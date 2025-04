BTCC取引所、ビットコイン寄付でより革新的なチャリティイベントを開催　レッドイーグル財団ゴルフイベントで歴史的試み

A Media Snippet accompanying this announcement is available by clicking on this link.

ビルニュス、リトアニア, April 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所であるBTCCは、レッドイーグル財団の「レジェンズ・ゴルフ・デー」において、財団史上初となるビットコイン寄付を可能にすることで寄付方法を再定義しました。そして、従来の金融システム上の制約を回避し、恵まれない子供たちのために多額の資金を調達しました。

2025年4月24日にロンドンのザ・シャイアで開催されたこのチャリティイベントは、BTCCがレッドイーグル財団のために初めてビットコイン寄付の選択肢を可能にした歴史的なイベントとなり、参加者が慈善活動に貢献する新しい方法を導入しました。参加者は会場内に設置されたQRコードを通じて簡単にビットコインを寄付でき、従来の銀行システムの範疇を超えた寄付を可能にしました。

このイベントには、サッカープレミアリーグ「トッテナム」のレジェンド選手である、グレン・ホドル氏、テディ・シェリンガム氏、オシー・アルディレス氏、パット・ジェニングス氏、ポール・ミラー氏、マイケル・ハザード氏、ジョン・プラット氏、デビッド・ハウエルズ氏、ジョン・レイシー氏、マーク・ファルコ氏の10名が参加しました。プロゴルファーのルーシー・ロブソン氏は「ビート・ザ・プロ」コーナーにて参加者に挑戦し、チーム「バリントン・ジェームズ」が優勝を勝ち取りました。

見どころの一つは、元チェルシー選手でスポーツテレビの評論家であるスコット・ミントー氏が司会を務めたQ&Aセッションで、グレン・ホドル氏が自身の輝かしいキャリアについての話や現在のトッテナムチームに関する見解をシェアした場面でした。

BTCC取引所のブランディング責任者であるアーリン氏は「BTCCは従来のチャリティイベントに全く新しい寄付方法をもたらし、より多くの困っている人々が暗号資産の力で救われる世の中になることを望みます。」と述べました。

加えて「暗号資産分野のパイオニアとして、革新的な技術を使ってポジティブな社会的影響力を作り出すことが、私たちの責任だと信じています。私たちはパートナーであるレッドイーグル財団への継続的な支援を行うことを嬉しく思っており、取引所の成長に伴ってさらに多くのイニシアチブを発揮することを楽しみにしています。」と付け加えました。

暗号資産寄付の導入は、BTCCの社会的責任に対する意識の拡大の始まりに過ぎません。同取引所は、ブロックチェーン技術を活用してさまざまな社会的課題に取り組むとともに、引き続き社会に意味のある変化をもたらすレッドイーグル財団のような組織を支援し続ける予定です。

コミュニティへの感謝の印として、BTCCはグレン・ホドル氏サイン入りTシャツのプレゼント企画も実施します。BTCC取引所のXにて詳細を確認するようお願いします。

【BTCC取引所について】

BTCC取引所は、2011年6月に設立された暗号資産取引所です。信頼性が高く、誰もが利用できる取引所を目指して、90の国と地域でサービスを提供しております。300万人以上のユーザーに利用されており、おかげさまでグローバル規模で多くの暗号資産愛好家の方々から支持を受けております。弊社はプラットフォームの安全性に特に力を入れており、取引の安定性やコールドウォレットなどはもちろん、13年間無事故で運営を続けております。

BTCC取引所は、公式HPや公式LINEアカウント等から日本語でのお問い合わせに対応しております。また、定期的に各SNSにて相場情報、暗号資産のニュース、またキャンペーン情報などを更新しています。

BTCC取引所の最新情報は、公式SNSよりご確認ください。

【BTCC取引所 プレスリリースシェアキャンペーン】

上記記事を読み、下記タスクを実施した方から抽選で毎月5名様に20USDTをプレゼントします。

タスク:

【BTCC公式SNS】

公式LINE:https://page.line.me/?accountId=097zvqar

Twitter:https://twitter.com/btcc_japan

Instagram:https://www.instagram.com/btcc_jp/

【会社概要】

社名:BTCC取引所

設立:2011年

URL:https://www.btcc.com/ja-JP

上記プレスリリースに関するお問い合わせは、press@btcc.com までご連絡ください。

