovertrufne værktøjer og støtte til at sikre kæledyrenes sikkerhed, herunder adgang til deres Trust and Safety-supportteam. Alle sittere på platformen har gennemgået ID-verificering og bliver omhyggeligt screenet af et medlem af vores team. Rover-garantien kan også refundere kvalificerede udgifter på op til 25.000 euro, hvis et kæledyr får brug for dyrlægebehandling under et ophold. Vores Trust and Safety-supportteam står til rådighed for at hjælpe med eventuelle problemer. Du kan læse mere om Rover på www.rover.com.

