Trade finance in Central America — Mexico: A study of Guatemala, Honduras and Mexico

Excelencias, señoras y señores, Es un gusto para la OMC estar acá ahora para analizar conjuntamente uno de los mayores motores del comercio exterior que muchas veces subestimamos, el financiamiento del comercio. Quisiera expresar mis agradecimientos al Lic. Fernando Serrano Guadarrama Asesor del Subsecretario de Economía por honrarnos con su presencia, así como por sus inspiradoras palabras introductorias. Quisiera también dar las gracias al ITAM por haberse ofrecido acoger y co-organizar este acto de presentación. Por último, permítanme reconocer la contribución de la Corporación Financiera Internacional, o IFC al evento de hoy. Me complace como siempre formar equipo con la IFC, el brazo del sector privado del Banco Mundial. Desde el año 2021, la OMC y la IFC han intensificado su labor de colaboración para comprender mejor los déficits de financiamiento del comercio y cómo subsanarlos, y hoy presentamos un informe conjunto sobre el financiamiento del comercio centrado en Guatemala, Honduras y México. Presentamos estudios similares enfocados en África Occidental en las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en el 2022; y en 2023 en la OMC, sobre la región del Mekong. Como mencioné, hemos difundido estos informes tanto en las sedes de organismos internacionales, como en capitales, y déjenme compartir un dato interesante con Uds. Al difundir esos informes regionales, comprobamos que el interés en las capitales era bastante significativo, tal vez mayor que en las sedes de las instituciones internacionales. En las capitales logramos reunir a los grupos interesados, como el sector financiero, los organismos de crédito a la exportación, los funcionarios encargados del comercio exterior y al sector académico. Por ello, para esta tercera edición, la Directora General de manera acertada sugirió hiciésemos la presentación del informe directamente en la Ciudad de México, hoy, combinada con otra presentación en la Ciudad de Guatemala mañana. Sin adelantarles los detalles del informe, que les expondrán nuestros expertos de la OMC y de la IFC seguidamente, permítanme que formule tres observaciones sobre el tema que nos ocupa: La OMC y la IFC cooperan en materia de financiamiento al comercio porque es un importante elemento facilitador del comercio exterior. Nuestros países en desarrollo Miembros frecuentemente identifican la falta de financiamiento del comercio como un importante obstáculo para participar en el comercio mundial. Según estimaciones del Banco Asiático de Desarrollo BAsD, el déficit de financiamiento del comercio mundial, principalmente en los países en desarrollo, asciende a 2.5 mil millones de dólares. A las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, y a las empresas propiedad de mujeres, les resulta especialmente difícil acceder al financiamiento del comercio. Según el BAsD, el 40% de las solicitudes de financiamiento del comercio presentadas por las MIPYMES, y hasta el 70% de las presentadas por empresas propiedad de mujeres, son rechazadas. Muchas de esas empresas dejan de intentarlo. En la práctica, el acceso insuficiente al financiamiento del comercio funciona como un costo del comercio que resulta ser prohibitivo, frenando el comercio y bloqueando las oportunidades económicas para empresas y personas. Los aspectos específicos locales de los déficits de financiamiento del comercio varían considerablemente. Esta es la razón por la que, en noviembre de 2021, la OMC y la IFC decidieron realizar una serie de "análisis en profundidad" de los mercados de financiamiento del comercio de determinadas regiones. La idea era utilizar análisis mejorados y estudios por países que permitieran comprender mejor los lugares donde había déficits de financiamiento del comercio y la manera en que se producían. Esto, a su vez, ayudaría a todas las partes interesadas a orientar mejor los recursos existentes para subsanar esos déficits. Para nosotros, esto significa, por ejemplo, un aumento del financiamiento por parte de IFC, así como la creación conjunta por parte de la OMC e IFC de asistencia técnica para aumentar las capacidades, destinada a los bancos, los exportadores y los importadores en los mercados emergentes. Nos enorgullece ver que actualmente la IFC invierte en el financiamiento de las cadenas de valor en México. El financiamiento de las cadenas de valor desbloquea los escasos recursos de empresas como las pymes que se encuentran bloqueadas para participar mas en en las cadenas de valor y ayuda a las empresas a reservar sus flujos de efectivo para invertir y ascender en la cadena de valor. ¿Qué aprendemos de estos tres informes? En los países que estudiamos en África Occidental, la región del Mekong y ahora en el hemisferio occidental, solo una parte limitada del comercio está respaldada por el financiamiento del comercio y de las cadenas de valor. En las economías avanzadas, esta proporción es, como mínimo, del 60%. Por ejemplo, observamos que, en los mercados estudiados, el limitado financiamiento al comercio disponible se destina en primer lugar, si no únicamente, a ya empresas consolidadas. Los estudios también muestran que las empresas más