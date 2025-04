Le Syndicat des Métallos félicite le nouveau Premier ministre du Canada et rappelle ses priorités urgentes pour les travailleuses et les travailleurs

TORONTO, 29 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Directeur national canadien du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a émis aujourd'hui la déclaration suivante :

« Au nom des 225 000 membres du Syndicat des Métallos au Canada, nous félicitons Mark Carney pour son élection au poste de Premier ministre du Canada. Les travailleuses et travailleurs de tout le pays attendent des mesures pour protéger et créer de bons emplois syndiqués, reconstruire notre base industrielle et garantir l'équité et la sécurité pour les travailleuses et travailleurs.

Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a maintenant une occasion unique de répondre à ces attentes. Nous vous exhortons à placer les travailleuses et les travailleurs au centre de vos actions, en renforçant les politiques industrielles, en investissant dans des infrastructures durables, en corrigeant les lacunes des accords commerciaux existants, en facilitant l'adhésion des travailleuses et des travailleurs à un syndicat, en défendant le droit à la négociation collective et en faisant respecter les droits des travailleuses et des travailleurs canadiens dans leur pays et à l'étranger. Les Métallos sont prêts à travailler avec votre gouvernement pour construire une économie plus forte et plus juste qui fonctionne pour tout le monde et pas seulement pour une minorité de privilégiés.

Nous prenons également acte de l'annonce du départ de Jagmeet Singh de son poste de chef du Nouveau parti démocratique. Jagmeet a été une voix infatigable pour les travailleuses et les travailleurs et leurs familles, réalisant de réels progrès comme l'adoption d'une loi anti-scab, la protection des pensions, un commerce plus équitable, une économie plus verte et plus inclusive, ainsi que l'expansion la plus importante des soins de santé publics dans l'histoire moderne. Son engagement a fait la différence et les travailleuses et les travailleurs s'en portent mieux.

Quels que soient les changements à venir, nous restons déterminés à travailler avec le NPD et tous les alliés qui soutiennent les travailleuses et les travailleurs. Nous continuerons à faire pression en faveur d'une meilleure protection des travailleurs, d'un commerce équitable, de stratégies industrielles et de bons emplois verts, ainsi que de politiques qui placent les travailleuses et travailleurs et les communautés avant les profits.

La lutte pour l'équité, la dignité et les opportunités pour chaque travailleur se poursuit. Ensemble, nous continuerons à aller de l'avant. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Denis St. Pierre, Service des communications des Métallos, dstpierre@usw.ca, 647-522-1630

