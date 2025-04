Nokia Oyj

Nokia Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset ja osingonjako



Hallituksen ja valiokuntien kokoonpanot

Nokia Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Sari Baldaufin hallituksen puheenjohtajaksi ja Timo Ihamuotilan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin hallituksen valiokuntiin:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Thomas Dannenfeldt ja jäseniksi Pernille Erenbjerg, Lisa Hook ja Mike McNamara.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Timo Ihamuotila ja jäseniksi Sari Baldauf, Pernille Erenbjerg ja Thomas Saueressig.

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Thomas Dannenfeldt ja jäseniksi Timo Ahopelto, Sari Baldauf ja Elizabeth Crain.

Teknologiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kai Öistämö ja jäseniksi Timo Ahopelto, Mike McNamara ja Thomas Saueressig.

Strategiavaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Elizabeth Crain ja jäseniksi Sari Baldauf, Lisa Hook, Timo Ihamuotila ja Kai Öistämö.



Osingonjako

Hallitus on vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt 0,04 euron osakekohtaisesta osingonjaosta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä 5.5.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.5.2025. Todellinen osingon maksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy osinkomaksut siirtävien välittäjäpankkien käytäntöjen mukaan. Tämän ilmoitetun osingonjaon jälkeen hallituksen jäljellä oleva varojenjakovaltuutus on enintään 0,10 euroa osakkeelta.



Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.



B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme kiinteissä sekä matkapuhelin- ja pilvipalveluverkoissa. Olemme luoneet arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla jo 100 vuoden ajan.



Avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat tehokkaat verkkoratkaisumme integroituvat saumattomasti eri ekosysteemeihin ja luovat uusia mahdollisuuksia verkon kaupallistamiselle ja skaalaamiselle. Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.



Lisätietoja:

Viestintä

Puh. +358 10 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

Maria Vaismaa, viestintäjohtaja



Sijoittajasuhteet

Puh. +358 931 580 507

Sähköposti: investor.relations@nokia.com