grandes hacen un uso mucho mayor del financiamiento del comercio que las PYMES. En México y los países vecinos, el bajo nivel de la utilización del financiamiento del comercio y de las cadenas de valor obedece al bajo nivel del acceso de las empresas al financiamiento en general. Sólo una cuarta parte de los importadores y exportadores tienen acceso al crédito. En cada una de las regiones que examinamos, el financiamiento del comercio estaba muy concentrado: demasiado pocos bancos conceden demasiado poco financiamiento a un pequeño grupo de comerciantes consolidados y grandes. Aunque en algunas cadenas de valor el financiamiento del comercio puede fluir de los grandes comerciantes a los proveedores más pequeños, no siempre es así; depende de las empresas y de los sectores. Las empresas más pequeñas adolecen de acceso al financiamiento del comercio. De hecho, si los proveedores pagan "por adelantado" los insumos que importan y después se les pagan tarde sus exportaciones, los escasos recursos de flujo de caja de los que disponen quedan bloqueados en el proceso comercial, en lugar de utilizarse para la inversión y otros fines productivos. En algunos países hemos observado que con un mayor financiamiento del comercio y de las cadenas de valor, a un costo más bajo, las empresas podrían liberar recursos para invertir y ascender en la cadena de valor Calculamos que, en el caso de México y otros países de la región que examinamos, una duplicación de la cobertura del financiamiento del comercio aumentaría los flujos comerciales en una cantidad significativa y contribuiría a la diversificación geográfica de dicho comercio. Habría importantes beneficios para las PYMES locales y los proveedores locales de segundo nivel de las cadenas de valor internacionales. Un aumento del financiamiento del comercio no solo se traduce en un aumento de la integración comercial, sino también en el aumento de la inclusión socioeconómica a través del comercio. El análisis muestra también aquellos casos donde identificamos políticas públicas orientadas al futuro. Por ejemplo, México ha sido previsivo promoviendo un mercado activo para el financiamiento de las cadenas de valor. Según el Informe sobre el desarrollo de las cadenas de valor mundiales de la OMC y el BAsD de 2023, la parte del comercio relacionadas con las cadenas de valor sobre el comercio total de mercancías ha aumentado globalmente del 41% en 2018 al 46% en 2023. Se estima que el mercado de financiamiento de las cadenas de valor internacionales apoya anualmente al menos 2 mil millones de dólares del comercio en las cadenas de valor. México es un caso exitoso de integración en la producción en cadenas de valor. La adopción sistemática de la facturación electrónica y el apoyo de la NAFIN han llevado conjuntamente a la creación de un activo mercado de factoraje en México, uno de los más activos de América Latina. El potencial de mayor desarrollo, en cooperación con instituciones como la IFC y el Banco Interamericano de Desarrollo, es grande. De cara al futuro Las transacciones comerciales en los países en desarrollo deberían seguir recibiendo apoyo de los programas de financiamiento del comercio implementados por la IFC y otros bancos multilaterales de desarrollo. Estos programas apoyan las importaciones y exportaciones de alimentos, medicamentos y otros productos esenciales cuando los bancos internacionales se retiran, en períodos de tensión financiera. También proporcionan experiencia práctica a los bancos participantes en los mercados emergentes, permitiéndoles con el tiempo llegar a un punto en el que el sector privado puede proporcionar financiamiento del comercio sin el apoyo de los multilaterales. De este modo, son muy útiles. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para integrar a los productores locales en las cadenas de valor mundiales. En las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, la Directora General y los jefes de bancos multilaterales de desarrollo anunciaron un plan de acción para aumentar la ayuda financiera a través de sus programas en vigor; trabajar en el fortalecimiento de la infraestructura jurídica; reforzar el conocimiento de los mercados y la capacidad de las partes interesadas; y trabajar con instituciones financieras y empresas de tecnología financiera para aumentar la diversidad y disponibilidad de los productos. En términos generales, la secretaria de la OMC prosigue su labor, ya sea en el ámbito del financiamiento del comercio, atendiendo iniciativas en materia de facilitación de las inversiones, o mediante el apoyo a la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, para reducir los costos del comercio internacional. En muchos países emergentes, la reducción de los costos de transporte, de los costos del financiamiento y de tiempos en el despacho en frontera son fundamentales para la competitividad a nivel internacional. La adopción de las tecnologías digitales es primordial en este sentido. En lo que respecta al financiamiento del comercio, seguimos a disposición de nuestros Miembros para promover soluciones y entablar debates de expertos, como el de hoy, con el apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones financieras de desarrollo. Share

